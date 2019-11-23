Жизнь на пособие: тунеядцы разоряют Финляндию

Финляндия всегда считалась одним из образцовых европейских государств с сильной и стабильной экономикой. А также мощнейшими социальными гарантиями для граждан.

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Но в последнее время наметилось несколько негативных трендов. На них в очередном обзоре указал Международный валютный фонд.

Наибольшую тревогу экспертов вызывает замедление экономики. Рост ВВП Финляндии ожидается на уровне 1,25% в этом году и 1,5% в следующем, прогнозирует МВФ.

Эти цифры сильно контрастируют с тем, что было в последнее время, когда ВВП страны увеличивался на 2,5% ежегодно.

Несмотря на то что экономический рост будет замедляться и доходы бюджета неизбежно снизятся, правительство Финляндии планирует потратить немалые деньги на развитие образования, программ занятости, инфраструктуру и защиту экологии.

Эти дополнительные расходы составят гигантскую сумму — более 3 млрд евро или 1,25% ВВП. Причем из них 1,4 млрд евро уже выделены, а остальные еще не распределены.

«Растущие потребности в медицинских и социальных услугах страны могут заставить Финляндию сильнее подсесть на долговую иглу», — отмечает фонд.

А учитывая слабый рост экономики, правительству придется занять около 1% ВВП к 2023 году, подсчитал фонд. Выйти из стагнации и не копить долги можно, но при условии, если у правительства получится ввести новые налоги. А также увеличить занятость.

В МВФ честно признаются, что не могут просчитать эффект от новой налоговой политики, поскольку она пока заявлена лишь в общих чертах.

Господдержка безработных на грани краха

Зато известно, что правительство планирует трудоустроить до 2023 года порядка 30 тысяч финнов. Всего в стране около 200 тысяч безработных при численности населения (данные за 2018 год) 5,5 млн человек.

Большая часть их — люди без специального образования и молодежь. Более 20% финских мужчин в возрасте от 20 до 24 лет не работают и не учатся. Безработица среди молодежи достигает 16%.

Газета «Talouselama» ранее сообщала, что в 2016 году на пособия по безработице Финляндия потратила больше 5 млрд евро. Финские чиновники заявили, что это катастрофа и система господдержки безработных может закончиться.

В конце 2017 года в Финляндии разразился скандал. Осси Нюман издал книгу о том, как не работать и жить на государственные пособия. Учебник по тунеядству он назвал «наглость». Себя Осси Нюман именовал идейным безработным.

Расчет пособия в Финляндии зависит от того, работал ли ранее официально человек, состоял ли в профсоюзе и сколько он получал. К примеру, если зарплата составляла 3000 евро в месяц, его пособие будет составлять около 1800 евро.

Базовое пособие по безработице, для тех, кто не работал ранее, — около 30 евро за рабочий день. Если есть дети, то также будут начисляться пособия на каждого.

Дополнительно платят за посещение мероприятий, помогающих трудоустроиться. Пособие можно увеличить, если посещать, например, специальные курсы. При этом есть возможность подрабатывать на стороне. Пособие не отнимается, если заработок составляет до $300 в месяц.

За этот год безработица в Финляндии сократилась на символические 0,4% и сейчас составляет (по данным за октябрь) 6,8% (в среднем по ЕС — 6,2%).

Если занятость действительно вырастет, как запланировано, правительство сможет даже сбалансировать доходы и расходы бюджета к 2023 году, считают в МВФ. В противном случае, если работников в экономике не прибавится, придется поднимать акцизы и другие налоги.

Мамочек и пенсионеров больше не баловать

В социальной сфере явно назрели реформы, финнам требуется более жесткий контроль за соцрасходами. Например, многие финские женщины, воспитывая детей, не работают в течение долгого времени, но при этом они получают неплохие пособия и отпуск по уходу за ребенком. Эта ситуация требует тщательного изучения, корректно отмечает МВФ.

Еще больше можно было бы сделать для расширения занятости пожилых работников, например, путем сокращения возможностей для досрочного выхода на пенсию. Обсуждается и повышение пенсионного возраста. Сейчас в Финляндии мужчины и женщины выходят на пенсию в 65 лет, но разрешается и досрочный выход — в 63 года.

При этом размер ежемесячной пенсии у досрочников меньше всего лишь на 0,4%. Спрашивается, какой смысл тянуть лямку на работе лишних два года?

Финансы домашних хозяйств также заслуживают ревизии, как и государственные финансы, убеждает МВФ.

«Задолженность домашних хозяйств растет, но чрезмерное использование заемных средств в конечном счете никому не приносит пользы», — указывают эксперты фонда.

В конце концов, правительство может улучшить состояние экономики, если откажется выплачивать субсидии на снижение вредных выбросов в атмосферу. Эти субсидии, между прочим, составляют 3,5 млрд евро. Но правительством объявлена цель на безуглеродное будущее.

Ситуация в Финляндии не слишком сильно отличается от того, что происходит в других странах Европы, считает аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев.

«Традиционно скандинавские страны славились высоким уровнем жизни, отлаженной системой соцобеспечения, невысоким уровнем криминала. А сейчас страна столкнулась с проблемами, связанными со старением трудоспособного населения, увеличением сроков выхода на пенсию, высокими расходами на содержание безработных и социальными выплатами большому количеству льготных категорий», — говорит Коренев.

Социально-ориентированная модель государства негативно сказывается на бюджете страны, тормозит темпы расширения национальной экономики, признает эксперт.

Социальная направленность экономики скандинавских стран всегда вызывала много скепсиса у специалистов, напоминает Евгений Миронюк, аналитик ИК «Фридом Финанс». Тем более что Финляндии так и не удается сбалансировать бюджет.

Он согласен с экспертами МВФ, что дополнительные расходы на социалку в размере 3 млрд евро Финляндия не может себе позволить. Они могут нарушить выполнение плана по сокращению государственного долга, согласованного с фондом.