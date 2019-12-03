«Недостойно союзника»: США ударят по Франции санкциями

США готовы наложить таможенные пошлины на ввоз страну товаров из Франции.Об этом говорится в отчете Офиса торгового представительства США (USTR), опубликованном на его сайте.

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В документе сообщается, что Вашингтон намерен обложить пошлинами в размере до 100% на французские товары на общую сумму $2,4 млрд. Под ограничения могут попасть 63 товарных позиции от французских поставщиков. Так, в списке кандидатов на пошлины фигурируют сыры, вино, фарфор, косметические средства и текстильные товары, включая сумки.

Если США наложат санкции на данные группы товаров, то для французских производителей ограничения грозят масштабными убытками, отметил в разговоре с «Газетой.Ru» эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Американский рынок является крупнейшей площадкой сбыта для производителей алкоголя, в том числе и для французских виноделов. При высоких пошлинах они с большей долей вероятности не смогут конкурировать с аналогичным товаром из других стран. Похожая угроза нависла и над дистрибьютерами люксовых товаров, которые также рискуют потерять часть своей лояльной аудитории», — указал собеседник издания.

Но фешенебельные бренды уже начали нести первые убытки от еще не начавшейся торговой войны двух государств. К примеру, в ходе торгов вторника, 3 декабря, акции Louis Vuitton (LMVH) просели на 1,8%, Kering потерял в цене 2%, а Hermes — более чем на 3%. Пострадал и представитель масс-маркета L`Oreal. В начале торговой сессии котировки косметического концерна просели на 2,8%.

Несмотря на то, что в документе не были указаны пошлины на автомобили и запчасти, акции компаний французского автопрома также показали отрицательную динамику. Цена бумаг Michelin на минимуме упала на 3,8%, акции Renault подешевели на 0,5%, а Peugeot — на 0,3%.

В итоге основной национальный фондовый индекс страны — CAC 40 — просел более чем на 1% за день.

Реакция французского правительства на угрозы США последовала незамедлительно. Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что проект санкций против Франции со стороны США, о котором говорит Вашингтон, недопустим. В случае введения этих экономических мер Евросоюз готов дать «сильный ответ».

«Это недостойно союзника, и это не та манера поведения, которую мы ждем от США по отношению к их главным союзникам – Франции и вообще Европе. Если будут введены новые американские санкции, Европейский союз готов ответить», — подытожил Ле Мэр.

«Цифровая» борьба

В середине июля французский парламент принял закон о налоге на услуги крупнейших цифровых компаний, таких как Amazon, Apple, Facebook и Google. Он подразумевал введение 3-процентного налога с дохода IT-компаний, которые они получают в стране.



Хотя закон распространялся на все инновационные компании, работающие во Франции, нововведение вызвало жесткую критику именно со стороны администрации Трампа, указывает Владимир Брутер.

«Президент США сразу же пообещал ввести в качестве ответной меры пошлины на ввоз вина. При этом в ответ Эммануэль Макрон заявил, что как только будет введен цифровой налог на международном уровне, Франция отменит свой налог для крупнейших цифровых компаний. Но в итоге члены ЕС так и не пришли к единому решению, а убытки, с большей вероятностью, начнет нести Париж», — указал собеседник «Газеты.Ru».

В Евросоюзе действительно пока придерживаются нейтральной позиции в отношении цифрового налога. В Брюсселе не раз заявляли, что недовольны деятельностью мировых высокотехнологичных гигантов из-за схем по уводу прибыли в зоны льготного налогообложения. Поскольку головной офис цифровой корпорации может находиться в одной стране, а потребители услуг — в другой,

европарламентарии предложили взимать дополнительный цифровой налог в размере от 1% до 5% выручки в месте получения прибыли, а не регистрации компании.

«Но для большинства стран, в том числе и для Германии, которая имеет значительный вес в ЕС, США остаются ключевыми торговыми партнерами. Товарооборот в 2018 году между Евросоюзом и Америкой превысил $1 трлн, поэтому сокращение этого показателя обернется для ЕС фатальными издержками, на которые они не готовы пойти даже ради поддержки своего ближайшего союзника Франции», — подчеркнул в разговоре с «Газетой.Ru» старший научный сотрудник Лондонского центра политических исследований Киф Бойфилд, добавляя, что теперь Париж нуждается в новом союзнике в спорах с Вашингтоном.

Игра на противоречиях

По итогам 2018 года товарооборот между Россией и Франции вырос на 11% и достиг $17 млрд. Также на российских рынок пришли 600 французских компаний, а объем прямых инвестиций в национальную экономику со стороны партнеров из Франции составил рекордные $18 млрд.

Но дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества осложняют антироссийские санкции и продовольственное эмбарго, признают аналитики. Дело в том, что до введения ограничений товарооборот двух стран был на 20% выше текущих значений, указывает Бойфилд.

«Для Франции, несмотря на санкционное давление, Россия остается значимым торговым партнером. И теперь, когда Париж не может сохранить рабочий диалог с Вашингтоном растет вероятность сближения с Москвой», — не исключает собеседник «Газеты.Ru».

Необходимо отметить, что Франция уже не первый год выступает, если не против полной отмены санкций в отношении России, то хотя бы против их ужесточения. В ноябре прошлого года Франция проголосовала против введения новых ограничений в адрес Москвы после инцидента в Керченском проливе.

«Франция не первый год проводит дружественную политику в отношениях с Россией. Тем не менее, если Париж и будет ратовать за отмену санкций, чтобы насолить Вашингтону, то Москве это существенной выгоды не сулит. Для России важно заручится поддержкой хотя бы еще двух крупных держав – Германии и Италии – тогда уже можно обсуждать вопрос снятия ограничений», — указал Брутер.

По подсчетам экономистов из Кильского института мировой экономики, на Европейский союз приходится 92% от всех убытков, которые западные страны несут из-за антироссийских санкций.

При этом львиную долю потерь вынуждена нести Германия. Экономический локомотив Европы в месяц теряет около 38% от потенциальной прибыли или $667 млн.

Впрочем, россияне также несут значительные издержки из-за продовольственного эмбарго, которое Россия ввела против ЕС в качестве ответных мер. По оценкам специалистов РАНХиГС и ЦЭФИР, контрсанкции обходятся российским потребителям в 530 млрд рублей в год в ценах 2013 года. Чистые потери россиян составляют около 3 тыс. рублей с человека, или почти 5% минимальной потребительской корзины.