«Распродают последнее»: сколько Латвия теряет на русофобии

18 ноября, Латвийская Республика празднует годовщину основания государства. В тот же день 1918 году в Национальном театре собрались члены Народного совета и провозгласили независимость и территориальную целостность страны.

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Делегатам был зачитан протокол заседания Народного совета от 17 ноября 1918 года, после чего под бурные аплодисменты собравшихся политический лидер Густав Земгалс объявил, что отныне суверенная власть в стране принадлежит Народному совету. Затем слово было предоставлено первому премьер-министру Латвии Карлису Улманису, который от имени временного правительства объявил об учреждении демократической республики. Его выступление присутствующие живо приветствовали по звуки народного гимна Карлиса Бауманиса «Боже, благослови Латвию».

Спустя 101 год латыши празднуют свою независимость в окружении Национальных вооруженных сил и союзников по НАТО.

«За больше чем столетие страна так и не смогла добиться сравнимого с европейским уровня жизни и роста экономики. Если в составе СССР она была одной из самых развитых республик, а ее граждане отличались зажиточностью, то сейчас она опустилась до уровня стандартной страны Восточной Европы, например, Румынии. И произошло это, во многом, благодаря разрыву экономических связей с Россией», — указал в разговоре с «Газетой.Ru» президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.

В первом квартале текущего года рост экономики Латвии сократился на 0,1% — до 3%. Этот показатель меньше, чем в прошлые два года, когда рост ВВП достигал 5%. При этом еще в середине 2000-х годов параметр находился на уровне 6,2%.

В те годы высокий рост был достигнут за счет российских инвестиций, признают опрошенные «Газетой.Ru» аналитики. Так, для Латвии Россия была на тот момент ключевым торговым партнером. Вплоть до 2013-2014 годов товарооборот двух стран не падал ниже отметки в €4,5 млрд. В 2018 году показатель не дотянул и до €3 млрд. Основу экспорта до сих пор составляет продовольствие, медикаменты и химическая продукция.

Если бы не продолжающаяся уже 30 лет антироссийская риторика со стороны властей, то товарооборот между странами увеличился бы в 2-2,5 раза, прогнозирует Межевич. «Однако латвийское правительстве не только не дает местным бизнесменам богатеть за счет торговли с Россией, но и своей политикой добивает легкую промышленность страны: например, крупнейший в свое время косметический завод Dzintars теперь безуспешно ищет альтернативу российскому рынку. По сути, они распродают последнее в попытках выйти из кризиса», — подчеркнул эксперт, добавляя, что инвестиции также заметно просели.

Сумма привлеченных в Латвии за девять месяцев 2018 года прямых иностранных инвестиций составила €365 млн. При этом за аналогичный период прошлого года зарубежные бизнесмены вложили почти вдвое больше — около €650 млн. Большая часть активов пришла из России и стран бывшего СССР.

«Местная власть сделала из страны передовой фронт борьбы с Россией. Неудивительно, что россиян в Латвии становится все меньше, как и российских вложений в ее экономику»,

— объясняет Межевич.

Пустые пляжи и заброшенные апартаменты

После распада СССР значительную часть доходов в бюджет Латвия получала за счет российских туристов. Еще в начале 2000-х стана входила в топ-5 самых популярных направлений летнего отдыха россиян. Туристов из России привлекал теплый климат и гастроли российских звезд. Знаменитый «Голосящий КиВиН» и вокальный конкурс «Новая волна» также манили наших граждан провести свой отпуск в Юрмале.

Но после переноса концертов и нарастания русофобских настроений туристическая волна пошла на спад. В 2018 году Латвия заняла лишь 26-е место по популярности зарубежных направлений, значительно отстав от Литвы и Эстонии. Среди европейских стран она заняла только десятое место.

Отток российских туристов в основном связан со сложной и не всегда прозрачной системой выдачи виз, отметил в беседе с «Газетой.Ru» генеральный директор туроператора SpaceTravel Артур Мурадян.

«Визовая политика страны вызывает много вопросов: страна часто не выдает длительную шенгенскую визу, пытаясь увязать ее только с продолжительностью поездки. Кроме того, бывают случаи, когда выдается виза на 11 месяцев – и почему был выбран именно такой срок, а не год, например, не поясняется. Россияне не хотят рисковать и выбирают в итоге другие направления», — отмечает собеседник «Газеты.Ru».

Вдобавок выросли цены на авиаперевозки до Риги и Юрмалы, что также негативно влияет на спрос. «Также стоимость отелей сопоставима с ценами в Чехии и даже Вене. Поэтому на длительный отдых в Латвию приезжают в основном те россияне, которые в свое время приобрели здесь недвижимость», — указывает эксперт.

Еще до эскалации политического конфликта наши соотечественники активно покупали квартиры в регионе. Зачастую жилье в регионе приобреталось для получения ВНЖ. Так, в 2010 году Латвия ввела программу, которая предполагает предоставление вида на жительство в обмен на инвестиции. Чтобы получить документы страны-члена ЕС, нужно было купить недвижимость на €142 тыс. в Риге. Для Юрмалы ставка была вдвое ниже — всего €71 тыс..

Но с 2014 года порог инвестиций власти увеличили до €250 тыс., а также ввели пошлину в размере €5 тыс. за повторное продление ВНЖ. Возросшие издержки вкупе с усилением антироссийской риторики отрицательно повлияли на продажи недвижимости.

С этого момента цены на жилье в Латвии начали стремительно падать. Если в начале 2010-х а двухкомнатную квартиру в новых микрорайонах Риги стартовали с €80 тыс.. Сейчас уже трехкомнатную квартиру можно купить за 60-65 тыс. евро.

«Россияне постепенно уходят, стараясь попутно продать свою недвижимость в стране. Если принимать во внимание тот факт, что европейцам неинтересны квартиры в Латвии, то ситуация рискует стать бомбой замедленного действия. В будущем цены рискуют серьезно просесть, что негативно скажется на экономике», — подчеркнул Межевич.