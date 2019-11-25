Утильсбор удвоили: как вырастут цены на авто

Премьер России Дмитрий Медведев утвердил увеличение ставок утильсбора с 1 января 2020 год, сообщила газета «Коммерсантъ» в понедельник. Заметнее всего ставки вырастут в сегменте легковых автомобилей — в среднем на 110,7%. При этом машины с двигателем до 1 л пострадают меньше (рост на 46,1%), а внедорожники и премиальные седаны с двигателем от 3,5 л — больше (рост на 145%).

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Сбор на самый массовый в России сегмент авто — с двигателем объемом 1-2 л — увеличивается почти на 112,4%.

Утильсбор ввели в 2012 году в качестве компенсации за снижение пошлин после вступления России в ВТО. Сначала его платили только импортеры, с 2014 года сбор распространили на всех производителей авто, но для локализованных в РФ ввели промышленные субсидии. Их получат только подписавшие СПИК — специальные инвестконтракты.

С нового года новое повышение

Правительство планирует получить в бюджет за счет индексации сбора 150,2 млрд руб. в 2020 году и 48 млрд руб. в 2021 году. С импорта машин в следующем году намерены аккумулировать 77,3 млрд руб.

Повышение ставок утильсбора — это реакция на снижение таможенных ставок для сохранения общего уровня тарифной защиты, пояснили «Ъ» в аппарате вице-премьера Дмитрия Козака.

В первом полугодии 2019 года, по данным PwC, доля импортных машин на рынке РФ составила 17%.

При этом, как отмечает один из источников издания на авторынке, минимальная возможная стоимость машин из-за падения спроса уже достигнута, запаса на складах нет. Теперь из-за увеличения утильсбора всем придется повысить цены. По сути, прибыль многих концернов образуется только от импорта, за счет которого поддерживается локальное производство.

Большинство заводов строились из расчета, что рынок проглотит 3 млн автомобилей в год. Но сейчас они недозагружены: в прошлом году в стране было продано 1,8 млн машин. Авторынок падает седьмой месяц подряд. По данным АЕБ, в январе — октябре продажи сократились на 2,4%, до 1,4 млн машин.

Автодилеры, конечно, переложат рост утильсбора на покупателей. Цены с 1 января выросли бы и без утильсбора из-за традиционного обновления модельного ряда и других факторов. Но повышение утильсбора окажет дополнительный эффект, отмечает Автостат.

Эксперт Автостата Сергей Удалов оценивает возможное повышение цен до 4%.

Впрочем, глава Минпромторга Денис Мантуров обещал, что даже с учетом повышения доля утильсбора в стоимости автомобилей останется в пределах 1,5-2%.

Помимо повышения утильсбора, подорожание автомобилей может быть отчасти вызвано отменой компенсаций пошлин на комплектующие. А это рост цен еще на 2-3%. В итоге стоимость нового автомобиля может увеличиться на 7-9%.

Что касается автомобилей отечественного производства, ожидать значительного роста стоимости не стоит, утверждают дилеры. Дело в том, что повышение утильсбора компенсируется отечественным заводам-изготовителям.

Как ранее поясняли «Газете.Ru» в Минпромторге, нестабильный рубль в первую очередь повлияет на стоимость ввозимых иномарок, они подорожают.

С локализованными моделями должно быть легче, поскольку доля рублевой составляющей в цене на машины российской сборки продолжает расти.

В 2018 году значительное количество брендов закончили инвестиционный цикл по локализации производства в России. Себестоимость производимых у нас в стране иномарок уже более чем наполовину имеет рублевую составляющую. У некоторых западных брендов уровень рублевой составляющей в цене автомобиля превышает 80%.

У автодилера «Авилон» цены, скорее всего, вырастут на 3-5%. Детальной разбивки по розничным ценам пока не делали, но понятно, что теперь еще большим спросом будут пользоваться авто с меньшим объемом двигателя, пояснили «Газете.Ru» в компании.

Там же уточнили, что ценник у практически всех автодилеров будет так или иначе переписан уже в первых числах января. Никто не будет дожидаться окончания новогодних праздников, поскольку автосалоны в эти дни будут работать.

На Автовазе «Газете.Ru» сообщили, что сейчас готовят ответ по поводу утилизиционного сбора.

«Тема важная, политическая», — сказали в пресс-службе компании.