Возраст не помеха: WorldSkills для предпенсионеров

Обучение предпенсионеров1 Черткова Ирина Анатольевна – Керамика
Ирине Чертковой из Санкт-Петербурга 52 года, она работает в центральном офисе СТД «Петрович» в должности старшего менеджера по закупкам отдела мерчендайзинга.
Дочь Ирины Анатольевны, которая увлекается лепкой из глины и часто посещает мастер-классы в Академии керамики, увидела объявление об открытии там курсов для предпенсионеров по стандартам WorldSkills. Ирина Черткова заинтересовалась этой возможностью, позвонила, записалась на собеседование, и ее приняли – конкурс составлял 2 человека на место.
Для обучения набиралось несколько групп: более короткая программа для повышения квалификации и расширенный курс для новичков в изучаемой профессии. «Мне просто интересно развиваться, изучать что-то новое и работать с природными материалами. В жизни все может пригодиться», — уверена Ирина Черткова.
Обучение Ирины Анатольевны еще продолжается – ее группе предстоит сдавать выпускные экзамены 12 и 13 декабря. Занятия, по словам Чертковой, очень разнообразные и интересные, а проводят их неравнодушные преподаватели, которые болеют своим делом. Ученикам дают не только практические, но и теоретические знания: начиная от черчения, формул расчета усадки при обжиге и сушке глины, и заканчивая занятиями на гончарном круге и росписью готовых изделий.
«Программа очень обширная. В отличие от мастер-классов, где преподаватель вмешивается в процесс на каждом этапе работы, здесь программа направлена на передачу навыков ремесла», — рассказывает Ирина Черткова.
По ее словам, полученные знания открывают для нее обширное поле для раздумий и деятельности. «Это вариант интересного хобби, можно заняться преподавательской деятельностью или открыть кружок для детей. Мне говорили, что многие рестораны сейчас готовы покупать глиняную посуду ручной работы. Возможно, в перспективе мы сделаем какой-то проект вместе с дочкой, потому что она тоже очень увлечена керамикой. В любом случае, случайности не случайны, и в жизни все может пригодиться», — резюмирует Черткова.2 Ирина Николаевна Фасульян – Виноделие
Ирина Фасульян живет в поселке в пригороде Анапы. В данный момент 53-летняя женщина по семейным обстоятельствам работает уборщицей, но по образованию она агроном, то есть виноделие не было для нее такой уж новой сферой деятельности. Кроме того, Ирина Фасульян родилась и выросла в винном краю, где всегда и все занимались виноделием. Сейчас, по словам Фасульян, частное виноделие переживает новый подъем: повсеместно открываются гаражные винодельни, а многие организуют и более серьезный бизнес, связанный с производством и продажей вина.
Сначала Ирина Фасульян заметила какие-то объявления, висящие на местном техникуме, но не обратила на них особого внимания, потому что там всегда идут какие-то курсы. Затем об открывающихся курсах для предпенсионеров рассказала знакомая Ирины Николаевна, и такая возможность ее заинтересовала. «Еще и муж мне сказал: давай, иди, мы же дома делаем вино для себя. Заодно немножко ум расшевелится», — вспоминает Фасульян.
Когда Ирина Николаевна только пошла на курсы, то думала, что занятия сведутся к обычной формальности, так что многого от них не ожидала. Но в реальности все оказалось не так. «К нам очень серьезно отнеслась администрация техникума – нам привезли виноград с их собственного хозяйства, виноматериал и сусло с винзавода. Мы учились определять сахаристость, содержание серы, проводили множество опытов, и для нас даже организовали экскурсию в филиал «Абрау-Дюрсо», — вспоминает Фасульян. По ее словам, учиться было очень интересно и познавательно, приходилось напрягать голову и сосредоточенно заниматься.
Еще одной неожиданностью стала серьезность выпускных экзаменов, которые продолжались 4 часа и включали проверку как теоретических знаний, так и практических навыков. «Мы получили много знаний. Оказалось, что дома мы многое делали неправильно. Кроме того, это было очень увлекательно – как отдых. Если бы не мои обстоятельства, я бы с удовольствием пошла работать на винодельню или в винный магазин», — говорит Ирина Фасульян.
