Потрогать руками: почему интим-магазинов становится больше

В России работают 1275 магазинов по продаже товаров для взрослых, свидетельствуют результаты исследования 2GIS, проведенного по запросу «Газеты.Ru».

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Согласно данным компании, больше всего подобных точек в Москве — порядка 536 магазинов. Следом идет Санкт-Петербург (209 магазинов), а замыкает тройку лидеров Новосибирск (96 магазинов).

При этом в других крупных городах также наблюдается серьезный рост в этом сегменте. Например,

в Омске за прошедший год число точек по продаже интим-товаров выросло на 44%.

Не отстает и Казань, в которой показатель увеличился за аналогичный период более чем на треть. Вдобавок предприниматели активно открывают подобный бизнес в Перми (прирост 24%), в Ростове-на-Дону (+19%) и в Екатеринбурге (+7%).

«В отличие от 2018 года, когда точки закрывались в городах-миллионниках практически равномерно, в 2019 году в большинстве городов наблюдается положительная динамика», — добавили в пресс-службе 2GIS.

Причем спрос на подобные товары растет в последнее время именно в реальных точках продаж, а не в Сети, указывают опрошенные «Газетой.Ru» участники рынка. До сих пор около 60% продаж приходится на офлайн сегмент.

По словам основателя сети магазинов «Розовый Кролик» Максимилиана Лапина, выручка в магазинах стабильно превышает доходы от интернет-площадок. «Хотя мы и развиваем онлайн-магазины, все равно показатели рилейла у нас лучше. Людям хочется вживую увидеть и потрогать товар, а бутики готовы предоставить им такую возможность», — отметил собеседник «Газеты.Ru».

Аналогичное мнение выразил Владимир Григорьев, который основал точку по торговле товарами для взрослых пару лет назад. По словам предпринимателя, первоначально он открыл интернет-магазин, но продажи в Сети были низкие и половина товаров зависла на складе. В итоге спустя полгода он купил франшизу у известной сети интим-магазинов и открыл магазин в одном из спальных районов Москвы.

«Мне сначала казалось, что продавать интим-товары для взрослых в интернете — это отличное решение, так как многие клиенты стесняются заходить в магазин и консультироваться с продавцом. Но на практике оказалось, что в этой сфере важно, что называется, «потрогать руками». И кроме того, часто потребители в Сети покупают товар, но он, например, не подходит по габаритам, и тут возникают проблемы с возвратом. Все это снижает рентабельность онлайн-продаж», — пояснил собеседник «Газеты.Ru».

При этом предприниматель не стал закрывать интернет-магазин, хотя порядком его забросил. По статистике бизнесмена, через сайт продается не более 15-20% товаров. «И в режиме онлайн продаются в основном товары не дороже тысячи рублей, а дорогие товары предпочитают все же покупать в реальном магазине», — указал Григорьев, добавив, что через сеть заказывают контрацептивы, лубриканты и секс-игрушки низкого ценового сегмента. При этом костюмы для ролевых игр и белье в основном уходят через магазины. Также лучше продаются на полках духи и массажные масла.

Средний чек покупок в секс-шопах колеблется в районе 4-5 тыс. рублей,

рассказывают продавцы. Больше половины покупателей составляют женщины, но в последние пару лет выросло количество мужчин, а также стали приходить пары.

При этом владельцы интим-точек выделяют две основные возрастные категории покупателей. Первая — это россияне от 27 до 35 лет, которые в основном делают покупки самостоятельно. Вторая же представляет собой платежеспособных покупателей в возрасте от 37-47 лет. Они приходят парами и приобретают товары для разнообразия в семейной жизни.

Любопытно, что спрос на интим-товары сезонен. Так, большая часть продаж приходится на праздники, включая Новый год, 8 марта и 23 февраля. Также много клиентов перед Днем всех влюбленных. «Меньше всего покупателей весной, особенно в мае. Плюс спад в продажах наблюдается в октябре», — отметилМаксимилиан Лапин.

Впрочем, спрос на белье, контрацептивы, лубриканты, массажные масла, духи и универсальные массажеры, в том числе для тренировки интимных мышц типа Кегеля, сохраняется вне зависимости от сезона, оговорился эксперт. «Вдобавок после успешной франшизы «50 оттенков серого» выросли продажи БДСМ-продукции: веревки, плети, стеки и тому подобное», — признал Лапин.

Товары удовольствия

Объем рынка товаров для взрослых в стране растет. Так, если в 2006 году он оценивался на уровне 28 млрд рублей, то по итогам 2018-го уже превысил отметку в 50 млрд. рублей.

По словам основателя компании «Поставщик счастья» Дмитрия Коробицына,

в России рынок интим-товаров в год растет на 10-20%, в то время как в мире этот показатель не превышает и 7%.

«У нас данный сегмент не так сильно развит, как, например, в США и Европе, поэтому и рост столь сильный», — объяснил собеседник «Газеты.Ru».

Вместе со спросом ширится и ассортимент продукции, заставляя отечественных производителей также обратить внимание на товары для взрослых. «Сейчас на долю российских фабрик приходится порядка 20% от общего объема продаваемой продукции, но они стараются нарастить свое присутствие на рынке. Лидером традиционно выступает Китай, который поставляет половину всех интим-товаров, а на Европу и США приходится около 30%», — привел расчеты Коробицын.

Впрочем, растущий спрос на подобные товары в какой-то мере вызван одиночеством покупателей, констатируют психологи. По данным Росстата, за январь-сентябрь текущего года было зарегистрировано в России около 587 тыс. браков, в то время как за аналогичный период прошлого года — 645 тыс.

«Тяга к интим-товарам связана с тем, что россияне все чаще откладывают время для вступления в брак и вступают в союзы уже после 30 лет. Однако именно до 30 лет наблюдается самый высокий уровень половых потребностей. Конечно, никто не исключает возможностей случайных связей, но они чреваты серьезными заболеваниями. В итоге россияне решают проблему с помощью похода в секс-шоп», — описал тенденцию в беседе с «Газетой.Ru» семейный психолог, профессор Института дополнительного профессионального образования департамента труда и социальной защиты населения Москвы Андрей Зберовский.

Кроме того, свою лепту вносит растущая с каждым годом мобильность россиян. Все больше граждан работают вдали от семьи, что стимулирует спрос. «Но в этом есть и положительная сторона — с развитием интим-магазинов снижается число изнасилований, поэтому подобные точки можно считать в некотором роде спасением для части граждан», — заключил психолог.