Малые да удалые: как россиян научат вести бизнес

В России планируется привлечь как можно больше граждан в предпринимательскую деятельность. Такова одна из целей нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

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На популяризацию предпринимательства среди населения до 2024 года потратят 8,5 млрд рублей. Число занятых в этой сфере, включая индивидуальных предпринимателей, должно составить 25 млн человек, а количество вновь созданных субъектов МСП планируется довести до 62 тысяч в год.

В рамках нацпроекта планируется обучить 450 тыс. человек основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности.

В паспорте нацпроекта отмечается, что важно проводить обучение для тех, у кого есть предпринимательский потенциал. Так, например, на базе центров «Мой бизнес», открытых по всей России, проходят такие образовательные курсы.

Среди тем - управление финансами, продажами и бизнес-процессами, маркетинг, бизнес-планирование, налоги, меры господдержки, привлечение инвестиций, экспорт.

«Тем, кто начинает свой путь или только задумывается о своем бизнесе, рассказывают, с чего начать, какую выбрать организационно-правовую форму и систему налогообложения, какие аспекты и нюансы есть при взаимодействии с банками», - объяснил ТАСС работу центра руководитель калининградского центра Кирилл Лило.

Владелица гончарной студии «Валечар» из Оренбурга Наталья Щербакова рассказала агентству, что для нее самым полезным стало обучение продвижению продукции в социальных сетях. После курсов количество подписчиков ее групп значительно увеличилось.

Причем после завершения обучения такие центры продолжают содействовать предпринимателем в заключении контрактов и наращивании оборота.

В Кемерове создадут цикл бесплатных обучающих онлайн-семинаров для малого и среднего бизнеса.

«Начинающие предприниматели сталкиваются с проблемой нехватки знаний в новых областях — это онлайн-маркетинг, построение команды, техника продаж, налоговое законодательство, взаимодействие с надзорными органами. Отсюда высокий спрос на онлайн-курсы», - рассказывала директор Центра поддержки предпринимательства Кристина Шинкарюк.

Министерство экономического развития России планирует привлекать не только взрослое поколение, но и молодежь.

«В отдельный сегмент мы выделяем молодое поколение: студентов, школьников. Они привыкли работать и жить в информационном пространстве, а значит коммуникацию с ними мы будем выстраивать через онлайн-каналы, соцсети, интернет», - сказала ТАСС директор департамента инвестиционной политики и предпринимательства Минэкономразвития РФ Милена Арсланова.

Так, ведомство выделяет несколько групп, на которые нацелена программа: молодежь, действующие предприниматели, люди старше 45 лет, воспитанники и выпускники детских домов, женщины и люди с ограниченными возможностями здоровья.

«Для нас это сложнее с точки зрения организации, потому что для каждой аудитории будет создан свой канал, свой контент, как образовательный, так и коммуникационный, но мы понимаем, что только так мы можем добиться поставленной цели», - отметила Милена Арсланова.

Так, в Удмуртии, наряду с другими регионами, откроывают классы по обучению школьников предпринимательству и финансовой грамотности. В профильных классах будут обучаться подростки из разных школ с 8 по 11 класс. Среди базовых программ обучения - маркетинг, финансы, менеджмент и экономика. По результатам обучения школьники смогут создать и запустить реальные предпринимательские проекты.

Молодые предприниматели более позитивно оценивают свои перспективы по сравнению с малым и средним бизнесом по России в целом, выяснили ранее Промсвязьбанк и «Опора России». Как отмечается в исследовании, компании молодых предпринимателей показывают наилучшую динамику в части продаж, инвестиционной и кадровой активности. Молодые предприниматели более активно используют интернет. Так, среди молодежи интернет-продажами занимаются 54% против 42% в целом по сектору МСП.

2020 год в России станет Годом предпринимательства. Мало того, некоторые регионы решили поддержать предпринимателей в определенных сферах. Например, в Тюменской области 2020 год объявлен Годом сельского предпринимательства.

В рамках социологических исследований и глубинных интервью до конца 2019 года планируется выявить все ключевые запросы предпринимателей и людей, желающих открыть свое дело, а также проблемные точки развития сферы предпринимательства. Это должно помочь решить проблемы бизнесменов и сделать предпринимательство в целом более привлекательным.

Нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» рассчитан на 2019-2024 годы. Он включает в себя федеральные проекты по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности, расширению доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, акселерации субъектов малого и среднего бизнеса, созданию системы поддержки фермеров и развитию сельской кооперации и популяризации предпринимательства.

Среди его показателей — увеличение доли малого и среднего предпринимательства в ВВП до 32,5% к концу 2024 года, а также рост доли экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в общем объеме несырьевого экспорта до 10 % к концу 2024 года.

На реализацию нацпроекта власти направят 481,5 млрд рублей.