По словам Ирины Николаевны, сейчас в техникуме действуют и другие программы обучения для предпенсионеров по стандартам WorldSkills. Курсы пользуются огромной популярностью, причем больше всего желающих оказалось для изучения ландшафтного дизайна.3 Юлия Юрьевна Алексеева – Косметология
Жительнице Москвы Юлии Алексеевой 55 лет, и по образованию она фельдшер. За время своей трудовой карьеры она работала на «скорой помощи», в ортопедии, педиатрии и реабилитационной спортивной медицине, а сейчас переключилась на эстетическую косметологию.
«Приглашение на курсы пришло по электронной почте. Сначала отнеслась скептически , как к спаму. Но потом перезвонила, и записалась на курсы по косметологии», — вспоминает Юлия Алексеева. Каждые 5 лет медики должны подтверждать свою квалификацию, и этот момент как раз подошел, поэтому Юлия Юрьевна и решила дать курсам шанс.
«Прошла в данном случае усовершенствование по своей сегодняшней специальности. Программа была насыщенная, интересная. Отличный педагогический коллектив, который дал нам фундаментальные знания. Спасибо им», — говорит Юлия Алексеева.
По ее словам, на курсах ей удалось получить более глубокие знания по косметологии, которые очень пригодятся ей в профессиональной деятельности.4 Валентина Васильевна Кобзева – Web-дизайн
Валентине Кобзевой 53 года – она живет в Челябинске и преподает в Южно-Уральском государственном техническом колледже. Во время летнего отпуска она обратила внимание на приглашение от движения WorldSkills на курсы повышения квалификации для людей предпенсионного возраста по компетенции «Web-дизайн и разработка». Площадкой для проведения занятий стал колледж, где работает Валентина Васильевна.
«У меня была давняя мечта — научиться создавать сайты, поэтому я записалась на курсы. В сентябре начались занятия. В начале курса мне было тревожно: а вдруг не получится, я не справлюсь и не сдам демонстрационный экзамен. Было непросто после работы и в выходные приходить и заниматься, отвлечься от всего и сосредоточиться на занятии. Но преподаватели всегда доходчиво объясняли материал, и слушатели курса всегда ощущали их поддержку», — делится воспоминаниями Валентина Кобзева.
После окончания курсов и успешной сдачи экзаменов Валентина Васильевна получила паспорт компетенции, и, по ее словам, сбылась ее мечта.
«Теперь я могу не только создавать сайты и осуществлять их продвижение и функционирование, но и научить этому своих студентов. Прохождение курса помогло мне поверить в свои силы и поставить другую цель, к которой надо стремиться. Я хочу закончить цитатой Марины Цветаевой «Успех — это успеть», — резюмирует Кобзева.5 Светлана Геннадьевна Мамонтова – Web-дизайн
Светлана Мамонтова работает в Курганском технологическом колледже, кроме того, она руководитель регионального волонтерского центра движения «Абилимпикс» (соревнования по профессиональному мастерству среди инвалидов). По образованию она психолог и работает в сфере образования 31 год.
В прошлом году 53-летняя Светлана Мамонтова стала участником обучения по стандартам WorldSkills в компетенции «Web-дизайн и разработка». «Мы все были взволнованы тем, что нам предстоит осваивать что-то незнакомое – людей старшего поколения все новое несколько пугает. Но поскольку мы живем в век информационных технологий, эта программа помогла нам развить себя, открыть какие-то новые ресурсы, возможности и способности», — говорит Светлана Мамонтова.
По ее словам, учиться было не так просто, но в итоге все студенты успешно справились с поставленной задачей. Обучение проходило по вечерам, после основной работы. Сначала с учащимися провели инструктаж – подробно рассказали о том, чем им предстоит заниматься, а затем они приступили к созданию собственного интернет-магазина, руководствуясь пошаговыми инструкциями.
«Мне было не сложно учиться – волнение оказалось совершенно напрасным. И это при том, что я не могу назвать себя продвинутым пользователем, до этого работала только с простыми стандартными программами», — рассказывает Светлана Мамонтова.
