Бедность по-русски: кто считается нищим в России

Семью с тремя детьми из Ханты-Мансийского автономного округа отказались признать малоимущей из-за разницы их среднедушевого дохода и прожиточного минимума в 14 рублей. Информация об этом появилась в социальной сети «Вконтакте» в группе «Инцидент. Нижневартовск».

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Мать троих детей обратилась с вопросом, сталкивался ли кто-либо еще с отказом в пособии как малоимущим из-за того, что их доход на 14,5 рублей превысил прожиточный минимум.

«То есть мы с мужем и наши трое детей переедают на целых 14 рублей. И в связи с этим отказ?! Неужели нашей соцзащите настолько наплевать на социальное положение общественности, что они могут «штамповать» отказы, даже не разобравшись в каждом случае по отдельности?» — написала в интернете жительница Нижневартовска.

Жительница в сообщении приложила фотографию документа, где сказано о решении отказать в пособии от имени филиала «Центра социальных выплат» Югры. Оно было принято 6 ноября.

В центре социальных выплат Нижневартовска заявили, что отказ правомерен, сообщил портал URA.ru.

«По представленным документам, среднедушевой доход вашей семьи составляет 15 808,28 руб., тогда как величина прожиточного минимума, установленного на душу населения по основным социально-демографическим группам на момент обращения составляет 15 793,80 руб.», — ответили семье из Нижневартовска.

Нищенский прожиточный минимум

В России мерилом бедности является прожиточный минимум. То есть бедный в стране тот, кто получает меньше этой суммы. Величина прожиточного минимума в целом по России за третий квартал 2019 года составляет на душу населения 11 012 руб., для трудоспособного населения — 11 942 руб., для пенсионеров — 9090 руб., для детей — 10 838 руб.

При этом прожиточный минимум варьируется от региона к региону. Если семья признана малоимущей, то каждый ребенок имеет право получить пособие, равное установленному в субъекте детскому прожиточному минимуму. Как правило, он меньше взрослого минимума на 100 - 500 рублей.

Власти России наметили план по борьбе с бедностью. Президентским указом от 7 мая 2018 года правительству предписано до 2024 года вдвое снизить уровень бедности.

По итогам 2017 года (точка отсчета) доходы ниже прожиточного минимума имели 13,2% россиян. Значит, нужно снизить долю бедных до 6,6%?

Это очень амбициозный параметр, если учесть, что уровень бедности рекордно снижался только в 2011 году — до 11,1%. Но с тех пор он только рос, то есть, бедных с каждым годом становится все больше.

Так, численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума в первом квартале 2019 года составила 20,9 млн человек, или 14,3% от всего населения, следует из данных Росстата.

Первый шаг в борьбе с нищетой власти сделали — повысили минимальный уровень оплаты труда до прожиточного минимума.

Среди тех, кто официально считается в России бедным, преобладают семьи с несовершеннолетними детьми. При этом их родители в большинстве случаев — работающие люди.

«Поэтому если мы хотим снизить уровень бедности в два раза, нужно что-то делать с зарплатами кормильцев этих семей. А ведь зарплата в размере 21 тыс. рублей — это большая удача в целом ряде регионов России», — говорит Евгений Гонтмахер, доктор экономических наук, член Комитета гражданских инициатив и экспертной группы «Европейский диалог».

По мнению эксперта, при архаичной структуре экономики в России большинство рабочих мест в силу объективных причин (отсутствие инвестиций, технологическая отсталость, допотопный менеджмент, низкая квалификация занятых) не могут обеспечивать зарплату, способную радикально отодвинуть семью от риска попадания в число бедных.

Ты бедный, если без мобильника

По мнению Гонтмахера, необходимо в принципе ставить вопрос об адекватности «прожиточного минимума» в качестве измерителя уровня бедности. Это понятие морально устарело и не годится в качестве эталона.

Напомним, прожиточный (физиологический) минимум был введен указом Бориса Ельцина «О системе минимальных потребительских бюджетов населения Российской Федерации» 2 марта 1992 года как реакция на резкое падение уровня жизни. Официальную черту бедности ввел Михаил Горбачев своим указом летом 1991 года, и ключевым параметром был «минимальный потребительский бюджет».

Ниже этой черты в то время находилось примерно 15-20% населения РСФСР. После начала реформ 1992 года этот показатель подскочил чуть ли не до 70%. Поэтому для того, чтобы распределить скудные государственные ресурсы в пользу самых нуждающихся, и был введен «прожиточный (физиологический) минимум». Временно, на период кризиса.

Что можно предложить взамен «прожиточного минимума», пока не совсем понятно. Гонтмахер говорит лишь о том, что алгоритмы измерения бедности могут быть многообразными. Например, человек, желающий, но не имеющий возможности купить мобильный телефон и компьютер, в наше время попадает в зону бедности.

И таких «лишений» много. Они касаются здравоохранения, проведения досуга и многого другого.

По данным Высшей школы экономики, лишь треть российских семей имеют возможности для развития, то есть получают доходы, превышающие уровень выживания.

Эксперт ИНСАП РАНХиГС Елена Гришина оценивает нынешний прожиточный минимум как очень жесткий. На эти условные 11 тысяч рублей можно только выживать, о нормальной жизни говорить не приходится.

«Конечно, нужно поднимать черту бедности. По некоторым подсчетам, она может стать более или менее комфортной, если ее удвоить. Потребности растут. Но все равно проблему бедности даже удвоенный минимум не решит», — считает Гришина.

Мерами только соцподдержки малоимущих в принципе такая проблема не решается.

«Нужно развивать экономику, занятость, программы профессионального обучения и переобучения, поднимать мобильность населения. Нужно делать это все и сразу», — говорит Гришина.