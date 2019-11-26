Заберет чужой газ: Украина угрожает «Газпрому»

Украина будет закачивать поступаемый в Европу газ через украинскую газотранспортную систему (ГТС) в свои хранилища, если поставки будут идти до заключения нового транзитного контракта на следующий год. Об этом сообщил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в Facebook.

Реклама

Такой вариант возможен, если заключить транзитный контракт сторонам не удастся. Он истекает 31 декабря 2019 года.

«Газ без документального оформления, который будет заходить в Украину, будет закачиваться в подземные хранилища газа как «газ неопределенного собственника», пока будет происходить документальное оформление этого газа», — написал Витренко в комментариях к своему посту.

В социальной сети он также сообщил, что «Нафтогаз» отправил «Газпрому» ответ на предложение о транзите.

В нем российскую сторону уведомляют, что Киев солидарен с Еврокомиссией. Ранее вице-президент ЕК по энергосоюзу Марош Шевчович предложил России и Украине заключить контракт сроком на 10 лет при минимальной прокачке в 60 млрд кубометров в год.

В ответе «Газпрому» говорится, что сторонам следует продолжить обсуждение нового контракта на транзит газа по европейским правилам в трехстороннем формате с участием Еврокомиссии.

До этого украинская газовая компания отклонила предложение «Газпрома» снять все судебные претензии ради заключения нового договора на транзит газа. Напомним, поставки российского газа в Европу обеспечивают Украину годовым доходом в несколько миллиардов долларов.

«Мы придерживаемся конструктивной и неконфронтационной позиции, и потому в ответ на предложение «Газпрома» мы напомнили о других вариантах предотвращения негативных последствий от чрезвычайных ситуаций, такие как передача газа на границе Украина — РФ и операции «своп» [внебиржевые своповые контракты. — «Газета.Ru], которые бы при этом отвечали законодательству Украины и европейским правилам», — написал Витренко.

Пока что стороны все так же далеки от заключения нового контракта на транзит газа с 2020 года.

Однако в «Нафтогазе» недавно допустили возможность уступок. Там готовы на краткосрочный контракт, которого добиваются в «Газпроме», но при одном условии. В Киеве готовы принять российский газ в счет долга в размере $2,56 млрд, который «Газпром» обязан выплатить Украине по решению Стокгольмского арбитража.

«Газпром» должен выплатить«Нафтогазу» примерно $3 млрд. Нас устраивают денежные средства, но если «Газпром» хочет оплатить этот долг в виде поставок газа, мы готовы рассмотреть такое предложение», — сообщил Витренко в Facebook.

В международном арбитраже Киев и Москва разбираются с 2014 года. Как поясняют в «Нафтогазе», в основном иски против российского газового монополиста подаются о компенсации ущерба из-за невыполнения «Газпромом» контрактных обязательств.

Указанный долг «Газпром» еще не выплачивал, поскольку оспаривает это решение. На предложение Киева принять газ в качестве долга российская сторона пока не отвечала.

Действующий контракт на транзит газа был заключен между «Газпромом» и «Нафтогазом» в 2009 году. Теперь же 10-летний контракт невыгоден российской стороне, поскольку в 2020 году заработают газопроводы «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», которые позволят обходить стороной украинскую ГТС.

Ранее в ноябре премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что страна не заинтересована в промежуточном контракте с «Газпромом». В Киеве утверждают, что долгосрочный газовый контракт с Россией обеспечит энергетическую безопасность как Украины, так и Европы в целом.

Годовой контракт снимет риск, что «Газпром» не сможет прокачать в Европу заявленный в контракте объем топлива зимой, указывал ранее в беседе с «Газетой.Ru» старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов. При этом встанет довольно острый вопрос — по какой цене будут осуществляться поставки самой Украине.

Например, в 2015 году Украина отказалась от прямых закупок газа у России. Ее не устроил высокий ценник — $247 за тысячу кубометров. Тогда же украинская сторона заменила российский газ реверсными поставками европейского газа.