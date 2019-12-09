За авто на госуслуги: договор купли-продажи машин станет электронным

В будущем в России можно будет купить автомобиль через портал госуслуг. По крайней мере, такую возможность прорабатывают два ведомства — Минкомсвязь и МВД. Об этом сообщает газета «Коммерсант» cо ссылкой на слова замглавы Минкомсвязи Максима Паршина.

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C помощью нового сервиса потенциальный покупатель автомобиля сможет ознакомиться с его историей, а затем сформировать электронный договор купли-продажи. Через портал госуслуг потенциальные покупатели смогут узнать количество предыдущих владельцев, проверить наложенные на авто ограничения, находится ли машина в розыске, а также посмотреть другую информацию.

Заверять договор можно будет с помощью электронной подписи в личном кабинете.

«На основе договора автоматически формируются черновики заявлений на регистрацию транспортного средства новым собственником и о прекращении регистрации предыдущим. Сведения о ДКП [договора купли-продажи] будут отображаться в личном кабинете на портале госуслуг», — цитирует «Коммерсант» Паршина из Минкомсвязи.

Предполагается, что после заключения договора информация будет передана в ГИБДД, зарегистрировать машину новый владелиц сможет в Госавтоинспекции.

Новая возможность на портале госуслуг может появиться в 2020 году, указывает издание. Ежегодно в России происходит 3,5 млн регистрационных действий, связанных со сменой автовладельца,

сообщается в материале.

Зачастую в договорах встречаются ошибки, а также встречаются и полностью поддельные документы.

«Электронный договор позволит сделать оформление сделок купли-продажи автомобилей быстрее и безопаснее», — считает Паршин.

На первом этапе новый сервис будет действовать исключительно для физлиц.

Чтобы избежать мошенничества, в таком электронном договоре купле-продажи необходимо прописывать информацию о передаче или переводе денег за автомобиль, сказал «Коммерсанту» управляющий директор АО «Электронный паспорт» Борис Ионов.

Пока не ясно, насколько система будет защищена от взлома и фейковых регистраций хакерами, отметил гендиректор CarPrice Денис Долматов.

О том, какие еще услуги для автовладельцев могут появиться на портале, высказывались ранее в МВД. Например, ведомство хотело продавать «красивые» номера c повторяющими цифрами или буквами.

«Мы придерживаемся того, чтобы данный механизм [выбор и покупка госномеров] был сделан, опять же, через четко фиксированную пошлину повышенную. Субъекты, по аналогии с транспортным налогом, могут получить право увеличивать или уменьшать базовую пошлину, исходя из особенностей, и определять какой-то объем серий, которые, как они считают, могут вызвать повышенный интерес граждан. И, опять же, делать это все через единый портал [госуслуг]», – сказал начальник отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности Госавтоинспекции МВД Роман Мишуров.

Предложение было направлено в Минэкономразвития.

В настоящее время владельцы транспортных средств с помощью портала госуслуг могут оформлять ДТП по европротоколу. Такая возможность появилась в конце октября 2019 года.

Извещение о происшествии подписывают участники события в электронном виде, и оно автоматически направляется страховщику. Страховщик может потребовать отсканированные копии документов, если не сможет проверить предоставленные данные в органах.

Также с помощью онлайн-платформы госуслуг автовладельцы могут поставить машину на учет.