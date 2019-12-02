Газовые страсти: почему Украина может согласиться на «Поток»

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому Der Spiegel назвал условие, при котором согласится считать строительство российского газопровода «Северный поток - 2» не политическим, а экономическим проектом.

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Это произойдет, если России и Украине удастся договориться о транзите газа и заключить новый договор сроком не меньше, чем на 10 лет.

«Хотя наши европейские партнеры утверждают, что это не политический, а экономический проект, я позволю себе не согласиться», — отметил Зеленский.

«Северный поток --2» — новый экспортный газопровод из России в Европу.

Его мощность оценивается в 55 млрд кубометров в год. Стоимость строительства составляет около €9,5 млрд. Проект затрагивает юрисдикции Германии, Финляндии, Швеции и Дании. Сам газопровод построен уже на 87%.

Длина газопровода составляет более 1,2 тыс. км.

С разрешением на строительство проекта затянула только Дания. Заявки на рассмотрение маршрута «Северного потока — 2» Копенгаген регулярно получал с апреля 2017 года. Но отклонял их под надуманными поводами. Однако в итоге и Дания согласилась. Она выдала разрешение на строительство в конце октября 2019-го.

Нынешний договор о транзите истекает в конце года. Однако, несмотря на посредничество в переговорах Евросоюза, достичь соглашения пока не получается.

Позиции Киева и Москвы кажутся непримиримыми. Украина хотела бы долгосрочный контракт на 10 лет и прокачку в объеме около 90 млрд кубометров газа в год.

Однако Россия хотела бы другого. Москва заинтересована в договоре на год. В следующем году запускаются новые газопроводы — «Северный поток — 2» и вторая нитка «Турецкого потока». Таким образом, Москва надеется диверсифицировать свои поставки газа в Европу и полноценный украинский транзит не нужен.

Условия, которые устроили бы Россию в контракте, включают мировое соглашение по судебным спорам и прямые закупки газа по сниженным тарифам.

Согласно решению Стокгольмского арбитража, российский газовый монополист оказался должен выплатить Киеву компенсацию в $2,56 млрд за недопоставленный объем транзитного газа.

Оспорить это решение «Газпрому» не удалось. В октябре 2019 года в Апелляционном суде округа Свеа (Швеция) состоялись слушания по возражениям российского монополиста, и жалоба была отклонена.

Украинские власти неоднократно пытались арестовать через суд активы «Газпрома» в Швейцарии, Нидерландах, Люксембурге и Великобритании, чтобы добиться выплаты долга. Недавно стало известно, что новую попытку они собираются предпринять в Латвии. Однако пока все усилия украинских властей ни к чему не привели.

Впрочем, в последнее время Киев согласился, что контракт на поставку газа может быть продлен на один год, как этого хотела бы российская сторона. Но при этом «Газпром» должен отдать свой долг газом.

«Мы готовы проводить переговоры, чтобы в счет этого нам был поставлен газ», — говорил исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко.

Позже в Минэнерго РФ на это заявление отреагировали.

Урегулирование спора о задолженности является одной из важнейших составляющих пакетного соглашения, которое обсуждается на российско-украинских переговорах, заявил министр энергетики России Александр Новак.

О том, как поступить с судебными претензиями Украины, чиновник говорить отказался. По его словам, урегулирование задолженности — дело двух компаний — «Газпрома» и «Нафтогаза Украины».

«Об этом рано говорить», — отметил Новак.

Сам министр верит в лучшее. Стороны «должны договориться» (цитата по агентству «РИА Новости»), отмечал он.

В ближайшее время Москва и Киев получат новый шанс поговорить «по душам».

9 декабря в Париже состоится саммит в «нормандском формате». В нем примут участие лидеры России, Франции, Германии и Украины.

Для того, чтобы организовать эту встречу, Киеву пришлось пойти на разведение войск на трех участках в Донбассе (в Золотом, Петровском и в Станице Луганской), поскольку это было обязательным условием Москвы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что намерен включить в повестку переговоров вопросы, которые не имеют никакого отношения к урегулированию конфликта в Донбассе. Так, он хочет обсудить статус Крыма и вопрос транзита российского газа.

Подтвердил это намерен он и накануне в интервью изданиям Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazeta Wyborcza.

Зеленский заявил, что готов обсудить вопрос транзита российского газа на встрече «нормандской четверки».