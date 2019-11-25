Ноль отходов: как сделать производство в России «чистым»

Производство товаров во всем мире увеличивается колоссальными темпами. Так, например, за последние 40 лет ежегодный мировой объем выпуска полимеров увеличился восьмикратно. Производство базовых материалов, таких как металлы, стекло, бетон растет в 2-4 раза. Соответственно, растет и объем отходов – как от упаковки товаров, так и от их первичного производства.

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Как подружиться с отходами

Из обычного бытового мусора, который мы производим изо дня в день, можно получать большое количество нового сырья. Именно так дело обстоит, например, с пластиком. В России обсуждается вопрос запрета использования пластиковых пакетов – сокращение планируется поэтапно. Этой и многими другими подобными инициативами Минприроды рассчитывает существенно снизить негативное влияние на окружающую среду от все возрастающего объема бытовых и других видов отходов. В ведомстве подчеркивают, что поддерживают развитие вторичной переработки и внедрение механизмов «замкнутой экономики», когда уже использованные изделия перерабатываются. Но на практике - не все так просто.

«Если мы говорим о потребительских отходах, то только 10% упаковки, в лучшем случае, товаров повседневного спроса собирается раздельно правильным образом и перерабатывается. А 90% сжигается или отправляется на свалку. Это ужасно», - сказала председатель комитета по корпоративной социальной ответственности Ассоциации менеджеров и вице-президент по корпоративным отношениям «Юнилевер Русь» Ирина Бахтина.

По ее словам, начинать следует с раздельного сбора мусора. Например, упаковка для бытовой химии может использоваться много раз, если не смешивать этот вид отходов с другими.

Хотя пока нет технологий, обеспечивающих 100 процентную переработку, но в России не работают и экономические стимулы для развития раздельного сбора мусора, по сути – первого важного этапа в последующей переработке. Нет и простых практик, давно работающих за рубежом, когда в цену товара включается залоговая стоимость тары, и этот депозит можно вернуть, если сдать упаковку на переработку, констатирует эксперт.

«Условная бутылка должна возвращаться и использоваться повторно, для этого есть все предпосылки. Сегодня качественного вторсырья в России не хватает именно потому, что мы не сортируем мусор и тем самым его портим», — подвела итог Бахтина.

Промышленные отходы

С промышленными отходами ситуация обстоит немного лучше. Это и понятно: индустриальные компании не только стремятся переходить на «зеленые» технологии, но и просто вынуждены повышать эффективность производства.

Например, при производстве алюминия, в частности при работе с сырьем – глиноземом, — образуется большое количество отходов, рассказал начальник отдела экологического нормирования и контроля РУСАЛа Андрей Берняцкий.

По его словам, максимальное вовлечение отходов в переработку или их реализация другим компаниям – это один из приоритетов для компании. Такая стратегия позволяет не только снизить производственные издержки, но и является стимулом для внедрения новых технологий. Так, за 10 лет РУСАЛ переработал и реализовал более 50% образованных алюминиевыми предприятиями отходов, а переработка шлама составила около 10%, что является самым высоким показателем среди компаний отрасли в мире.

Берняцкий отметил, что огромный потенциал имеет развитие межотраслевой кооперации в вопросе переработки отходов, потому что то, что у одной компании идет в утиль, для другой - является качественным и необходимым сырьём. У РУСАЛа такое взаимодействие налажено с цементной и горнодобывающей промышленностью, инфраструктурными компаниями, которые используют, к примеру, шлак как связующее в дорожном строительстве.

Стимулы для бережного отношения

По данным Greenpeace, 90% исходных материалов становятся отходами ещё до того, как готовый продукт покинул фабрику. 80% товаров оказываются на свалке в первые полгода своего существования. Ресурсы планеты не бесконечны, и важнейшей задачей в бережливом потреблении является увеличение жизненного цикла используемых материалов. Такая задача поставлена и в рамках нацпроекта «Экология», который уделяет отдельное внимание обращению с отходами.

Ассоциат Baker McKenzie Роман Ишмухаметов напомнил, что в настоящее время в России производители обязаны утилизировать часть упаковки. Это обязательство можно выполнить, заплатив экосбор, организовав утилизацию самостоятельно или заключив договор с региональным оператором.

По словам Ишмухаметова, если раньше компании почти всегда делали выбор в пользу экосбора – «заплатил и забыл», то в последние годы тенденция меняется, и все больше предприятий инвестируют в собственные программы утилизации. Эксперт отмечает, что основной приоритет бизнеса сегодня - максимальное использование исходного сырья или предотвращение образования отходов в принципе. «Утилизация стоит на последнем месте по приоритетности. То есть идея цикличной экономики в каком-то виде существует, но все еще пока в виде принципов», — заметил представитель McKenzie CIS.