Тяжело носить: почему продукты уходят в онлайн

Россияне все больше покупок совершают в интернете. Объем рынка онлайн-торговли товарами повседневного спроса (FMCG) в России, по данным Nielsen, в 2019 году превысил отметку в 27,7 млрд рублей. Это почти вдвое больше, чем годом ранее.

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Данные анализировались с октября 2018 по сентябрь 2019 по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

В интернете стали больше покупать товаров повседневного спроса — кофе, шампуней, корма для кошек.

В денежном выражении по этим категориям за год продажи выросли на 125%, 103% и 122% соответственно. А в офлайн-магазинах эти товары показали скромный рост на 0%, 2% и 9% соответственно, указывают в Nielsen.

Похожая ситуация наблюдается и в других популярных категориях.

В денежном выражении продажи воды онлайн выросли на 33%, тогда как офлайн — только на 6%, молока — на 32% по сравнению с 6%, средства для стирки — 82% по сравнению с 0%, подгузников — на 87% по сравнению с -7%.

«Сегодня мы наблюдаем взрывной рост онлайн-рынка FMCG — в среднем на 50% год к году, а продажи многих категорий товаров увеличиваются двузначными и трехзначными темпами, и эти темпы будут только ускоряться по мере развития инфраструктуры»,

— прокомментировал результаты исследования глава направления измерений в онлайн-торговле Nielsen Россия Александр Шуркаев.

Драйвером взрывного роста в онлайн-продажах могло послужить развитие сервисов доставки – их стало больше и они стали действительно оперативно привозить покупки, рассказывает «Газете.Ru» президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов

«Раньше доставку продуктов питания приходилось ждать два дня, или два часа ждать пиццы. Конечно, при таких сроках сам сервис не был очень популярен, потому что это долго. И кроме пиццы и суши из ресторанов [ничего] не заказывали — не было никаких других доставок. А доставки продуктов питания два дня были готовы ждать только те, кто, например, не готов нести что-то тяжелое самостоятельно. Сейчас ситуация на рынке кардинально изменилась. Люди начинают ценить удобство», — отмечает Соколов.

Рынок доставки онлайн-рынок продуктов питания (по мнению АКИТ, это не только продукты из магазинов, но и еда из ресторанов — «Газета.Ru») по итогам 2018 млрд ассоциация оценила в 86 млрд рублей.

«Если уйти от абсолютных оценок, то мы тоже [как и Nielsen. — «Газета.Ru»] заметили двукратный рост с предыдущего года. Мы увидели, что на рынке действительно идет удвоение объемов в денежном выражении, причем уже несколько лет подряд», — сказал Соколов.

Удержать потребителя

Традиционные торговые сети также постепенно уходят в онлайн, чтобы не потерять потребителей, говорит Соколов.

Например, онлайн-магазины есть и у «Ашан», и у магазинов «Перекресток», и у других сетей.

«Сегодня клиенты предпочитают проводить больше времени в кругу семьи, не тратя долгие часы на покупки. Поэтому компания идет в ногу со временем и продолжает развивать интернет-торговлю»,

— заявила «Газете.Ru» руководитель по стратегическим коммуникациям «Ашан Ритейл Россия» Мария Уткина.

На сайте магазина для заказа доступны бакалейные товары, напитки, кондитерские изделия, а также широкий ассортимент непродовольственных товаров. Также товары из «Ашана» можно найти на сторонних ресурсах, например, маркетплейсе. На торговой онлайн-площадке Tmall (принадлежит Alibaba Group) доступно 7 тыс. наименований товаров, рассказали изданию.

В интернете очень легко сравнить цены и можно сделать это в два клика, объяснили «Газете.Ru» популярность онлайн-покупок в «Яндекс.Маркете».

«В оффлайне же надо пешком обойти 3-4 магазина, чтобы узнать, где выгоднее. Поэтому онлайн-ритейлеры стремятся предлагать хорошие цены, чтобы бороться за клиента», — указали в компании.

По их оценке, у онлайн-продаж есть большой потенциал для увеличения.

«Мы видим, что спрос в интернете на товары повседневного спроса растет как за счет того, что опытные онлайн-покупатели начинают заказывать в интернете все большее количество разных категорий товаров, так и за счет того, что появляются те, кто только делает свои первые онлайн-покупки. Оба этих фактора открывают большой потенциал для роста онлайн-продаж», — добавили в «Яндекс.Маркете».

Например, число онлайн-покупателей продуктов питания за год выросло на 10%, свидетельствуют данные «Яндекс.Маркета» и GFK Rus. Так, по итогам совместного опроса двух компаний выяснилось, что около 35% онлайн-покупателей России за последние 12 месяцев хотя бы один раз заказывали в интернете продукты питания. В прошлом году доля таких покупателей была около 25%.

Рынок онлайн-торговли растет вместе с увеличением количества россиян, у которых есть доступ к интернету, говорят эксперты.

По статистике Росстата за 2018 год, численность интернет-пользователей от всего населения России составила 81%. Еще пять лет назад их было 67%.

При этом эксперты уже делают оценки о дальнейшем росте онлайн-сегмента.

По данным АКИТ, в 2018 году объем всего рынка интернет-торговли достиг 1,6 трлн рублей. Это на 57% больше показателя 2017 года. В этом году, по расчетам ассоциации, продажи в онлайне покажут рост до 2,2 трлн.

Согласно другой оценке — Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара — к 2024 году российский рынок электронной торговли составит 2,78 трлн руб.

Это пока что в разы меньше оборота традиционных магазинов и рынков. По данным Росстата, к концу октября 2019 года оборот розничной торговли в денежном выражении оценивается в 27,1 трлн рублей.