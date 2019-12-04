Оставим без денег: в Германии предупредили Украину

Украине указали на ее место в споре по российскому газопроводу «Северный поток — 2». Киев рискует остаться без финансовой поддержки со стороны Евросоюза, если будет поддерживать США, препятствующие строительству газопровода в Европу.

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Об этом заявил РИА «Новости» глава комиссии по экономике и энергетике бундестага ФРГ Клаус Эрнст.

Киев неоднократно получал и получает «политическую и финансовую поддержку от Евросоюза», однако при этом поддерживает санкции США, подрывающие «нашу энергетическую политику», заявил политик.

Действия Украины по «СП-2» парламентарий назвал неприемлемыми.

Германия может принять ответные меры, если США введут санкции против «Северного потока — 2», добавил Эрнст. Например, повысить пошлины на американский газ.

Поводом для такого выступления стало заявление заместителя главы МИД Украины Елены Зеркаль, заявившей, что Киев хочет использовать американские санкции против трубопровода «СП-2» как инструмент давления при переговорах по транзиту российского газа. Санкции США могут препятствовать запуску газопровода, добавила украинский чиновник.

Ранее, 3 декабря, США заявляли, что американские дипломаты добились замедления строительства «Северного потока — 2». Замгоссекретаря по политическим делам США Дэвид Хейл рассказал, что Штаты якобы используют только дипломатические средства для торможения возведения газопровода.

Также он признался, что полностью остановить процесс строительства «Северного потока — 2» пока не получается.

«На данном этапе мы замедлили его, но он не остановлен», — отметил Хейл. Если строительство не удастся остановить, то Вашингтон рассмотрит введение экономических санкций, пригрозил дипломат.

Это им дорого обойдется

Меры воздействия США против российского газопровода могут быть направлены против участвующих в строительстве компаний, сообщало 2 декабря издание Bild со ссылкой на свои источники.

Необходимые для введения санкций поправки в оборонный бюджет могут быть приняты до 25 декабря.

Эту информацию подтверждал глава сенатского комитета по иностранным делам Джим Риш на полях форума по безопасности в Галифаксе (Канада). Под санкции вполне может попасть швейцарская строительная компания Allseas Group и несколько немецких предприятий.

О том, что конгресс США планирует санкции в отношении «СП-2», сообщало в ноябре Defense News со ссылкой на того же Джима Риша. Необходимые поправки могут быть внесены в законопроект «О национальной обороне на 2020 год».

«Это им дорого обойдется. Я думаю, что если эти санкции будут введены, то [компании] закроются, и россиянам придется искать другой способ [завершить строительство газопровода], если они смогут это сделать», — пугал Риш.

По его словам, санкции станут серьезным стимулом отказаться от прокладывания «Северного потока — 2». Впрочем, на принятие антироссийских ограничений у американцев времени уже нет, сообщали немецкие СМИ. Газопровод в скором времени может быть достроен, он уже готов на 87%.

«Если никто уже не будет строить, то и наказать никого не сможем», — сказал собеседник Bild.

Напомним, газопровод «Северный поток — 2» — это две нитки трубы длиной более 1,2 тыс. км. Мощность трубопровода, уложенного по дну Балтийского моря в Германию, оценивается в 55 млрд куб. в год.

Стоимость строительства газопровода — около €9,5 млрд. Половина из этих средств приходится на финансирование со стороны европейских компаний OMV, Engie, Shell, Uniper и Wintershall. Проект затрагивает юрисдикции Германии, Финляндии, Швеции и Дании.

Санкции в отношении российского газопровода сенаторами США обсуждаются не первый месяц. В марте этого года один из инициаторов санкций против трубопровода, сенатор-республиканец Тед Круз отмечал, что «Северный поток — 2» является угрозой для национальной безопасности Европы.

В Киеве санкции США против газовой трубы из России назвали дополнительным инструментом давления в переговорах с Россией о транзите газа. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что рассчитывает на заключение газового контракта с Россией на десять лет.

Действующее соглашение истекает в конце 2019 года. Москва предложила заключить краткосрочный договор с 2020 года.