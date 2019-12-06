Елки и украшения: что россияне покупают к празднику

До Нового года осталось три недели, однако праздничная атрибутика появилась в магазинах уже в середине ноября. Около торговых точек покупателей встречают украшенные искусственные елки, а на прилавках выложены игрушки, гирлянды, принты сказочных персонажей, фонарики, хлопушки и искусственные елки.

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Очень много товаров в магазинах ориентировано на детей. Например, на прилавках появились специальные новогодние Киндер-сюрпризы, наборы для росписи и декорирования. В Интернет-магазинах также поменялся ассортимент, и покупателям теперь предлагают купить чашки, футболки, толстовки, шапки – все эти товары с нарисованными дедами морозами, снегурочками и т. д.

И, судя по словам ритейлеров, россияне уже начали поддаваться новогодней суете и вестись на маркетинговые уловки.

Траты, связанные с предстоящим праздником, в этом году выросли. Так, расходы на новогоднюю атрибутику в конце ноября — начале декабря увеличились на 4,6% по сравнению с таким периодом 2018 года, рассказала изданию директор по развитию в Ozon Анна Карпова.

Многие покупают искусственные елки и украшения к ним. В среднем на елку тратят около 3,9 тысяч рублей,

говорит она.

«Интересно, что в этом году продажи компактных елок высотой 60 см выросли в 2,5 раза. Возможно, их приобретают, чтобы создать праздник не только дома, но и, например, на работе. В основном же клиенты отдают предпочтение деревьям высотой 120 см и 180 см, а самая популярная в этом сезоне модель — ель высотой 180 см с шишками», — рассказывает Карпова.

По ее словам, на украшения россияне тратят в среднем около 550 рублей. Особым спросом пользуются деревянные елочные игрушки.

Также активно покупают россияне электрогирлянды, новогодние наклейки и трафареты, украшения для интерьера, упаковочную бумагу для будущих подарков,

рассказали в Ozon.

Всплеск спроса на покупки был замечен в «Черную пятницу» в конце ноября. Но и после распродаж он не снизился и сейчас растет, говорят в Ozon.

В магазине «Перекресток» заметили интерес россиян к покупкам товаров, связанных с Новым годом, еще в середине ноября. Как рассказал «Газете.Ru» Леонид Довладбегян, директор по стратегии и электронной коммерции торговой сети, спрос на новогоднюю атрибутику в интернет-магазине вырос в 2,4 раза в декабре.

В «Ашане» россияне также активно покупают товары к Новому году. По словам руководителя по стратегическим коммуникациям «Ашан Ритейл Россия» Марии Уткиной, в этом году в магазине продают искусственные елки из Китая (около 69% ассортимента), России (30%) и Тайланда (1%). Стоимость новогодних украшений в рознице не изменилась по сравнению с прошлым годом, а вот импортные елки подорожали.

«Цены на импортные елки выросли на 10% за счет роста издержек на транспортные расходы и таможенные пошлины», — говорят в магазине.

Судя по сайту интернет-магазина «Ашан», цены на елки самого ходового размера – 180 см — в зависимости от качества и производителя составляют в этом году от одной тысячи до шести тысяч рублей.

В ассортименте торговой точки не только стандартные елки с шишками, но и, например, изделия с ягодами. Однако, судя по тому, что на них предлагают 30% скидки, интерес они вызывают слабый.

Впрочем, в магазине «Магнит» отмечают, что в этом году спрос на искусственные ели в целом заметно упал по сравнению с прошлым годом.

Покупателей интересует нестандартные товары. Это ёлки с декором, комбинированными ветками и литые ёлки.

Покупая такие модели, не нужно заботиться о выборе гирлянд и тратить время на их равномерное распределение по ветвям – дизайнеры делают это сами. При создании литой елки веточки отдельно производятся в специальных формах, поэтому иголки по форме визуально неотличимы от настоящих. В приствольном пространстве используется мягкая ПВХ хвоя, она добавляет внутренним веткам дополнительный объем, за счет этого елка смотрится более густой и пышной.

Однако и цены на такие елки ощутимо выше. Так, импортные дизайнерские литые елки в интернет-магазинах продаются по цене около 20 тысяч рублей за штуку.

Учитывая возросший спрос на искусственные ели в магазинах, специалисты «Роскачества» уже поспешили дать несколько советов, как выбирать товар. Производители должны поставить пометку о наличии, либо отсутствии вредных химикатов, а также о том, что искусственную ель обработали антивоспламеняющим средством, подчеркивают они.

Экологи же подчеркивают, что покупка искусственной елки с точки зрения экологии оправданна только если использовать ее на протяжении 20 лет. При производстве в Китае и доставке в Россию одной полутораметровой искусственной ели образуется 57 килограммов двуокиси углерода (СО2), в то время как объем выделенного парникового газа от живой ели аналогичной высоты составит 2,6 килограмма, сообщал ранее Всемирный фонд дикой природы (WWF) России.

Так что экологи однозначно советуют приобретать живые деревья. Но только если они выращены в питомнике или легально заготовлены в лесу. Вырученные от продажи деньги пойдут на восстановление леса. Если же дерево было срублено частным лицом у дороги, то покупка такой елки будет способствовать разрушению экосистемы леса: взамен срубленного дерева браконьер не посадит нового.

Елочные базары откроются в Москве уже в середине декабря, а на некоторых интернет-сайтах уже можно заказать деревья. Сейчас стоимость российских живых елок начинается примерно от 900 рублей, датских – от 2500 тысяч рублей.