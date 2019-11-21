«Башнефть» напоминала в то время огрызок яблока»

Регулирование добычи нефти компании «Башнефть» и других предприятий «Роснефти» происходит в строгом соответствии с рекомендациями Минэнерго России в рамках обязательств Российской Федерации по Соглашению ОПЕК+, сообщила пресс-служба «Роснефти».

Реклама

Днем в среду вопрос о снижении добычи «Башнефтью» на форуме «Россия зовет!» прозвучал из уст директора Prosperity Capital Management Александром Бранисом. Он также пожаловался на уменьшение выплат акционерам.

«Предыдущий частный контролирующий акционер «Башнефти» выводил в виде дивидендов и иных платежей фактически весь денежный поток «Башнефти» в подконтрольные ему структуры при согласии миноритарных акционеров (включая, прежде всего, крупного миноритария Prosperity Capital Management) в ущерб развитию компании. Более чем 180 млрд. руб. из объемов выведенных денежных средств так и не были возвращены в «Башнефть». Александр Бранис и его инвестиционные структуры, будучи бенефициарами «Башнефти», вполне могли бы считаться соучастниками этих действий», — констатировали в «Роснефти».

«Роснефть», по итогам анализа деятельности предыдущего частного собственника и выявления фактов недобросовестного управления «Башнефтью» с его стороны (вывод средств и активов, завышение тарифов на обеспечение электроэнергией, нефтесервисными услугами и др.), в 2016-17 гг. неоднократно предлагала Prosperity Capital Management принять участие в защите интересов акционеров компании в судебном порядке, однако, будучи очевидно связанными гласными или негласными обязательствами, представители Prosperity Capital Management отказались вступить в судебные процедуры в отличие от других крупных акционеров «Башнефти», включая Республику Башкортостан, отмечается в пресс-релизе.

«В результате принятых судебных решений «Башнефть» получила более 80 млрд. руб. на развитие, а Республика Башкортостан - более 16 млрд. руб компенсации нанесенного ущерба, которые были перечислены дополнительно в региональный бюджет. В 2015 году все платежи «Башнефти» в бюджет республики составили 29,4 млрд руб., а для сравнения в 2018 – 53,3 млрд. руб», — говорится в заявлении НК.

Кроме того, в «Роснефти» не удивились позиции Браниса, «основной целью которого является зарабатывание прибыли любыми способами, часто спекулируя, на грани злоупотребления, правами и позицией миноритарного акционера»: «Не стоит забывать о результатах участия Браниса в процессах реформирования российской энергетики и его сомнительных инициативах, включая совместное с Уильямом Браудером из «Hermitage Capital Management» письмо от 2004 года к президенту Путину».

Директор Центра политической информации Алексей Мухин в разговоре с «Газетой.Ru» отметил, что заявления Браниса вызвали у экспертного сообщества ощущение дежавю: «Де факто – это рецидив пресловутого письма Браниса, которое он писал в 2004 году вместе с не менее пресловутым Уильямом Браудером из Hermitage Capital Management президенту - когда они привлекли внимание, к якобы нарушениям прав миноритариев».

«Напомню, что в 2004 году Бранис вместе с Уильямом Браудером уже обращался к Путину с просьбой запретить закон о праве мажоритарного акционера выкупать акции у миноритариев. Целью закона был возврат незаконно (через подставные фирмы) приобретенных иностранцами акций отечественных компаний. В частности, Браудер скупал акции «Газпрома» через калмыцкие фирмы-пустышки», - говорит политолог.

Эксперт также напомнил, как предыдущие собственники «Башнефти» в союзе с миноритариями, по утверждению Мухина, выводили денежные средства из компании «Башнефть», отказываясь вкладывать в производство. «В результате компания представляла из себя на тот момент своеобразный такой огрызок яблока, как тогда образно выразились. Судебные заседания привели к тому, что часть этих средств вернулось в башкирскую компанию, но 180 млрд так и не были возвращены и осели в офшорах. То есть потери были громадные. И кто был бенефициаром этих потерь, очевидно. Не обошлось и без миноритарных акционеров», - уверен эксперт.

«Средства выводились в офшоры в виде дивидендов, а также путем завышения тарифов на обеспечение электроэнергии, завышения тарифов на нефтесервисные услуги и так далее. Все это складывается в крайне неприглядную картину нанесения ущерба не только самой компании, но и региону – Башкирии. Это был серьезный ущерб, доказанный причем, в суде», — напоминает Мухин.

«Бранис обратил внимание на то, что объемы добычи «Башнефти» падают. Но забыл почему-то, что компания действует в соответствии с рекомендацией Минэнерго и выполняет обязательства России по соглашению ОПЕК+. И странно, что господин Бранис, якобы, об этом не догадывается, хотя на самом деле должен понимать, что подобного рода меры, они - вынужденные. При этом компания перечисляет в бюджет большие средства: в прошлом году – бюджет республики – 53,3 млрд рублей. В то время как в 2015 году это было 30 млрд рублей», — говорит эксперт.

В этой ситуации можно говорить о манипулировании информацией, полагает Мухин: «Таким образом, создается искаженная реальность».

«Когда «Роснефть» выкупила «Башнефть», выяснилось, что прежний собственник при поддержке других акционеров, в том числе и Prosperity Capital буквально выжимали из компании все соки», — утверждает политолог.

По словам Мухина, денежный поток «Башнефти» через дивиденды и завышение трансфертных цен выводился в офшоры, где и оседал в карманах собственников: «Отток средств превышал прибыль, достигая порой показателя в 150%».