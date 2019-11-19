Модный тренд: в России вспомнили про свой чай

Все больше россиян регулярно пьют иван-чай — российский аналог классического чая. С 2016 года его употребление увеличилось в четыре раза, рассказали «Газете.Ru» в Союзе производителей иван-чая. По их данным, в 2019 году продавалось по 300 тыс. упаковок иван-чая в месяц.

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Примерно такая же оценка и у компании IndexBox Russia. За последние три года употребление иван-чая выросло в 3,5 раза, заявили в компании.

Дело в том, что все больше россиян увлекаются здоровым образом жизни. А в этом напитке нет кофеина, объясняют эксперты.

«Сегодня иван-чай — это такой модный тренд. На рынке появились различные марки»,

— рассказывает генеральный директор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия.

В настоящее время в России более 500 производителей иван-чая — от маленьких крафтовых компаний до крупных холдингов, рассказали в объединении.

Также напиток стало легче купить. Если раньше иван-чай можно было найти лишь в аптеках, то в связи с модой на ЗОЖ на него обратили внимание крупные чайные производители, которые включили его в свой товарный ассортимент. И сейчас ферментированный иван-чай можно найти во многих крупных торговых сетях.

Но несмотря на рост потребления иван-чая, доля этого русского напитка на рынке чая в стране пока что незначительная – менее 1%.

Индия и Шри Ланка: откуда едет чай в Россию

Основную нишу в России занимают зарубежные поставщики. На импорт чая, по оценке ассоциации «Росчайкофе», приходится около 99,8% нашего рынка.

В 2018 году в Россию поставили напитка на $497,4 млн, следует из данных ФТС. Всего было направлено 167,7 тыс. тонн чая различного вида (пакетированного и рассыпного).

В 2019 году уже было привезено напитка из-за рубежа на $317,9 млн (110,5 тыс. тонн). Основные поставщики в Россию — это Индия, Шри-Ланка, Кения, Китай.

На российское производство чая приходится в год от 300 до 500 тонн чайного листа. Это ничтожно маленькая доля на нашем рынке.

При этом почти весь объем чая собирается в Краснодарском крае. Это единственный регион в России, где подходящий климат для выращивания чая в промышленных масштабах.

«В наших климатических зонах, я имею в виду не только российских, но и в целом в мире, чай растет редко и плохо. Как правило, чай растет в тропических, либо субтропических зонах. Помимо этого, еще и почва определенная должна быть», — объясняют в «Росчайкофе».

Несколько лет валовой сбор чая увеличивался в России высокими темпами – почти на 100 тонн в год, однако в этом году из-за плохой погоды сбор чайного листа упал ниже показателя 2014 года (360 тонн).

Так, в 2019-м Краснодарский край сообщил, что сбор чайного листа снизился на 41% до 300 тонн. Чайный лист убирали с площади 327 га. Возделываемый в России в весьма небольшом количестве чайный лист частично идет на экспорт в страны СНГ и Европу для любителей, частично — на внутреннее потребление, указывает Чантурия.

«Сам по себе краснодарский чай, если он правильно собран, правильно переработан, сделан вручную, обладает уникальными характеристиками, и это позволяет ему быть востребованным в определенных чайных кругах», — отметил собеседник «Газеты.Ru».

Однако более высокая цена на напиток по сравнению с экспортируемым отпугивает потребителей. Например, в рознице цены на черный краснодарский чай (упаковка 200 грамм) — выше 300 рублей. Аналогичный объем черного чая марки «гринфилд» обойдется в массовых торговых сетях от 200 рублей.

Судя по статистике, переплачивать за чай без острой необходимости россияне не очень любят.

По данным выборочного обследования Роcтата бюджетов домашних хозяйств, в 2018 году в среднем в месяц траты на покупку чая на одного члена домашнего хозяйства составили 78 рублей.

Так что в ближайшее время краснодарский чай продолжат покупать только ценители этого напитка, которых не пугают цены и необходимость забирать напиток в пунктах доставки или ждать несколько дней курьера с заказом.

Высокие цены также будут одним из препятствием для увеличения потребления иван-чая.

Так, средняя цена на листовой ферментированный иван-чай объемом 50 г составляет 135 руб. В то же время за аналогичный объем классического черного байхового чая (25 пакетиков) нужно отдать 62,36 руб., свидетельствуют данные Росстата за октябрь.

«Классический чай собирают в Юго-Восточной Азии и Африке, где низкая себестоимость производства. Плюс — это территории с климатом, который позволяет собирать урожай постоянно в течение всего года», — говорят в ассоциации «Росчайкофе».

А сбор иван-чая происходит вручную. «Нужно при этом перерабатывать и хранить его, продавая в течение года, окупать свои расходы», — отмечает Рамаз Чантурия.

К тому же у иван-чая пока нет отработанной технологии производства в отличие от обычного чая. По всей России применяют разные технологии – и от того, как и что собирают и ферментируют, зависит вкус напитка.

«Это вызывает проблемы в потребительской среде. Кому-то нравится иван-чай, который производят в городе Тверь, но если тверской потребитель приедет когда-нибудь в Санкт-Петербург или Екатеринбург, например, то он может встретиться с этим же иван-чаем, но он будет абсолютно другим: как по внешнему виду, так и, возможно, по вкусовым характеристикам», — объясняет Чантурия.

По словам экспертов, в дальнейшем потребление иван-чая будет все-таки расти. В ближайшие пять лет его доля может увеличиться до 3-5%, прогнозирует Рамаз Чантурия.

Между тем, по данным исследования компании Nielsen, в России растет спрос на альтернативные чаи. Так, с октября 2018 года по сентябрь 2019-го реализация черного чая упала на 5%, зеленого — на 2,7%.

Но растет спрос на белый и красный, а также травяной чай. В частности, продажи травяного чая выросли на 1,3%, а чая с травами и фруктами — на 23,1%.

Всего в прошлом году россияне купили чая на 1,8 трлн руб. За январь-сентябрь 2019 года в России продали чая на 1,4 трлн рублей.