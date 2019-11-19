Лишь бы без снега: где погреться россиянину на Новый год

Средняя стоимость зарубежных туров, как подсчитали в Ассоциации туроператоров России, составляет в обычные дни около тысячи евро, а новогодних туров — 1,6-1,7 тыс. евро на человека.

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«Сейчас мы видим, что нижний предел цены на Новый год опустился ниже тысячи евро. Но таких предложений по 40-50 тыс. рублей не очень много, средняя цена продаваемых туров почти на всех направлениях порядка 75-80 тысяч на человека», — сообщила во вторник исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Исключение составляет Турция, там цена может быть ниже. Но таких туров немного. А на европейском направлении, наоборот, выше: около 80-90 тыс. рублей.

Турция, Вьетнам и Таиланд стали самыми востребованными направлениями в этом сезоне. Особенно по акциям раннего бронирования. «Россияне распробовали акции раннего бронирования, 40% туристов покупают такие путевки. Еще 35-40% ждут горящих предложений», — уточнила Ломидзе.

Отсутствие европейских направлений среди наиболее популярных вызвано тем, что на них почти нет чартерных рейсов, отмечают в АТОР.

А регулярные рейсы подорожали на 10-15% по сравнению с 2018 годом. При этом европейскую зиму все-таки не сравнишь с «зимой» в Турции или Таиланде. Так что популярность именно этих направлений не удивляет, россияне предпочитают погреться на солнышке зимой, а не мокнуть под дождем на европейских рождественских ярмарках. Хотя и такой вариант тоже вполне способен зарядить оптимизмом.

Представители крупнейших билетных агрегаторов в целом подтверждают информацию отраслевого союза.

За лепешками в Узбекистан

Сервис путешествий «Туту.ру» по запросу «Газеты.Ru» проанализировал купленные авиабилеты с вылетом из всех российских городов, где есть аэропорты и сообщает о росте цен на авиабилеты на Новый год.

В целом, средний чек на перелеты в новогодние праздники вырос на 3% по сравнению с серединой ноября 2018 года (рост с 17 803 до 18 301 рубля за авиабилет в обе стороны). Авиабилеты по России прибавили те же 3%, но цены здесь ниже (с 14 265 до 14 630 рублей).

Авиабилеты за границу подросли на 1% (около 27 тысяч рублей за авиабилет в обе стороны).

Стоит отметить, что средний курс евро при покупке билетов зарубежных направлений в прошлом году был 77 рублей за евро, в этом — 71 рубль, т.е. примерно на 10% меньше. Новый курс уменьшает цены на международные перелеты в рублях и подстегивает спрос.

Спрос на перелеты в новогодние праздники за границу вырос на 8%.

Топ-10 самых популярных стран для встречи Нового года: Узбекистан, Армения, Чехия, Германия, Белоруссия, Молдавия, Казахстан, Таиланд, Италия и Турция.

Россия — в лидерах

Однако, большинство путешественников (более 70%) из тех, кто купил авиабилет, полетят отдыхать на Новый год все-таки в российские города.

Россия «ворвалась» в первую тройку наиболее запрашиваемых направлений отдыха на Новый год у туроператоров, считает Ломидзе. «В этом году есть несколько интересных особенностей. Первая — россияне раньше определились с направлениями отдыха, вторая — снижение цен и рост спроса на массовых экзотических направлениях. И третье — Россия ворвалась в тройку наиболее запрашиваемых направлений в туроператорском сегменте», — сообщила представитель отрасли.

По ее данным, Россия конкурирует за второе место в продажах новогодних туров у туроператоров. Они фиксируют прирост на 10-15% на таких направлениях, как Краснодарский край, Кавминводы и Крым.

Активно продаются организованные туры и на горнолыжные курорты Кавказа — Домбай и Чегет, которые до сих пор обычно проходили по разряду самостоятельного отдыха.

Средняя стоимость новогоднего отдыха в России составляет 18-25 тыс. рублей на пять дней без транспортных расходов с размещением в отеле 3* с завтраками, отметили в АТОР.

По данным агрегаторов авиабилетов, самое популярное направление на Новый год в российском сегменте: Москва — Симферополь. Путешественники покупают авиабилеты на новогодние даты либо в крупные города-миллионники, либо в курортные города. Также в десятку попал новичок: Мурманск (с вылетом из Москвы). В прошлом году в это же время этот маршрут был на 11- м месте. А из Top-10 в этом году выбыл рейс Москва — Ростов-на-Дону.

Заметнее всего средний чек вырос на таких топовых направлениях из столицы в другие ключевые города России. Так, за год цена на билет по маршруту Москва — Екатеринбург взлетела на 45% — с 7,7 тыс. до 11,1 тыс. рублей. По направлению Москва — Уфа стоимость полетов прибавила 1,7 тыс. рублей и теперь билет в один конец уже продают за почти 10 тыс. рублей.

Но есть и хорошие новости, пояснили «Газете.Ru» в пресс-службе сервиса «Туту.ру». «Снизился средний чек по таким направлениям, как: Москва — Мурманск и Петербург — Краснодар. Теперь из столицы в Мурманск можно слетать за 12,4 тыс. рублей вместо 14,5 тыс. рублей годом ранее. А из Северной столицы в Краснодар за 12,8 тыс. рублей вместо 14,9 тыс. рублей», — отмечает представитель сервиса.

Мама, мама, я в Дубае

Среди зарубежных направлений — свои тренды. Растет интерес путешественников к Армении. Заметно увеличилась доля тех, кто решил встретить Новый год в Дубае, Минске, Стамбуле. Причем повышенный спрос на Стамбул неожиданно привел к снижению стоимости билетов. По сравнению с прошлым годом цены на перелеты снизились на 11% — до 19,5 тыс. рублей в одну сторону. Билеты до Еревана также подешевели на 8% и теперь в Армению можно слетать за 15,4 тыс. рублей.

Между тем заметнее всего средний чек вырос на направлении Москва — Баку (+ 26%) и составил 23,1 тыс. рублей против 18,3 тыс. рублей на прошлый Новый год. Наоборот, снизился средний чек по таким направлениям, как: Москва — Минск (- 6%) и Москва — Тель-Авив (- 4%).

Очень популярное направление и зимой и летом — Грузия — так и не стала доступна организованному российскому туристу после начала в Тбилиси социальных протестов. В июне регулятор выпустил рекомендацию о прекращении туда прямых рейсов. «С тех пор ничего не поменялось. Туры не формируем. Ждем рекомендаций МИД РФ или Ростуризма», — пояснил «Газете.Ru» источник на рынке.

Но туристы, конечно, по-прежнему летают в Грузию самостоятельно. «Даже в Сирию летает наш турист на отдых, что уж тут говорить про гостеприимную Грузию», — сказал глава одной из туркоманий.