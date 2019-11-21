Тяжба по «Северному потоку --2»: Киев предъявит претензии Дании

По словам Оржеля, основной претензией, которая будет фигурировать в апелляции, будет якобы угроза нанесения экологического урона акватории вследствие строительства газопровода. Однако украинский министр посетовал на то, что проект строительства газопровода все равно «как-то будет реализовываться», передает НСН.

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Несколькими часами ранее стало известно: российские власти больше не считают, что газопровод «Северный поток — 2» заработает в этом году. Вице-премьер Дмитрий Козак заявил в четверг, 21 ноября, что он будет запущен только в середине 2020 года. Политик не сказал, в каком именно месяце начнутся поставки газа по трубопроводу.

Хотя буквально на днях российский министр энергетики Александр Новак сообщал, что поставки по «Северному потоку — 2» могут стартовать до конца этого года, передает ФАН.

«Северный поток — 2» — газопровод из России в Германию через Балтийское море протяженностью 1220 км и мощностью 55 млрд кубометров в год. Он напрямую свяжет российскую ресурсную базу и европейских потребителей.

Оператор проекта компания Nord Stream 2 AG уже построила более 2100 км «Северного потока — 2» (по обеим ниткам) — это более 80% всей длины газопровода. Необходимо проложить еще 168 км трубы для каждой из ниток: по 5 км в Швеции, 147 км в Дании и 16 км в Германии.

Труба будет проходить через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран — России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии, минуя транзитные государства. С согласованием строительства тянул только Копенгаген.

Но в конце прошлого месяца произошло долгожданное для России событие: Датское энергетическое агентство разрешило строительство «Северного потока — 2» — он будет проложен на континентальном шельфе этой страны к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море.

Тогда же заместитель главы Госдепартамента США Джон Салливан признал, что введение американских санкций уже не сможет остановить строительство газопровода.

Однако, как считает сенатор Тед Круз, Вашингтон может ввести ограничения в отношении компаний, которые участвуют в строительстве российской трубы. По его словам, эти рестрикции задержат введение газопровода в эксплуатацию более чем нa год.

Завершение строительства позволит России получить миллиарды долларов, которые будут использоваться «для подпитки российской агрессии», считает Круз. При этом газопровод поставит Европу в зависимость от российской энергии, сделает ее более подверженной экономическому «сдерживанию и шантажу», отметил сенатор.

Впрочем, Европа не нуждается в сжиженном природном газе из США, а Евросоюз и Германия должны ввести зеркальные меры против Вашингтона в случае введения санкций против участников проекта «Северный поток — 2». Об этом заявил депутат бундестага, официальный представитель фракции «Левые» в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Александер Ной.

В таком случае ограничения в отношении США могут коснуться значимого импорта.

«Нужно, конечно, тщательно обдумать, как эти встречные санкции могли бы выглядеть, но если, к примеру, США введут санкции против немецких или швейцарских компаний, которые участвуют в прокладке труб в Балтийском море, то ЕС или Германия должны ввести соответствующие встречные санкции, которые затрагивают импорт или товары США. Нам в Европе не нужен американский СПГ», — сказал Александер Ной.

Также известно, что польская государственная нефтегазовая компания PGNiG планирует обратиться в суд, если Германия не учтет интересы Варшавы при имплементации газовой директивы Евросоюза по «Северному потоку — 2». Об этом заявил директор компании Петр Возняк.

«Был пункт, что перед тем, как предоставить какое-либо послабление «Северному потоку — 2», регулятор должен учесть безопасность поставок и влияние на конкурентоспособность рынка соседних стран», — отмечал Возняк.