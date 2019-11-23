Слежка за авто: Большой брат придет в ЦФО

Центральный федеральный округ (ЦФО) будет оснащен масштабной системой по контролю за передвижением всех транспортных средств. Власти Москвы планируют потратить более 200 млн рублей на запуск системы контроля, аналогичной той, что уже работает на территории Москвы и Московской области. Об этом сообщила газета «Коммерсант».

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Так, при поддержке Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы к системе планируют подключить еще 16 регионов. Это даст возможность ГИБДД видеть в режиме онлайн передвижение зарегистрированных в ЦФО транспортных средств, которых более 16 млн единиц.

В мэрии Москвы отмечают, что такая плотная система контроля передвижения транспорта создается для борьбы с угонами автомобилей и нарушениями на дорогах, а также для анализа транспортных потоков.

Тендер ЦОДД на «разработку, внедрение и сопровождение единой сквозной системы перехвата и розыска транспортных средств» выиграла компания «Стандартпроект». Информация о победителе размещена на сайте госзакупок. Предлагаемая максимальная цена контракта составляла 204,4 млн рублей.

Компания «Стандартпроект» внедрит систему за 202,3 млн рублей. Ее создание займет шесть месяцев, полагают в ЦОДД.

Новую систему, которая должна отслеживать транспортные потоки на территории Центрального федерального округа, еще в октябре 2019 года анонсировал вице-мэр Максим Ликсутов.

«У нас уже есть функционал, увязывающий камеры Москвы и Московской области, что дает возможность правоохранительным органам видеть, как перемещается личный транспорт между двумя субъектами», — заявлял Лискутов.

Предложение МВД России — распространить систему слежения на весь ЦФО – одобрил и мэр Москвы Сергей Собянин, отмечал он.

«А нам это позволит видеть всю матрицу корреспонденций и понять, как передвигаются автомобили из Московской области и других регионов в Москву», — говорил Ликсутов.

Объединенная система доступа к информации о проездах в Москве и Московской области позволила снизить количество краж и повысить раскрываемость преступлений, говорят в ЦОДД. В столице она работает четыре года, и с ее помощью количество угонов снизилось в три с половиной раза.

Система в перспективе в ЦФО объединит 16 регионов и более 5 тыс. комплексов фотофиксации нарушений.

Система позволит контролировать международных и междугородних перевозчиков, получать полную аналитику передвижения автомобилей по ЦФО, контролировать грузовой транспорт, пишет «Коммерсант» со ссылкой на ЦОДД.

Все региональные управления ГИБДД в рамках новой системы перейдут на единое программное обеспечение, которое уже применяется в Москве и области для вынесения решений о назначении штрафов, регистрация которых происходит с помощью камер.

Первые дорожные комплексы слежения приобретались за счет государственного бюджета. В середине 2010-х власти поняли, что системы обеспечивают стабильный доход, тем более что водители, как правило, аккуратно оплачивают постановления, воспринимая их, скорее, как плату за проезд, а не как штраф. В связи с этим власти начали думать об оптимизации бизнес-процессов. Идея была в том, чтобы государство в камеры не вкладывалось: их установкой и обслуживанием может заниматься и частная компания, задача которой — обеспечить поток фотографий. Возврат средств происходит оплаченными штрафами в течение 10–12 лет в рамках концессии — по похожей схеме работают платные дороги, в строительство которых также вкладываются частные инвесторы.

По статистике за первые девять месяцев этого года российские автолюбители получили свыше 104 млн штрафов за нарушение правил дорожного движения.

По сравнению с прошлым годом количество «писем счастья», присланных водителям, увеличилось почти на 10%, рассказали ранее «Газете.Ru» в МВД России. Причина тому — камеры. Если в 2017 году на трассах работали 13 тыс. камер, то сейчас их количество выросло до 14 тыс.

Самое частое нарушение — превышение скорости. Сейчас штрафуют за превышение скорости на 20 км в час.

Увеличение числа камер на дорогах принесло в бюджет по меньшей мере 2,5 млрд руб. Сумма была получена даже при условии, что были выписаны минимальные штрафы (500 рублей), которые были оплачены с 50%-й скидкой.