Транзит до 2030 года: Россия и Украина договорились по нефти

Россия продолжит поставлять нефть в Европу транзитом через систему магистральных нефтепроводов Украину – соответствующее соглашение подписали во вторник, 3 декабря, компании «Транснефть» и «Укртранснафта», говорится в Facebook украинской компании.

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Пролонгацию договора завизировали вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов и генеральный директор «Укртранснафта» Николай Гавриленко. Их встреча прошла в рамках Международной конференции «Энергетика в 21 веке» в Загребе.

Дополнительное соглашение продолжает действие договора о предоставлении услуг по транспортировке нефти по территории Украины на десять лет — с 1 января 2020 до 1 января 2030 года. Основные условия договора остались прежними.

Киев ушел от политических предубеждений в данном вопросе, и в итоге все решилось положительно – пояснил первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.

«К сожалению, украинская сторона очень долго пыталась педалировать вопрос транзита и примешивать к нему политику.

Однако затем удалось отойти к чисто рыночным отношениям, и здесь нас все устраивает — никаких уступок по отношению к Украине не было. Это взаимовыгодное соглашение, и я как депутат приветствую его подписание», — цитирует депутата ФАН.

В апреле нынешнего года стало известно, что по нефтепроводу «Дружба» в Белоруссию поступает некачественная нефть, загрязненная хлорорганическими соединениями.

Забил тревогу концерн «Белнефтехим». По заявлению белорусского оператора «Дружбы», по трубе из России пришла нефть, в которой в десятки раз было превышено содержание соединений, которые могут испортить оборудование НПЗ.

В результате поставки нефти в Европу через территорию Белоруссии в Европу и на Украину были временно приостановлены. Минэнерго России подтвердило факт загрязнения российской нефти дихлорэтаном — токсичным веществом, используемым как растворитель жиров и парафинов, которое обладает сильными коррозийными свойствами.

Загрязнение произошло на участке Самара-Унеча и стало результатом умышленных действий, сообщала «Транснефть». Его обнаружили на одном из узлов слива и компаундирования нефти (УСИКН), принадлежавшем компании «Самаратранснефть-терминал».

Вскоре поставки возобновились, а «Укртранснафта» рассказала о том, что получила компенсацию за попадание некачественной нефти в нефтепровод «Дружба». Украинская компания получила от «Транснефти» €2,3 млн. Размер выплаты определялся дополнительным соглашением к действующему договору между компаниями.

Нефтепроводная магистраль «Дружба», созданная в 1964 году, проходит через Россию, Украину, Белоруссию, Польшу, Чехию, Словакию, Германию, Венгрию, Латвию и Литву.

На своем пути трубопровод пересекает Волгу, Оку, Днепр, Днестр, Вислу, Дунай, сотни малых рек, тысячи автомобильных и железных дорог, пролегает через болота Полесья, Карпатские горы.

Между тем, по транзиту газа Москве и Киеву договориться так легко пока не удается. Действующий контракт между «Газпромом» и «Нафтогазом» был заключен в 2009 году сроком на 10 лет. Он истекает 31 декабря 2019 года.

Во время переговоров между российской и украинской стороной официальные лица компании «Нафтогаз» заявляли, что отстаивают обязанность «Газпрома» прокачивать через украинскую газотранспортную систему (ГТС) минимум 60 млрд куб. метров топлива в год в течение 10 лет. Позднее Киев говорил, что Россия должна прокачивать еще на 30 млрд кубов больше.

Украинскую позицию по итогам переговоров озвучил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович. Он говорил, что заключенный между «Нефтогазом» и «Газпромом» контракт должен быть новым документом, а не продлением старого. Из-за разности понимания отдельных положений действующего договора Россия и Украина ведут судебные споры в международном арбитраже уже с 2014 года.

Москве не выгоден «длинный» контракт, поскольку по словам вице-премьера РФ Дмитрия Козака трубопровод «Северный поток — 2» будет запущен в середине 2020 года.

Правда, российская сторона всегда говорила, что она готова продолжить транспортировку газа в Европу через Украину в 2020 году, но «Газпром» намерен бронировать мощности по мере их необходимости и не хочет заключать многолетний контракт.