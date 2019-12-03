Проезд дорожает: власти Москвы установили новые тарифы

C 1 февраля разовые поездки в московском метро вырастут на два рубля. Об этом говорится на портале мэра. Так, поездка по карте «Тройка» в метро, МЦК и МЦД (зона «Центральная») будет стоить 40 рублей вместо 38, единый билет на одну поездку — 57 рублей вместо 55.

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Билет на «90 минут» обойдется в 62 рубля вместо 59.

Однако стоимость популярных безлимитных проездных на все виды транспорта, включая МЦД, не изменится: билет на сутки обойдется в 230 рублей; на трое суток — 438; на 30 дней — 2170; на 90 дней — 5430 и на год — 19,5 тыс. рублей.

Поездка по Москве, оплачиваемая по банковской карте, в новом году будет стоить уже 44 руб., пригородным направлениям — 51 руб. Подорожают и льготные проездные. На 1 месяц проезд на метро и МЦД для обучающихся будет стоить 405 руб., на три месяца — 1215 руб.

Стоимость поездок на наземном транспорте для школьников и студентов тоже повысится — до 265 руб., на три месяца — до 795 руб.

Как указывают в пресс-службе правительства Москвы,

в 2020 году стоимость транспортных услуг вырастет в пределах 3%.

«Это ниже прогнозируемого уровня инфляции (3,7%)», — говорится в сообщении.

В 2019 году тарифы на общественный транспорт в Москве увеличились на 5,1%. Изменения в стоимости проезда тогда связывали со строительством новых станций и ростом цен на топливо, энергию и запчасти.

В неделю на дорогу на общественном транспорте у россиян уходит около шесть часов, то есть почти полноценный рабочий день, свидетельствовали данные опроса ​Ipsos Comcon для Visa.

Больше всего времени в дороге проводят жители столицы — в среднем восемь часов в неделю.

В Москве 69% населения регулярно пользуются общественным транспортом, следует из информации на портале мэра.

Так, в 2018 году было совершено 5,6 млрд таких поездок. Число столичных жителей, которые пользуются общественным транспортом, с 2010 по 2018 годы увеличилось на 460 млн человек.

На 1 января в Москве проживало 12,6 млн человек.

При этом самые дорогие проездные в России — в Москве и Санкт-Петербурге. С 1 января 2020 года власти Северной столицы решили увеличить стоимость проезда сразу на 10 рублей. C 40 до 50 рублей подорожают услуги наземного транспорта, с 45 до 55 руб. — поездки в метро.

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) ранее выступила против такой индексации.

«Унитарные предприятия создаются для осуществления деятельности в целях решения социальных задач, в том числе для оказания услуг гражданам по минимальным ценам. Таким образом, планируемое повышение платы за проезд, в том числе и на маршрутах СПб ГУП «Пассажиравтотранс», не подпадает под законодательно установленные случаи», — говорилось в сообщении Петербургского управления ФАС РФ.

До 2018 года самый дешевый проезд в общественном транспорте был в Иркутске, там одна поездка стоила 15 руб. С прошлого года цены по дневному тарифу подняли до 20 руб., ночному — до 25 руб.

На втором месте по дешевизне был Воронеж (поездка стоила 17 руб.). Однако проезд там подорожал до 23 руб. при оплате наличными, до 21 — при безналичной оплате.