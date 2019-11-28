Борьба за «Газпром»: ФРГ оспорила ограничение доступа к Opal

Берлин оспорил решение Европейского суда юстиции об ограничении возможности использования газопровода OPAL российской компанией «Газпром» до 50%. Как указали в министерстве экономики и энергетики ФРГ, тяжба продолжится в суде ЕС в рамках европейских процессуальных норм. При этом решение суда не отменяется для выполнения немецкой стороной, передает ФАН.

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О том, что решение по газопроводу Opal, ограничивающее объемы транзита «Газпрома», носит политический характер, заявлял еще в сентябре глава германо-российской группы в немецком бундестаге, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд. По его мнению, таким образом Россию пытаются частично вытеснить с рынка и дискредитировать как поставщика «голубого топлива».

«Есть намерение, искусственно сокращая объемы транзита, повысить цену на российский газ, чтобы сделать американский сжиженный газ (СПГ) более конкурентоспособным. Вместо справедливости и равенства на либеральном рынке решение суда ЕС однозначно ведет к рыночной деформации и удорожанию энергоресурсов для европейских партнеров», — указывал немецкий политик.

Суд ЕС в сентябре отменил решение Еврокомиссии, по которому российская компания имела расширенный доступ к мощностям газопроводу Opal — он принимает газ «Северного потока». Иск подали власти Польши, заявив о нарушении принципа энергетической солидарности, передает НСН.

Отмененное решение давало «Газпрому» возможность дополнительно транспортировать по Opal до 10,2 миллиарда кубометров газа в год, принимая участие в соответствующих аукционах. В итоге российскому экспортеру пришлось сократить загрузку «Северного потока» — основного канала сбыта газа в Европу.

Согласно решению суда, OPAL Gastransport GmbH не может продавать транзитные мощности по забору и отбору газа объемом 15,86 млн киловатт в час, а также осуществлять транспортировку c использованием таких мощностей.

«Больше невозможно резервировать частично регулируемые открытые мощности по забору и отбору», — подчеркнули в компании.

Поставки снизились примерно на 0,6 миллиона кубов в час. При этом на 0,3 миллиона кубов в час увеличились транзитные мощности газопровода Nel, который вместе с Opal принимает российский газ из «Северного потока».

Решение суда ЕС по газопроводу Opal учитывается на переговорах с Украиной и Еврокомиссией по транзиту газа. Кроме того, оно затрагивает ситуацию с энергоснабжением европейских стран в целом, пояснял министр энергетики РФ Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24».

«На мой взгляд, это такое решение, которое затрагивает в целом ситуацию с энергоснабжением европейских стран, с потоками газа», — подчеркивал глава ведомства.

Глава Министерства энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский горячо приветствовал результаты судебной тяжбы, утверждая, что вынесенное судом решение «положит конец монополии «Газпрома» в Европе» и не позволит российской компании полностью отказаться от транзита газа через территорию Украины.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин допускает вероятность положительного для Москвы обжалования данного решения, передает RT.

«Чем больше объемы прокачки по OPAL, тем больше идет доход от транзита газа. Все в этом заинтересованы.

Про перспективы трудно говорить, потому что сначала было дано одно разрешение, потом суд отменил это разрешение. В принципе, шансы есть... Вопрос в том, какие аргументы юристы будут приводить. Раз Германия подала иск, значит, она чувствует, что шансы есть», — детализировал эксперт.

OPAL — сухопутное продолжение газопровода «Северный поток» по территории Германии, доставляющего газ из России в страны Евросоюза, минуя транзитные страны. Является одним из крупнейших инфраструктурных энергетических проектов в Германии.

Газопровод проходит от Грейфсвальда до Ольбернхау, соединяя трансбалтийский «Северный поток» с существующими газотранспортными сетями Европы. Строительство было завершено в 2011 году, и уже в августе 2011 года был связан с газопроводом «Северный поток». Длина трубопровода составляет 470 километров. Диаметр труб составляет 1,4 метра.