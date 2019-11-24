Битва за газ: войну с «Севпотоком-2» отдадут Пентагону

В законопроект об оборонном бюджете США (2020 National Defense Authorization Act) будет добавлено положение, предусматривающее санкции в отношении компаний-подрядчиков газопровода «Северный поток – 2». Об этом изданию The Defence News заявил председатель комитета сената по международным отношениям Джим Риш.

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«Причина такой спешки в том, что окно возможностей закрывается. Большая часть «Северного потока – 2» уже построена», — объяснил сенатор.

По его словам, санкции ударят по компаниям, которые занимаются строительством трубопровода.

«Думаю, русским придется искать другие пути, чтобы сделать это – и это если они их вообще найдут», — отметил Риш.

При этом сенатор не раскрыл, какие именно меры могут быть включены в текст документа, но сказал, что текст поправки будет близок к тексту подготовленного сенатором Тедом Крузом. Он предусматривает, в частности, санкции в отношении судов, укладывающих трубы на глубине ниже 30 м. Под эти санкции подпадают и иностранные компании-подрядчики при строительстве «Турецкого потока».

Таким образом, под санкции могут попасть швейцарская Allseas, итальянская Saipem, немецкие Uniper и Wintershall, британско-нидерландская Shell, австрийская OMV и французская Engie. Авторы законопроекта считают, что у России нет технологий для глубоководной укладки труб, поэтому строительство либо затянется, либо вовсе остановится. Правда, в немецком порту Мукран, откуда отгружаются трубы для «Северного потока — 2», находится еще и российская трубоукладочная баржа «Фортуна».

Законопроект также предусматривает заморозку американских активов лиц, участвующих в строительстве «Северного потока – 2», и штрафы для юридических лиц, обеспечивающих страхование проекта.

«Северный поток – 2» — это газопровод, который идет идет из Усть-Луги в Ленинградской области по дну Балтийского моря по маршруту «Северного потока» до германского порта Грайфсвальд. Мощность – 55 млрд кубометров в год. Оператор — Nord Stream 2 AG. Инвесторами выступают «Газпром», OMV, Wintershall Dea, Uniper, Shell и Engie.

По первоначальному плану, строительство должно было завершиться до конца года, однако Дания выдала разрешение на прокладку трубы в своих территориальных водах только 30 октября. К тому времени было уложено более 2100 км при общей протяженности двух ниток в 2448 км.

Теперь «Северный поток – 2» должен быть введен в эксплуатацию в середине 2020 года.

По заявлениям участников проекта, «Северный поток – 2» обеспечит энергобезопасность европейских потребителей газа. Кроме того, как говорил глава Минэнерго России Александр Новак, транзит по этому трубопроводу будет дешевле, чем через Украину, газотранспортная система которой хронически недофинансирована и находится не в лучшем состоянии.

С введением российского газопровода в эксплуатацию роль Киева как транзитера газа в Европу резко упадет.

Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель даже заявил, что его страна рассматривает возможность подачи апелляции на решение Дании разрешить строительство «Северного потока — 2». Какие аргументы может привести украинская сторона, министр не раскрыл (упомянул лишь, что «как-то, с точки зрения экологии»), но отметил, что Киев готов конкурировать с российскими инфраструктурными проектами.

Впрочем, договор на транзит газа через Украину истекает 31 декабря 2019 года. Переговоры по новому договору зашли в тупик. «Газпром» предлагает украинской стороне продлить договор на год, а также скидку в случае закупок газа для самой Украины. Но главное условие – отказ от судебных и иных претензий на миллиарды долларов, которые выдвигает «Нафтогаз» (он, кстати, с 1 января должен лишиться полномочий оператора ГТС).

Еврокомиссия и Киев считают необходимым бронирование определенного объема перекачиваемого «Газпромом» в Европу газа на долгосрочной основе.

Вместе с тем продвигаемый Тедом Крузом законопроект застрял в согласованиях. Он утвержден в комитете сената по иностранным делам и палате представителей. Сам сенатор-республиканец говорил, что времени на его принятие остается очень мало.

В такой же ситуации находится и 2020 National Defense Authorization Act, из-за разногласий по которому вооруженные силы с 1 октября пришлось финансировать по временному закону. Сенат и палата представителей расходятся, в частности, в вопросах применения вооруженных сил, работы военной базы в Гуантанамо, службы трансгендеров, стены на границе с Мексикой (любимый проект Дональда Трампа), а также так называемого налога на вдов – вычета налогов с выплат по потере кормильца для семей военнослужащих.

Ситуация с принятием оборонного бюджета в этом году патовая, отмечает американская пресса. В отличие от бюджетов для других ведомств, законодатели принимали бюджет для Пентагона вовремя в течение 58 лет подряд. Для американских министерств это рекорд.