Разумеется, на этих курсах были получены только основы знаний по предмету, но понимание его основ у выпускников программы теперь есть, уверена Мамонтова. «Программа мне понравилась, и я могла бы ее рекомендовать работникам практически любой сферы», — говорит она.Участники чемпионата «Навыки мудрых»
Участники чемпионата «Навыки мудрых»1 Анатолий Алексеевич Буренков – Электроника
Анатолий Буренков практически с самого начала своей трудовой деятельности работает в «Институте электромеханики» (НИИЭМ) в подмосковной Истре. Так как это предприятие входит в госкорпорацию «Роскосмос», лучшие его сотрудники были отобраны для участия в чемпионате WorldSkills в категории «Навыки мудрых». Одним из отобранных специалистов стал и 63-летний Анатолий Буренков. «Для участия в подобных соревнованиях нужен достаточно широкий спектр умений и знаний. Вероятно, я отвечаю этим требованиям. На мой взгляд, соревнования – это всегда интересно. Во-первых, узнать свой потенциал, свои возможности, а во-вторых – всегда есть возможность поучиться у других, узнать что-то новое, интересное, выявить какие-то белые места в своем профессионализме», — говорит он.
Впечатления от чемпионата у Анатолия Буренкова остались самые яркие и положительные. «Я просто как в сказку попал. Очень доброжелательная атмосфера, интересная молодежь – у них прямо глаза горят. Разумеется, туда и едут те, кто хотят ехать, кто хочет повышать свое профессиональное мастерство, а для этого нужно расти, заниматься и совершенствоваться», — говорит Буренков.
Для участников в компетенции «Электроника» было подготовлено 3 модуля заданий: разработка электронной схемы, ее монтаж, а также устранение намеренно допущенных ошибок. Анатолий Буренков занял второе место и доволен своим результатом, учитывая, что в подобных соревнованиях он принимал участие в первый раз.2 Булат Давлетович Ибраев – Электромонтаж
Булат Ибраев родился в городе Токмак Киргизской ССР почти 62 года назад. Он окончил Фрунзенский политехнический институт (сейчас называется университет) по специальности «Электропривод и автоматизация промышленных установок» - инженер-электрик. Ибраев работал конструктором, разрабатывал схемы управления электроприводами, а в 2005 году, после перестройки в киргизской энергосистеме, переехал в Россию. Сейчас Булат Давлетович живет в Первоуральске и работает преподавателем в образовательном центре при Первоуральском новотрубном заводе. С 2014 года он начал готовить студентов в компетенции «Электромонтаж» для участия в чемпионатах WorldSkills. В 2018 году ему удалось принять участие в национальном финале, который проходил на Сахалине.
«Работая на площадках в качестве эксперта, всегда есть время посмотреть за работой участников других учебных заведений. Сравнить уровень подготовки своих конкурсантов с уровнем подготовки соперников, а также выявить характерные ошибки, допускаемые теми или иными участниками», — делится опытом Булат Ибраев.
В прошлом году в компетенции «Электромонтаж» была расширена возрастная планка участников и стало возможным участие в соревнованиях «ветеранов», возраст которых превышает 50 лет. «На момент опубликования данной компетенции мне было 60 с небольшим лет, и я как раз «вписывался» в объявленную возрастную группу. Руководство предложило мне поучаствовать в соревнованиях «Навыки мудрых», которые должны были проходить в сентябре 2018, и я с благодарностью откликнулся на это предложение, так как уже давно подумывал о получении подобного опыта», — говорит Булат Ибраев.
Во время выступления Булату Давлетовичу, по его собственным воспоминаниям, удалось правильно спланировать работу, темп выступлений, а также выполнить конкурсное задание, обойдя множество ошибок – тут помогла работа экспертов на других соревнованиях WorldSkills.
«Но самое главное – я получил огромное удовольствие от участия в соревнованиях «Навыки мудрых», независимо от занятого места, а также получил бесценный опыт для дальнейшего развития компетенции в нашем учебном заведении», — подвел итог Булат Ибраев.3 Елена Евгеньевна Филатова – Лабораторный химический анализ
Елена Филатова живет в городе Северск, неподалеку от Томска. Она лаборант химического анализа 6-го разряда на «Томскнефтехиме», причем на этом предприятии Елена Евгеньевна проработала всю жизнь – с момента распределения после института и до настоящего времени, когда ей исполнилось 52 года. Впервые о движении WorldSkills Елена Филатова узнала из телевизионных новостей, но тогда речь шла о соревнованиях для молодежи, поэтому прозвучавшая информация не слишком заинтересовала жительницу Северска. Однако затем, когда возрастная планка участников была расширена, начальство предложило Елене Евгеньевне принять участие в соревнованиях в категории «Навыки мудрых», и она сразу же согласилась.
