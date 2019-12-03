«Татарский дворик»: национальная еда как бизнес

Ребята с нашего двора

Булат Шафигуллин – помощник главы Азнакаевского района Татарстана, а по совместительству – координатор нового амбициозного проекта «Татарский дворик», нацеленного на расширение географии продаж татарских продуктов. Причем речь идет не только о продукции, произведенной в Татарстане, а о поставках татарских товаров из разных регионов страны.

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Начало проекту было положено, когда между Азнакаевским районом Татарстана и Красногвардейским районом Петербурга подписали соглашение о сотрудничестве.

Речь шла о спорте, культуре, образовании, но одним из самых перспективных направлений для взаимодействия стали поставки национальных продуктов, о чем давно просила татарская диаспора «северной столицы».

«Глава Красногвардейского района Евгений Разумишкин прислал письмо, в котором сообщил о предоставлении на Хасанском рынке торговых мест для сельхозпроизводителей из регионов. Руководитель нашего района Марсель Шайдуллин, в свою очередь, поручил мне съездить в Петербург и посмотреть, что это за место, где оно и какие там условия. Это было в апреле. Тогда мы поняли, что можно удовлетворить запросы населения: у нас есть кооперативы, производящие продукцию, торговая площадка и желание этим заняться», — вспоминает Булат Шафигуллин.

Возник вопрос – как назвать новый торговый проект, чтобы он сразу привлек к себе внимание? После некоторых раздумий организаторы остановились на варианте «Татарский дворик», чтобы показать, что проект объединяет не татарстанских, а именно татарских предпринимателей из разных уголков России. Участниками проекта стали производители из Татарстана, Пензенской области, Мордовии, Башкирии, Ульяновской области, Крыма и других частей страны. Разумеется, вся продукция на прилавках халяльная.

«Идея была в том, чтобы каждый человек, приходящий в «Татарский дворик», понимал – он идет к себе, к близким ему людям, к таким же татарам, как он сам. В данном случае Азнакаевский район просто выполняет роль куратора проекта. И людям это понравилось, некоторые приходят просто поговорить, познакомиться, купить продукты из своего родного региона – такой возможности особенно радуются те, кто давно живет в Петербурге и соскучился по национальной еде. Люди с другого конца города приезжают за маслом или пельменями», — рассказывает Шафигуллин.

Кооператив будущего

Всех продавцов для «Татарского дворика» привезли из Татарстана и обеспечили жильем – обязательным требованием для устройства на работу было знание татарского языка, чтобы покупатели могли общаться с ними на родном наречии. Разумеется, и русским языком они тоже владеют свободно. К настоящему моменту торговую площадку посетили более 5000 человек, пробито свыше 2500 чеков, так что успешность замысла вопросов не вызывает. При этом о прибыли пока речи не идет – все полученные средства вкладываются в дальнейшее развитие проекта. Запуск «Татарского дворика», с учетом расходов на рекламу и маркетинг, обошелся примерно в 780 000 рублей.

По словам Булата Шафигуллина, Санкт-Петербург сам по себе гастрономический город, жители которого хорошо разбираются в еде и предпочитают покупать качественные продукты питания. Ради натурального сыра или золотистого чак-чака (татарское национальное блюдо из теста и меда) петербуржцы готовы тратить время на дорогу до рынка, даже если не имеют никакого отношения к татарской диаспоре – ведь это так вкусно, к тому же без всякой вредной химии!

«Некоторые едут до нас по полтора часа, и нисколько не жалеют – говорят, какая классная у вас продукция, будем приезжать еще! Берут по 6-7 штук кисломолочных продуктов, целую сумку пельменей – с кониной, телятиной, бараниной, колбасу, масло, молоко, и знакомым своим нас рекомендуют», — радуется успехам проекта Булат Шафигуллин.

При этом стоит татарская продукция совсем недорого – организаторам удалось договориться с производителями о существенных скидках за возможность быть представленными на федеральном рынке.

Сейчас глава Азнакаевского района поставил перед своим помощником новую задачу – расширять проект, оказавшийся таким популярным. Для этого еще предстоит согласовать некоторые нюансы с губернатором Санкт-Петербурга и президентом Татарстана, но Булат Шафигуллин не сомневается в успехе своего начинания. Координаторы «Татарского дворика» надеются, что им удастся получить помещения под торговые площади в муниципальных зданиях на льготных условиях, как в прошлом уже сделала Белоруссия для продаж своих товаров на территории России.

