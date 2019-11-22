Нечеловеческая любовь: россияне разоряются ради кошек

Траты россиян на ветеринарные услуги последние годы растут, свидетельствует статистика, которую проанализировала «Газета.Ru». Так, по данным Росстата, в целом в январе — сентябре этого года расходы на ветеринарные услуги составили 14,5 млн рублей.

Реклама

В прошлом году за такой же период россияне потратили меньше денег на походы с домашними питомцами к врачу — 13,9 млн рублей. В 2017 году расходы составили всего 12,6 млн рублей.

Больше всего на животных тратят в крупных городах.

Так, если в большинстве регионов в январе-сентябре этого года походы к ветеринарам «потянули» на несколько сот тысяч рублей (в отдельных субъектах так это и вовсе менее 100 тысяч рублей), то в Москве – 1,4 млн рублей, в Санкт-Петербурге – 0,5 млн рублей.

Если изучить ценники в столичных клиниках, то поход к ветеринару со своей кошкой оказывается вполне сопоставим по расценкам с визитом к платному терапевту.

Так, расценки за прием в столице у ветеринара или диетолога составили от 1 тысячи рублей, консультация по результатам исследования – от 400 рублей, инъекция – от 500 рублей.

Опрошенные «Газетой.Ru» магазины заявили о росте спроса на витамины и лакомства для домашних животных.

«Отмечается рост популярности лакомств для собак и кошек, а также специализированных и лечебных кормов (для стерилизованных кошек, для кошек, живущих в помещении, гипоаллергенные корма). Менее популярны стали многопорционные корма, например, консервы для кошек весом более 300 грамм», — рассказала «Газете.Ru» Мария Уткина, руководитель по стратегическим коммуникациям »Ашан Ритейл Россия».

Популярнее всего витамины и корма для животных, средства гигиены и спальные места, отметила она.

Продажи товаров для животных выросли на Ozon за десять месяцев 2019 года на 226% относительно того же периода в прошлом году, говорит Ольга Москвичева, коммерческий директор FMCG-категорий в Ozon.

«Как правило, у постоянных клиентов заказ состоит из 3-4 категорий и включает корм, продукты питания, бытовую химию, а также товары для красоты и здоровья», — пояснила она.

Один из главных трендов этого года связан с заботой о здоровье питомцев, утверждает Ольга Москвичева.

Клиенты добавляют витамины в каждый третий заказ с кормом, тогда как в прошлом году витамины покупали только в каждом четвертом случае, отмечает она.

«Интересно, что владельцы собак стали чаще заказывать пакеты для выгула, что говорит о росте культуры собаководов, — продажи этих товаров выросли в 2,5 раза год к году. Также растет спрос на «умные» гаджеты – автокормушки, самоочищающиеся туалеты, автоматические очистители лап и так далее», — говорят в Ozon.

По словам Москвичевой, средний чек на зоотовары в России составляет сегодня 1 525 рублей, а больше всего на домашних животных тратят в Сибири – 1 771 рубль, в Санкт-Петербурге – 1 670 рублей, в Москве – 1 424 рубля.

Как отметил в разговоре с «Газетой.Ru» независимый эксперт FMCG рынка Александр Анфиногенов, в последние пару лет россияне все чаще отдают предпочтение онлайн-магазинам, когда покупают товары для своих питомцев.

«Зачастую те же корма и наполнители весят не один десяток килограммов, и покупателям проще выходит заплатить за доставку, чем ехать самому в супермаркет. Тем более, что часть онлайн-магазинов делает различные акции, по которым покупки выходят выгоднее для потребителей, ведь их владельцам не надо арендовать помещения и платить продавцам. Поэтому в крупных многомиллионных городах доля специализированных магазинов товаров для животных будет постепенно сокращаться, а сети будут стремиться развивать свои интернет-площадки», — считает он.

Впрочем, онлайн-магазины не так популярны в небольших городах с населением менее 500 тысяч человек, добавляет он. Обычные торговые точки здесь имеют больше шансов на успех.

«Потребители пока не знают, что именно стоит покупать, им часто нужна помощь экспертов», — говорит Анфиногенов. Однако, по его словам, в небольших городах процент тех, кто по-прежнему кормит животных чем придется со своего стола, остается в целом высоким.

Большинство хозяев тратит на домашних животных около 1500 рублей в месяц, свидетельствуют данные исследования, проведенного аналитическим центром НАФИ в октябре 2019 года. Почти у четверти россиян они превысили 2 000 рублей в месяц.

6% хозяев за месяц тратят на своего домашнего питомца свыше 5 000 рублей.

Больше всего расходуют на животных в крупных городах. Так, в Москве и Санкт-Петербурге 44% трат находятся в диапазоне от 2 000 рублей и выше. Из них 16% — больше 5 000 рублей.

Всего в месяц на содержание домашних питомцев у россиян уходит 36,6 млрд рублей, отметили в НАФИ.

Самые частые статьи расходов россиян, по данным опроса, – корма и ветеринарные услуги. Отдельно оплачивать питание домашних животных приходится 80% хозяевам, а ветеринарные услуги и лекарства для них – 45%.

Кроме того, по данным НАФИ, тратятся россияне также на перевозку животных в транспорте (18%) и на парикмахерские услуги (6%). На дрессировку, содержание в гостиницах и выгул не жалеют денег 2-3% хозяев животных.

Россияне с высоким доходом ходят с домашним питомцем к парикмахеру (9%). В списке расходов на питомцев – траты на одежду и амуницию (5%), игрушки (3%), туалет (наполнитель и лоток – 4%), косметику (1%).

Домашние питомцы есть почти у половины российских семей, говорится в опросе. Чаще всего заводят кошек (33%). На втором месте по популярности собаки. Они есть у 18% россиян.

Также активно заводят в России птиц, аквариумных рыбок, мелких животных (кроликов, хорьков, хомяков, морских свинок, черепашек).