В подготовке к соревнованиям Елене Филатовой помогли коллеги, ранее уже принимавшие участие в подобном конкурсе – они поделились опытом и рассказали, какими примерно могут быть конкурсные испытания. Немного попрактиковавшись, Елена Евгеньевна отправилась на соревнования.
«Я не ожидала такой грандиозности и масштаба, такого огромного количества людей. Это был восторг, но в то же время – немного страшновато и очень волнительно. Задания оказались достаточно сложными, но мне удалось занять третье место», — рассказывает Елена Филатова.
По ее словам, рутинная работа и подобные конкурсы – это две большие разницы. «Сначала было немного страшно, но потом во время выполнения заданий появился какой-то азарт, и если мне еще раз предоставят возможность поехать на такие соревнования – я не откажусь. Это очень интересно и познавательно, появилось чувство «я могу», уверенность в себе и своих силах. Ведь всегда хочется развиваться и двигаться вперед», — говорит Елена Филатова.4 Алексей Юрьевич Беляков – Неразрушающий контроль
Жителю Новокузнецка Алексею Белякову 56 лет. Он работает электромонтером на ЕВРАЗ ЗСМК - обслуживает автоматизированную линию неразрушающего контроля железнодорожных рельсов. Алексей Юрьевич принимал участие в чемпионате WorldSkills в компетенции «неразрушающий контроль».
«Мое участие в чемпионате было неожиданным для меня. Категория «Навыки мудрых» появилась впервые, поэтому раньше я никогда не участвовал ни в каких чемпионатах WorldSkills, и имел очень поверхностное представление о том, что это такое вообще. В конце сентября мне поступило предложение поучаствовать, и я, неожиданно для себя, согласился», — рассказывает Алексей Юрьевич.
По словам Белякова, по работе ему не приходится сталкиваться с тем, что необходимо выполнять в заданиях чемпионата, а времени на подготовку оставалось очень мало. Тем не менее, Алексею Юрьевичу очень хотелось проверить, на что он способен. «Что то мне подсказывало, что я смогу», — вспоминает Беляков.
От чемпионата у Алексея Юрьевича остались самые лучшие впечатления - хорошая организация и подготовка чемпионата, вдохновляющая атмосфера соревнования, прекрасное здание Expo , прекрасный Екатеринбург.
«Это здорово, что стали проводить такие чемпионаты. Лучшей популяризации высокотехнологичных рабочих профессий трудно придумать. От всего этого я получил массу разнообразных эмоций, от паники до восторга, опыт и веру в свои силы», — говорит он.
По словам Белякова, некоторые спрашивают, почему он, человек с высшим образованием, трудится на рабочей должности. «Я думаю, что карьерный рост на производстве связан, как правило, с уклоном в административную деятельность. Мне это не интересно. Мне интереснее профессиональный рост. Перед чемпионатом, я, по сути, осваивал новые профессиональные навыки, а на самом чемпионате прошел проверку усвоения. Вроде бы получилось неплохо», — улыбается Алексей Юрьевич.5 Светлана Петровна Серова – Инженерный дизайн CAD
Светлана Серова из Москвы окончила факультет радиоэлектроники летательных аппаратов МАИ, 20 лет работала конструктором за кульманом, а с 2000 года трудится конструктором в «Росатоме» - уже за компьютером. «Работы много, работа интересная. Компетенция на чемпионате по моему профилю - конструктор. Правда оказалось, что не совсем радиоэлектроника», — рассказывает 63-летняя Светлана Петровна.
Она попала на чемпионат WorldSkills в Екатеринбурге по результатам отборочных соревнований среди действующих сотрудников «Росатома» возраста 50+. «Мне не хотелось оставлять незаконченной свою работу, до сдачи моего задания оставалось чуть более недели. Но мое начальство настоял на поездке. И оказалось, это позволило мне встряхнуться. И даже посмотреть на текущие задачи с новой стороны», — вспоминает Светлана Серова.
По ее словам, чемпионат в Екатеринбурге проходил интересно и был организован на хорошем уровне. «Задания был немного непривычными лично для меня, но тем и интереснее было попытаться их выполнить. Это все позволило выйти за рамки обыденности. На WorldSkills мне очень понравилось, несмотря на мой не очень высокий результат», — резюмирует Светлана Серова.