Теперь речь идет уже не только о Санкт-Петербурге – татарских предпринимателей также интересуют торговые площадки в Москве и Екатеринбурге. Определенная заинтересованность в этом проекте в указанных городах уже есть, а с финансированием, возможно, поможет корпорация МСП. Но первым этапом станет открытие новых точек продаж в Петербурге, ведь об этом активно просят местные жители, и работа над выполнением их просьб уже идет.

Булат Шафигуллин не сомневается, что им хватит продукции для заполнения товарных полок – поставщиками «Татарского дворика» являются и кооперативы (причем разного масштаба, от 12 до 85 членов), и большие компании (например, Зеленодольский или Касымовский молочные заводы). Они производят мед, молочные и кисломолочные продукты, мясную продукцию, паштеты, а также полуфабрикаты - манты и пельмени, которые пользуются у занятых петербуржцев большой популярностью.

Есть надежда, что в дальнейшем к проекту присоединятся и другие кооператоры. «Почему-то люди боятся вступать в кооперативы. Возможно, боятся брать на себя ответственность. Но ведь государство дает колоссальные возможности в плане поддержки таких организаций – нужно ничего не бояться, а просто брать и работать», — рассуждает Булат Шафигуллин.

По его словам, даже если ты не умеешь составлять бизнес-планы – это не проблема при наличии современных инструментов, таких как Бизнес-навигатор МСП. «Ведь на портале достаточно вбить интересующие параметры, изложить свое видение проекта – и все, бизнес-план готов. Конечно, если у тебя этого видения нет, то в бизнесе тебе делать нечего, но если оно есть, то для начала работы нет никаких преград», — уверен Шафигуллин.

По его словам, с момента запуска «Татарского дворика» его организатором поступила масса предложений о сотрудничестве от поставщиков и потенциальных покупателей. И для того, чтобы решить, с кем стоит завязывать контакты, а с кем нет, Булат Шафигуллин также использует Бизнес-навигатор МСП.

«Это очень удобно – вбил название компании и проверил, надежный это контрагент или нет. А сейчас мои сотрудники занимаются в Бизнес-навигаторе подбором помещений под будущие торговые точки. Все в одном месте, не нужно перемещаться между разными ресурсами. Это позволяет экономить и время, и деньги. Я уверен, что не только этот портал будет успешным, но и сделает успешным многих людей», — говорит Шафигуллин.

Будущее эчпочмаков, кыстыбый и котлет

У проекта обнаружилась и еще одна функция – торгово-выставочная. По словам Шафигуллина, одним из татарских производителей заинтересовалась федеральная торговая сеть, и на этот счет уже идут переговоры. «Нам нужно учиться не только производить, но и продавать свой продукт, в качестве которого мы не сомневаемся», — с гордостью отмечает Булат Шафигуллин. Более того, оказалось, что продавцы Хасанского рынка ждали открытия татарского проекта, так как он привлек новых покупателей и для их продукции.

Каждый производитель продает товары в рамках проекта в собственной упаковке, однако, возможно, в будущем «Татарский дворик» превратится и в отдельный бренд. «Мы уже подали документы на регистрацию сбытового кооператива, куда поступала бы продукция из разных хозяйств и продавалась под единой торговой маркой «Татарский дворик», — делится планами Булат Шафигуллин. По его словам, планируется выпускать пельмени, котлеты и другие полуфабрикаты. Вопрос о том, будет ли производство размещено в Татарстане или Петербурге, пока остается открытым.

На сегодняшний день координаторам приходится нанимать машины, чтобы собирать продукцию у разных производителей и доставлять в Петербург, а после регистрации кооператива власти Татарстана обещали обеспечить их собственным транспортом. Вероятно, воплотить эти идеи в жизнь удастся уже в следующем году, полагает Шафигуллин.

Еще одно перспективное направление для развития – открытие торговых точек с татарской выпечкой. Булат Шафигуллин не сомневается, что кыстыбый (блюдо из теста с начинкой), эчпочмаки (треугольные пирожки с картошкой и мясом) или губадия (круглый многослойный пирог) быстро найдут своего покупателя. На данный момент для запуска этого ответвления проекта «Татарскому дворику» требуется помещение – возможно, оно будет находиться рядом с метро. С таким предложением выступил глава Красногвардейского района Петербурга Евгений Разумишкин.

«Есть много хороших идей, но я, конечно, не обо всем могу рассказать. У нас есть договоренности и с очень большими игроками рынка по поводу нашей выпечки, но пока говорить об этом рано», — говорит Булат Шафигуллин.

Имеются также планы по медийному продвижению Татарстана и татарских производителей в рамках «Татарского дворика». Рядом с торговой точкой планируется установить мониторы и подробно рассказывать про каждого предпринимателя, чей товар представлен на полках – в небольших роликах будут показывать и цеха, и другие аспекты производства.