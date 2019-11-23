Путь к мечте: как досрочно выйти на пенсию

Минтруд разъяснил порядок, при котором работающие граждане предпенсионного возраста имеют право обратиться за назначением пенсии, не достигая установленного возраста.

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Это случаи, когда в экономике происходят массовые сокращения, банкротства или ликвидации предприятия. Уволенный или сокращенный сотрудник, если ему остается не более двух лет до выхода на заслуженный отдых, имеет право обратиться в Пенсионный фонд России (ПФР) за назначением пенсии. Об этом пишет «Российская газета».

Впрочем, для того, чтобы ПФР назначил пенсию, только факта увольнения или сокращения и достижения возраста, близкого к пенсионному, не достаточно. Человек должен иметь довольно солидный трудовой стаж — не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

Напомним, что в стаж входят только те периоды, когда человек работал официально, и его работодатель платил за него страховые взносы в ПФР.

На этом хождения по мукам в квесте «получи пенсию как предпенсионер» для сокращенного сотрудника не заканчиваются.

Сразу же после увольнения ему нужно зарегистрироваться в качестве безработного на бирже труда по месту проживания. Там человеку попытаются подыскать новую работу. Он не имеет права отказываться от поиска новой работы — если служба занятости найдет подходящую вакансию, которая будет приблизительна равнозначная по функционалу прежней профессии и по уровню зарплаты, то отказ ведет к автоматическому снятию его с учета в качестве безработного.

Если же человек соглашается на работу, но потом потенциальный работодатель не хочет его брать, то он должен предоставить в службу занятости официальный документ от имени работодателя о причинах, почему он не вышел на новое место.

Кроме того, потенциальный пенсионер не имеет права отказываться от прохождения переобучения, которое предложит ему служба занятости.

Если человек сокращен или уволен с работы, на которой он был наемным сотрудником, но при этом у него есть статус индивидуального предпринимателя, то в регистрации в службе занятости ему будет отказано.

Когда все необходимые условия соблюдены, но новую работу найти так и не удалось, то сотрудники центра занятости предложат человеку досрочно выйти на пенсию. В случае согласия он должен обратиться с соответствующим заявлением в отделение Пенсионного фонда по месту своего жительства.

Россия приняла решение о повышении пенсионного возраста в 2018 году. Реформа – то есть удлинение срока работы — стартовала с этого года. Начиная с 2019 года срок отработки до пенсии будет расти в среднем на полгода в каждом календарном году.

В результате поэтапного повышения возраста выхода на пенсию женщины смогут получать выплаты от государства в 60 лет, а мужчины — в 65 лет. Трудиться надо будет на 5 лет дольше.

Продолжительность жизни в России за первое полугодие 2019 года увеличилась в среднем до 73,7 года. Правда, мужчины живут, в среднем, 68,5 лет. Для женщин этот показатель выше — 78,5 лет.

Центральный банк РФ и Министерство финансов в конце октября этого года разработали новую систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП).

ГПП даст возможность жителям России самостоятельно финансировать свою негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства. Согласно новой системе, пенсионный взнос, который не превышает 6% от зарплаты, освобождается от налога на доход физлиц.

В настоящее время работодатель платит за каждого сотрудника 31% сверх его зарплаты в различные фонды. В том числе 26% уходит в ПФР. Изначальная концепция пенсионной реформы, стартовавшей в 2001 году, предполагала, что пенсионные взносы делятся на базовую, страховую и накопительную части. Базовая и страховая части шли на финансирование текущих выплат пенсий нынешним пенсионерам, правда, страховая учитывалась на счету в ПФР для расчета будущей пенсии каждого работающего человека. А вот накопительная часть «оседала» на индивидуальном счету работника в ПФР, и планировалось, что при выходе на пенсию из накопленной суммы человек будет получать свою прибавку к государственной пенсии.

Но в 2014 году накопительная часть будущих пенсий была заморожена на неопределенное время. Это решение продлевается ежегодно.

Число пенсионеров в России увеличилось почти на 10% за семь лет. Такие данные приводятся на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики (Росстат). Пенсию по старости сейчас получают 36 млн 710 тысяч, что почти на четыре миллиона больше, чем, например, было в 2012 году.