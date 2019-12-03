Утечка данных: чем грозит переход на цифровые трудовые книжки

Госдума приняла в третьем чтении закон о введении в России электронных трудовых книжек. Переход будет осуществлен с 1 января 2021 года.

Документ был подготовлен правительством в рамках национальной программы «Цифровая экономика».

Закон разрешает в электронном виде фиксировать информацию о трудовой деятельности и стаже каждого сотрудника и представлять ее для хранения в Пенсионный фонд.

Электронная книжка так же, как и ее бумажный аналог, будет содержать информацию о всех предыдущих местах работы, переводах на другую постоянную работу, увольнении, а также об основаниях прекращения трудового договора.

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По задумке законодателей, данные о своих сотрудниках в систему ПФР будет раз в месяц передавать организация, где трудится россиянин.

Сами же сотрудники смогут получить сведения о наработанном стаже в многофункциональных центрах или дистанционно на портале госуслуг.

Правда, чтобы сделать это без визита в отделение, пользователю необходимо будет обзавестись электронной подписью.

Существенные изменения в законопроект были сделаны во втором чтении. Так, была согласована поправка о том, если сведения о трудовой деятельности работника указаны неверно, то работодатель по письменному заявлению сотрудника обязан исправить или дополнить эти данные, направив их затем в ПФР.

Кроме того, парламентарии уточнили порядок уведомления работников. Работадатели должны будут до конца июня 2020 года проинформировать сотрудников о введении электронных трудовых книжек, а также о праве рабoтника посредством письменного заявления сделать выбор между бумажным и электронным носителем.

Заявление можно подать до конца следующего года включительно. Если оно не поступит, работодатель продолжает вести бумажную трудовую книжку.

Предлагаемые изменения, по экспертным оценкам, затрагивают около 60 млн работников и 8,4 млн хозяйствующих субъектов, включая предпринимателей без образования юридического лица.

Переход на электронные книжки будет постепенным и не доставит неудобств сотрудникам, обещали авторы законопроекта. Так, первый зампред комитета Госдумы по труду и соцполитике и Михаил Тарасенко говорил, что россияне получат право контролировать процесс через личный кабинет в Пенсионном фонде.

«Там будет вся необходимая информация обо всем, что касается изменений в работе человека», — отмечал политик.

Пенсионный фонд подготовился к изменениям заранее. Так, еще в мае 2019 года организация сообщила, что оцифровала трудовые книжки россиян. Причем в июле сотрудники ПФР утверждали, что успели перенести 100% трудовых книжек.

Однако вряд ли электронные трудовые книжки принесут много пользы. В принципе после перехода россиянам будет легче доказывать свой стаж, указывал в разговоре с «Газетой.Ru» аналитик «Финам» Алексей Коренев.

«Ранее в случае утери трудовой книжки приходилось долго и мучительно восстанавливать все необходимые данные. Что зачастую было затруднено тем, что многие компании, прекратившие свое существование еще в 90-е годы, не оставили о себе никаких «следов». В случае использования электронных трудовых книжек потеря информации в теории должна стать невозможной», — пояснял эксперт.

Но есть и риск того, что данные утекут к третьим лицам.

«А это уже может грозить и трудящемуся, и работодателям определенными проблемами. Так что при полноценном запуске в действие электронных трудовых книжек необходимо максимально полно проработать все вопросы, связанные с потенциальными рисками, которые могут возникнуть как в части хранения и осуществления доступа к информации, так и исключения возможности несанкционированной утечки подобной информации», — резюмирует Коренев.