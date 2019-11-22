Дело на 17 млрд: Польша выдала России экс-главу НПО «Космос»

В Россию экстрадировали бывшего владельца и главу строительной корпорации НПО «Космос» Андрея Чернякова. Эту информацию сообщил официальный представитель генпрокуратуры Александр Куренной.

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Черняков проходит по делу о мошенничестве на сумму почти 17 млрд руб.

«Сегодня, по требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Республики Польша экстрадировали в Россию гражданина РФ Андрея Чернякова», — проинформировал Куренной.

Бывшего руководителя строительной корпорации задержали в декабре 2017 года при прохождении паспортного контроля в варшавском Международном аэропорту имени Фредерика Шопена, поскольку он находился в международном розыске по линии Интерпола и пытался улететь на Украину.

После двух лет в тюрьме, Черняков сам попросил его выдать России.

«Я стремлюсь как можно быстрее завершить процесс. Я совершенно не верю в польское правосудие... Я хочу уехать в Россию. Там правосудие имеет хоть какой-то смысл», — заявлял Черняков в суде (цитата по «РИА Новости»).

По информации «Коммерсанта», заявление с просьбой об экстрадиции было направлено на имя министра юстиции, генпрокурора Польши Збигнева Зебро.

В нем, в частности, экс-глава НПО «Космос» указывал, что находится под стражей в Варшаве уже 22 месяца. Вопрос о его передаче властям Германии, в которой Андрей Черняков имеет вид на жительство, «так и не был решен, поэтому, чтобы не затягивать дело об экстрадиции в Россию, бизнесмен заявляет о добровольном желании вернуться на родину».

Экс-глава НПО «Космос» обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ), мошенничестве в сфере кредитования (ч. 4 ст. 159.1), а также в невыплате заработной платы (ч. 2 ст. 145.1).

По версии следствия, в 2011 году Черняков получил более 28 млн рублей на расчетный счет ООО «НПО Космос».

Они были выделены «в рамках исполнения ранее подписанного инвестиционного контракта». Он был заключен между администрацией городского округа Звенигород Московской области и некоммерческим партнерством «Национальный союз ветеранов дзюдо». Контракт подразумевал строительство многофункционального комплекса Академии Дзюдо России.

Как утверждала сторона обвинения, строительство завершено не было, а акты о приемке выполненных работ подделаны.

Следствие утверждает, что c 2011 по 2012 годы Черняков также похитил денежные средства АКБ «Банк Москвы» на сумму 14 млрд руб.

Эти средства были выделены в качестве целевого кредита на пополнение оборотных средств при выполнении госконтракта.

Имеется в виду, в частности, строительство Алабяно-Балтийского тоннеля в Москве. Сооружение открылось в 2015 году после почти десятилетнего строительства. Оно соединяет улицы Алабяна и Большую Академическую на севере Москвы.

По версии следствия, также бывший руководитель НПО «Космос» с 2013 по 2014 годы не в полном объеме выплачивал зарплаты своим сотрудникам. Долги по ним превысили 183 млн рублей.

В течение того же года Черняков похитил со счетов НПО «Космос» более 2 млрд 885 млн руб. Утверждалось, что он перевел их на другие счета аффилированных предприятий якобы в счет погашения долгов по поставке товаров и выполненных работ.

Экс-глава НПО «Космос» не согласен с предъявленными обвинениями. «Моя фирма стоила на миллиард долларов. Меня обвиняют в том, что я взял 15 миллионов», — сказал в октябре на судебном заседании Черняков (цитата по «РИА Новости»).