Газовые войны: Молдавия влезет в долги из-за Украины

Молдавия намерена попросить у Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) кредит на $90 млн. Средства пойдут на обеспечение энергобезопасности страны на случай прекращения транзита российского газа через Украину, говорится в сообщении пресс-службы правительства Молдавии.

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Решение по ссуде было принято на заседании кабмина. В ходе встречи министр экономики и инфраструктуры Молдавии Анатолий Усатый подчеркнул, что кредит будет использован только в том случае, если «Молдовагаз» сообщит о невозможности предоставления услуг по поставке российского газа транзитом через украинскую территорию.

Напомним, что десятилетний контракт на транзит российского газа через Украину истекает 31 декабря 2019 года. Пока стороны не могут договориться о пролонгации или заключении нового соглашения. Москва предлагает заключить договор только после двустороннего отказа от претензий в международном арбитраже и прекращения судебных разбирательств. Киев же называет такой подход неприемлемым и планирует взыскать с «Газпрома» около $22 млрд в качестве компенсации.

Для Кишинева вопрос бесперебойного обеспечения газом является ключевым, поскольку потребление ресурса в Молдавии растет быстрыми темпами.

По данным Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ), в 2018 году в Республику Молдова было импортировано 1,13 млрд кубометров газа, что на 9,3% больше, чем в 2017 году.

И по украинскому транзитному пути Республика Молдавия получила из России почти весь газ в прошлом году. Всего было поставлено порядка 2,9 млрд кубов газа, что на 8,4% больше, чем в 2017 году. «Но говорить, что кредит от ЕБРР нужен Кишиневу на покрытие издержек или экстренное строительство газопровода, преждевременно. Российский газ будет также приходить к молдавским потребителям, правда, по другому каналу. Поэтому они с большой вероятностью хотят воспользоваться ситуацией и получить льготный кредит под такой информационно значимый и удобный повод, как остановка транзита через Украину. А использовать они его будут уже на другие сторонние цели, так как до конца года что-либо построить они физически не успеют », — отметил в беседе с «Газетой.Ru» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Турецкий газовый гамбит

Eсли Киев и Москва не договорятся по транзиту, то Кишиневу придется искать иные пути доставки газа из России. В октябре 2018 года члены правления «Молдовагаз» и «Газпрома» заключили очередное соглашение о поставках энергоресурса сроком до конца 2020 года. В ходе встречи молдавская сторона обговорила альтернативные маршруты доставки сырья, в том числе и по трубопроводу «Турецкий поток».

Договоренность предполагает, что молдаване начнут закупать газ по реверсу через Болгарию и Румынию. Ожидается, что газ пойдет через по продолжению «Турецкого потока» — Трансбалканскому газопроводу — уже с января 2020 года. Поставки могут составлять до 1,5 млрд кубометров в год, что на 15% больше тех объемов, которые сейчас получает Молдова. «Сейчас газ по этому маршруту поставляется в Турцию, Болгарию и затем в Румынию и Молдавию. Но после 1 января, если транзит через Украину будет прекращен, то отправной точной станет Турция, и далее сырье будет поступать в ЕС, в то числе и к молдавским потребителям», — объясняет Юшков.

Но у этого пути есть свои сложности. Дело в том, что

Трансбалканский газопровод проходит из Румынии в Молдавию через Одесскую область Украины. «Поэтому властям Молдовы все равно придется договариваться с Киевом о поставках.

Украина так и останется не особо желаемым, но все же посредником в газовых отношениях Москвы и Кишинева», — указывает аналитик.

Впрочем, некоторые привилегии от российско-украинского противостояния страна в итоге получила. Например, правительству во главе с Игорем Додоном удалось добиться значительной скидки на российский газ. Если в этом году сырье поступало в страну по цене в $235 за кубометр, то в новом контракте речь идет уже о $173 за аналогичный объем.

Сербский вопрос

Несмотря на то что «Турецкий поток» в теории должен полностью покрыть потребности жителей Юго-восточной Европы, часть стран рискует столкнуться с перебоями в поставках. В первую очередь, речь идет о Сербии, которая вынуждена будет запасать сырье в хранилищах из-за отсутствия трубопровода из Болгарии. Изначально болгары планировали протянуть ветку «Турецкого потока» до Сербии до конца этого года. Но в ноябре премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что газ начнет поступать из Болгарии в Сербию только с мая 2020 года.

«Болгары провалили сроки строительства, хотя «Газпром» выполнил свои обязательства по прокладке труб на территории Сербии. В итоге сербы вынуждены забивать газом свои хранилища и качать оттуда, пока Киев и Москва не договорятся по транзиту.

Если переговоры провалятся, а зима будет холодной, то сербы рискуют столкнуться с дефицитом сырья уже в феврале-марте»,

— прогнозирует Юшков.

Проблемы по той же причине могут возникнуть у Словении и Венгрии, добавляет эксперт. Впрочем, другие страны Западной Европы тоже могут понести если не ресурсные, так финансовые убытки из-за отсутствия транзита через Украину. Фактически, главные экономические локомотивы ЕС — Франция и Германия — этой зимой полностью будут обеспечены газом из «Северного потока» и не нуждаются в поставках через украинскую территорию.

«Но, остановка транзита неминуемо вызовет панику со стороны европейских трейдеров. Они начнут искусственно завышать цену, и европейские потребители будут вынуждены покупать сырье по завышенной цене, хотя физического дефицита газа не будет. Евросоюз прекрасно осознает эти риски, поэтому и выступает за скорейшую пролонгацию договоренностей», — заключил Юшков.

Именно по этой причине ЕС оперативно закачивает газ в свои хранилища.

До конца года «Газпром» пообещал закачать в подземные хранилища Европы не менее 11,4 млрд кубометров газа.

Это более чем в два раза превышает уровень прошлого года.