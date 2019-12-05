3 тысячи за газон: как приструнят автовладельцев

С 5 декабря за нелегальную парковку на площадке для спецтехники и газонах в центре Москвы начинают штрафовать. Об этом агентству «РИА Новости» рассказала руководитель пресс-службы Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Анастасия Писарь.

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«Водители бросают машины в зоне действия запрещающих знаков, на газонах — это вызывает многочисленные жалобы», — пояснила она.

Размер денежного наказания составит 3 тыс. руб. Штрафы начисляются после жалоб жителей. Их можно направить через программу «Помощник Москвы». Это приложение и электронный сайт.

«Теперь москвичи смогут самостоятельно навести порядок на своей территории. С помощью «Помощника Москвы» можно будет фиксировать случаи нелегальной парковки на площадке для пожарной спецтехники и на газоне», ‒ отметила Писарь.

Пожаловаться можно на нелегальную парковку пока что можно лишь на территории восьми московских дворов, где замечены нарушения. Это улицы Марксистская, Чаянова, Александра Солженицына, Стройковская, 4-я Тверская-Ямская, Бутырский Вал, Вадковский и Вспольный переулки.

По словам представителя ЦОДД, введение штрафов — это пилотный проект. Его проводят совместно с префектурой Центрального округа Москвы и управлением по ЦАО ГУМЧС России.

В Госдуме к подобным штрафам отнеслись позитивно.

«Если город, и мы в том числе как налогоплательщики серьезные деньги вкладываем в благоустройство, в озеленение, четко должны приниматься меры для того, чтобы незадачливые водители, которые плюют на общепринятые меры и правила поведения, несли какую-то административную ответственность в виде штрафа»,

— заявил «Газете.Ru» член комитета по транспорту и строительству в Госдуме Антон Жарков.

По его словам, штрафовать можно было бы на территории всей Москвы, а не только в центре. А потом стоит распространить эту практику и на другие мегаполисы.

Однако эти меры не исключают необходимости развивать дорожно-транспортную сеть и в том числе открывать новые парковки, добавил он. В крупных мегаполисах, как Москва, их явно не хватает, добавил он.

В 2020 году, согласно принятому бюджету столицы на следующий год, на развитие транспортной системы власти потратят более 714 млрд руб. В 2021-м на эти цели уйдет еще больше денег — 728,2 млрд, в 2022-м из бюджета выделят 755,3 млрд рублей.

На развитие городской среды, согласно плану, в эти же годы потратят 102,6 млрд, 124,3 млрд и 115,8 млрд соответственно.

Какие еще новые штрафы вступят в силу?

В ближайшее время водителей ожидают другие не самые приятные «сюрпризы». Так, с нового года в России расширяются основания для начисления штрафов.

С 2020 года в силу вступает запрет на парковку во дворах коммерческих авто. Речь идет о транспортных средствах, которые принадлежат юрлицам и индивидуальным предпринимателям. Соответствующий приказ Министерства транспорта РФ от 17 мая 2018 г. № 199 вступает в силу 1 января 2020 года.

Запрет будет касаться и «газелей», и машин из сервиса каршеринга.

Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Дмитрий Ионин в беседе с «Газетой.Ru», оценивая эту инициативу, заявил, что отдельные сотрудники ГИБДД превращают штрафы в средство обогащения.

«У нас слишком много штрафов для автовладельцев сегодня в принципе. Сегодня у нас и так есть двойное, по сути, налогообложение в виде транспортного налога и акциза и так далее. Поэтому я всегда очень осторожно отношусь к идеям «а давайте повысим штраф», — отметил Ионин.

По его словам, не нужно сейчас «гнобить» каршеринг штрафами.

«Конечно, не дело, когда каршеринговые машины паркуются во дворах. Но здесь нужно подходить системно, а не просто гнобить достаточно перспективное направление, чтобы дополнительные платежи вешать на предприятия, которые этим занимаются. Они, соответственно, будут это все переадресовывать пользователям», — заключил депутат.

Хотя в новом году не изменяются штрафы за тонировку и вождение без полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО), однако выявляться такие нарушения будут чаще.

Дело в том, что штрафы за проезд без полиса ОСАГО будут выписывать с помощью дорожных камер, а не только инспекторов.

Но пока что камеры будут следить за их наличием у водителей только в Москве.

Например, за время тестирования в Московском регионе было выявлено 730 тыс. нарушителей без полисов страхования, 5,5 тыс. из них выловили камеры, рассказывал президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс.

Штраф за езду без ОСАГО составляет 800 руб. Штраф за езду с тонированной пленкой на стеклах — 500 руб.

Всего за первые девять месяцев текущего года российские автолюбители получили свыше 104 млн штрафов за нарушение правил дорожного движения, сообщали ранее «Газете.Ru» в МВД.