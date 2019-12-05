Переход на электронные трудовые: почему россияне против

Россияне оценили введение электронных трудовых книжек в стране. По результатам опроса портала по поиску работы Superjob.ru, 35% респондентов не одобрили переход на цифровые трудовые. Основной аргумент противников нововведения связан с возможными ошибками в электронных базах данных и потерей стажа.

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«Обеспокоенность россиян легко объяснима — часть сотрудников научена горьким опытом «лихих 90-х», когда их данные о трудовом стаже просто испарялись вместе с фирмами-однодневками. Кроме того, для сотрудников, которые начинали работать еще в СССР, трудовая книжка была единственным способом доказать, что ты работаешь, и не получить наказание за тунеядство», — отметил в беседе с «Газетой. Ru» профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Наибольшее количество тех, кто выступил против, составляют как раз россияне в возрасте от 45 лет и старше — 39% от общего числа противников реформы.

При этом среди молодежи до 24 лет электронные книжки вызывают положительные оклики — около 47% респондентов этой возрастной категории поддерживают нововведение. Еще 22% опрошенных не принципиально, какой книжкой пользоваться.

Сейчас получить трудовую можно на обоих носителях у работодателя по последнему месту работы, в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг и в отделении Пенсионного фонда России (ПФР). Также можно узнать информацию в режиме онлайн на Едином портале госуслуг.

Но на этой неделе Госдума в третьем чтении приняла закон о введении в России электронных трудовых. Они так же, как и бумажные аналоги, будут содержать информацию о всех предыдущих местах работы сотрудника, его переводах на другую постоянную работу, увольнении и об основаниях прекращения трудового договора.

Работодатели до конца первого полугодия 2020 года обязаны будут уведомить своих сотрудников о переходе на цифровой формат, в то время как работники должны сделать выбор до конца следующего года.

Данные о своих сотрудниках, которые согласятся перейти на «цифру», работодатель будет самостоятельно переводить в систему ПФР раз в месяц. Работники смогут получить сведения о наработанном стаже в многофункциональных центрах или дистанционно на портале госуслуг. Правда, для последнего варианта пользователю необходимо обзавестись электронной подписью.

В том случае, если работник выбирает бумажную трудовую книжку, работодатель просто продолжает ее вести и при увольнении выдает ее на руки. Но этой привилегией смогут воспользоваться только те, кто уже сейчас работает официально. С 1 января 2021 года на всех новых сотрудников начнут заводить электронные трудовые.

При этом депутаты пообещали, что все данные о стаже будут тщательно перенесены, а россияне получат право контролировать процесс через личный кабинет в Пенсионном фонде. В ПФР уже объявили, что оцифровали все трудовые книжки россиян.

Сэкономить на бумаге

По расчетам властей, на электронные книжки будут переведены порядка 60 млн граждан и около 8,4 млн хозяйствующих субъектов. Новый способ учета стажа сотрудников позволит существенно сэкономить средства, отмечают опрошенные «Газетой.Ru» участники рынка.

«При переходе на электронные трудовые книжки, в перспективе работодатели значительно сэкономят на трудоустройстве сотрудников. Но в момент переходного периода трудозатраты могут вырасти. Это связано с тем, что с большой долей вероятности кадровым специалистам придется вести и бумажные, и электронные формы, а также оцифровывать данные за все предыдущие периоды работы сотрудников. При полном переходе компаний процесс станет более экономический выгодным», — рассказал «Газете.Ru» заместитель генерального директора сервиса для поиска работы и сотрудников Работа.ру Александр Ветерков.

Сейчас работодатели в среднем тратят чуть больше рубля на офисное кадровое делопроизводство в расчете на одного сотрудника. С переходом на электронный формат затраты уменьшаются на 28 копеек. «Плюс корпорации с большой сетью региональных отделений смогут быстрее осуществлять набор сотрудников за счет оптимизации процесса. Больше не надо будет ждать, когда придет трудовая книжка кандидата из другого города. Да и самим сотрудникам будет проще переводиться из одного филиала в другой», — обратила внимание руководитель службы исследований HeadHunter Мария Игнатова.

Но в переходе на «цифру» есть спорные моменты для потребителей, признают эксперты. В качестве главной проблемы они выделяют риск утечки персональных данных.

Дело в том, что еще не все технологии отработаны и в определенных ситуациях возможна не только потеря всех или части данных, но и попадание личной информации к третьим лицам.

«А это уже может грозить и трудящемуся, и работодателям определенными проблемами. Так что при полноценном запуске в действие электронных трудовых книжек необходимо максимально полно проработать все вопросы, связанные с потенциальными проблемами, которые могут возникнуть как в части хранения и осуществления доступа к информации, так и исключения возможности несанкционированной утечки подобной информации», — подчеркнул в беседе с «Газетой. Ru» аналитик «Финам» Алексей Коренев.