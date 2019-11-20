Не приносит дохода: россияне забросили жилье в Европе

В течение первых девяти месяцев 2019 года не было заключено ни одной сделки по покупке россиянами недвижимости в Европе, свидетельствуют данные международной консалтинговой компании в области недвижимости CBRE, которое оказалось в распоряжении «Газеты.Ru».

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Между тем максимальным объем инвестиций россиян в недвижимость европейских стран (€1 млрд) был зафиксирован в 2012 и 2014 году (€ 0,9 млрд евро). Основной вклад внесли сделки с недвижимостью в Германии, Великобритании и ближайших стран Восточной Европы. При этом CBRE в отчете фиксирует только крупные и открытые сделки с коммерческой недвижимостью от €150 тыс. (более 10 млн руб.).

«После 2014 года этот показатель значительно снизился. Так, в 2016 году объем инвестиций составил €0,3 млрд, а в 2017-2018 годах сократился до €0,1-0,16 млрд», — отметили в CBRE. Главной причиной сокращения сделок с российским капиталом на рынке европейской недвижимости аналитики CBRE считают ограниченное предложение, также немаловажным фактором остается неопределенность Великобритании из-за Brexit.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты же отмечают, что ключевым аспектом в снижении числа сделок россиян с европейской недвижимостью является доходность.

«В основном крупные инвестиции в коммерческую недвижимость – они практически всегда связаны с несколькими аспектами. Первое — доходность. Если параметры необходимой доходности не выдерживаются, то тогда это может быть интересно с миграционной точки зрения, то есть для миграции, получения гражданства. С моей точки зрения, наверное, интерес к этому формату — и в связи с доходностью и увязкой доходности этой коммерческой недвижимости с возможностью получения миграционной визы — уменьшился на каком-то периоде времени именно в текущей ситуации. Думаю, что ключевым аспектом является доходность», — указал в разговоре с «Газетой.Ru» вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.

Между тем доходность от аренды во Франции, Великобритании и Германии может достигать 3%, в то же время в России — 4,54%,

оценивают аналитики Global Property Guide.

А второй аспект, по словам Апрелева, кроется в стремлении находиться рядом с приобретаемым объектом. «Если вы там не собираетесь жить, то лучше находиться где-то рядышком с коммерческой недвижимостью, которую вы собираетесь эксплуатировать, потому что по сути это бизнес, который нужно качественно контролировать. А в удаленные места не налетаешься», — резюмирует вице-президент Российской гильдии риелторов.

В целом же инвестиции в недвижимость в Европе падают, свидетельствуют данные CBRE. С июль по сентябрь 2019 года (третий квартал) они составили €69,5 млрд. Это на 4% ниже показателя аналогичного периода прошлого года. С начала года в европейскую недвижимость вложили капитал объемом €192 млрд — а €31 млрд меньше, чем в прошлом году за тот же период.

На отечественные берега

Теперь же россияне вкладывают капитал в недвижимость на отечественном рынке, который в настоящее время бьет рекорды по сделкам. Наибольший объем вложений за первые 9 месяцев 2019 года был направлен в сегмент жилой недвижимости — порядка 48 млрд руб., говорится в отчете CBRE.

С начала года (за первые три квартала) общий объем инвестиций составил рекордные $2,5 млрд, согласно оценке компании JLL, которые была предоставлена «Газете.Ru». Рост в годовом выражении составил 36% — за аналогичный период 2018 года объем инвестиций был на уровне $1,9 млрд.

По оценке JLL, объем сделок с коммерческой недвижимостью опередил рынок жилья. Так, доля инвестиционных сделок с офисами составила 32% с начала года. Это больше доли сделок с жильем, которая оценивается в 30%. Доля сделок с торговой недвижимостью составила 21%. По оценке JLL, российскую недвижимость в четвертом квартале могут скупить еще на $1 млрд — $3,5 млрд к концу года.

Проявленный интерес к российской недвижимости можно объяснить разницей в доходности европейского и российского рынков, говорит Константин Апрелев. «На европейском рынке доходность в два-три раза ниже, если мы говорим об инвестициях в валюте, в сравнении с российским рынком», — отметил эксперт.

Любопытно, что россияне если и вкладываются в европейскую недвижимость, то только в самые экономичные лоты, рассказали «Газете.Ru» в Prian.Ru. «Интерес к рынкам ведущих западноевропейских стран в 2019 году растет меньшими темпами, чем в среднем по рынку. Хотя общее число запросов выросло на символический 1%, но в «дешевых», ниже 500 тыс. евро сегментах все же есть положительная динамика», — отметил главный редактор портала Филипп Березин.