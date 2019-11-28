«Перекроют вентиль»: на Украине раскрыли план «Газпрома»

С начала 2020 года «Газпром» прекратит подачу газа на территорию Украины, если Москва и Киев не подпишут договор по транзиту топлива. Об этом заявил исполнительный директор украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко в интервью Deutsche Welle.

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«Я напомню, что в письме, которое прислал «Газпром» «Нафтогазу», черным по белому написано, что 1 января в 10 часов по московскому времени у «Газпрома» не будет оснований на то, чтобы газ поступал в сторону Украины», — сказал Витренко.

Контракт на транзит российского газа через Украину истекает 31 декабря текущего года. По словам Витренко, Украина не будет перекрывать газовый вентиль, даже если с Россией не будет подписан новый контракт.

«Чтобы всех успокоить — Украина не будет перекрывать вентиль, Украина никогда не перекрывала вентиль. Это важно понять. У нас нет такой традиции — выходить на телеэкраны и говорить: «Мы перекрываем вентиль». Нет у нас такого. Мы просто говорим — не переживайте. Даже в такой ситуации газ будет терпеливо ждать своего хозяина», — сказал он.

Если к 1 января 2020 года у России и Украины не будет контракта на транзит газа, при этом газ с территории России продолжит поступать, Киев будет закачивать его в свои подземные хранилища (ПХГ) как газ неопределенного собственника.

Вся мощность украинских хранилищ — от 25 до 30 миллиардов кубов. Сейчас в них до 21 млрд куб. м. Украина не будет «воровать, забирать, потреблять (газ), ничего с ним делать не будет, а будет его хранить до тех пор, пока собственник не придет с документами», пояснил Витренко.

По мнению исполнительного директора «Нафтогаза», такая ситуация маловероятна из-за намерения «Газпрома» с начала 2020 года закрутить вентиль.

«Так что речь идет не о том, что мы будем делать с этим газом, а о том, что «Газпром» очень четко сказал, что фактически перекроет вентиль. И учитывая те детали, которые упомянуты в письме (10 утра по московскому времени), это читается как или устрашение, или сообщение о каком-то плане», — сказал он.

Накануне Витренко заявил, соглашение должно быть подписано не позднее 13 декабря.

«Это уже своего рода чрезвычайная процедура. Потому что по европейским правилам, чтобы зарезервировать долгосрочные мощности, вы должны это сделать заранее», — сказал Витренко журналистам в Берлине.

Пока Москва и Киев не смогли прийти к соглашению. Переговоры ведутся при посредничестве Еврокомиссии. Диалог осложняют судебные разбирательства между «Газпромом» и «Нафтогазом».

27 ноября апелляционный суд округа Свеа (Швеция) отказался удовлетворить жалобу «Газпрома» на решение арбитража, который обязал его выплатить «Нафтогазу» $2,6 млрд.

Москва предлагает комплексное решение, которое включает мировое соглашение по судебным спорам и прямые закупки газа по сниженным тарифам. При этом российская компания продлит действующий контракт или заключит новый договор на один год.

«Сформулированы и переданы украинской стороне наши предложения. Мы в цейтноте. Времени мало. «Нафтогаз» после анбандлинга должен оформить новую структуру, выполнить все необходимые процедуры, а при этом нужно еще зарезервировать необходимое количество объемов. Это все требует времени. Время пока еще есть. Но оно сокращается», — говорил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Однако Украина не намерена отказываться от судебных разбирательств и подписывать краткосрочный контракт. Компания сочла выдвинутые условия неприемлемыми.

Москва не нуждается в долгосрочном контракте с Украиной, поскольку в середине 2020 года планирует запустить газопровод «Северный поток — 2» из России в Германию в обход Украины.

«С запуском «Северного потока — 2» можно ожидать, что транзита через территорию Украины не будет. И Германия должна понимать, что она таким образом способствует экономическому удушению Украины»,

— заявил Витренко в интервью.

По его словам, доходы от транзита являются существенными для украинской экономики, при этом весь украинский и восточно-европейский газовый рынок был сформирован на ожиданиях того, что газ будет идти с востока на запад.

«Газ стал заложником политики, к сожалению. Мы понимаем, что решение обойти Украину с помощью строительства «Северного потока — 2» и «Турецкого потока» — это политическое, а не экономическое решение. И весь газовый сектор, и даже те же «Нафтогаз» и «Газпром», страдают от того, что этот вопрос излишне политизирован», — подвел итог Витренко.

Следующая трехсторонняя министерская встреча РФ, ЕС и Украины по транзиту газа может состояться в течение первой недели декабря.