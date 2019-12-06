«Ничего не делается»: Матвиенко хочет наказать Новака

Министр энергетики РФ Александр Новак или его заместители должны понести наказание за задержку реализации закона об установке интеллектуальных приборов учета электроэнергии. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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«Мы аплодировали принятию 27 декабря 2018 года закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации». Закон приняли — ура. И что происходит дальше? Сроки вступления в силу закона определяет правительство, сроки — 1 июля 2020 года. Ничего не делается Министерством энергетики РФ, вообще ничего», — возмущалась Матвиенко в пятницу на ежегодном совещании со статс-секретарями — заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти.

По мнению спикера Совфеда, за это министр должен понести административное наказание.

Она напомнила, что вице-премьер Дмитрий Козак еще в апреле провел совещание, в ходе которого «прописал все нормативные акты и утвердил сроки их исполнения».

«Думаете, хоть что-нибудь сделано, хоть один нормативный акт выпущен?

Время ушло, тарифы утверждены, инвестпрограммы компаний утверждены. Ну что это за безобразие, что это за безответственность!

Есть, наверное, заместитель министра [энергетики], кто за это отвечает? Накажите показательно одного, чтоб другие начали хотя бы бояться, если не нести ответственность», — подчеркнула Матвиенко.

Интеллектуальные счетчики предназначены для удаленного сбора, обработки, передачи показаний приборов учета энергии. По сравнению с обычными они имеют массу преимуществ. «Умный» счетчик сам следит за тем, сколько электроэнергии вы расходуете, дистанционно передает об этом данные, а если потребитель хронически не платит по счетам, — ограничивает подачу электроэнергии. Кроме того, такие приборы могут снабжать потребителя той или иной статистикой перерасхода, и это в результате может привести к экономии.

Ранее в пилотных субъектах, где проводился эксперимент с «умными счетчиками», сообщили, что их внедрение помогло снизить потери энергии на 10–30%. Такие результаты приводили специалисты из Калининградской, Тульской и Ярославской областей, где «умные» счетчики были установлены в 2015–2016 годах. Установка новых систем хоть и стоит недешево, но может себя окупить за счет снижения потерь в сетях в течение девяти лет, сообщало агентство ТАСС.

«Во-первых, интеллектуальные счетчики более точные, могут передавать показания сами (не нужно никуда ходить и переживать, что отдал показания не вовремя, напутал, в результате пришел счет на какие-то огромные деньги и пр.). Но главный плюс, который, видимо, интересует наше государство в первую очередь, — это то, что в работу этих приборов нельзя вмешаться извне. То есть такие счетчики сводят на нет актуальную у нас в стране проблему хищений электроэнергии», — комментирует «Газете.Ru» Павел Сигал, первый вице-президент «Опоры России».

Стоимость «умного» счетчика зависит от набора функций и в среднем варьируется от 3 до 12 тыс. рублей.

Как обещали в правительстве, счетчики будут устанавливать бесплатно. Однако эксперты считают, что так или иначе россияне за них заплатят.

«Даже если так, то в масштабах страны это гигантские деньги. И скорее всего, стоимость самих счетчиков и их установка будут заложены в рост тарифов», — предупреждает Павел Сигал.

Как отмечал в марте этого года в интервью телеканалу «Россия 24» вице-премьер Дмитрий Козак, правительство отказалось от идеи установить россиянам на газ «умные» счетчики в обязательном порядке. По его словам, сумма, которая требовалась на реализацию проекта, оказалась слишком «чувствительной». Других источников финансирования, кроме повышения тарифов на газ, не нашли.

«Подождем, когда они подешевеют и когда это не будет так чувствительно для потребителей газа»,— заявлял тогда Козак.

Получить оперативный комментарий от Минэнерго «Газете.Ru» не удалось.