Возраст не помеха: WorldSkills для предпенсионеров

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Черткова Ирина Анатольевна – Керамика

Черткова Ирина Анатольевна

Ирине Чертковой из Санкт-Петербурга 52 года, она работает в центральном офисе СТД «Петрович» в должности старшего менеджера по закупкам отдела мерчендайзинга.

Дочь Ирины Анатольевны, которая увлекается лепкой из глины и часто посещает мастер-классы в Академии керамики, увидела объявление об открытии там курсов для предпенсионеров по стандартам WorldSkills. Ирина Черткова заинтересовалась этой возможностью, позвонила, записалась на собеседование, и ее приняли – конкурс составлял 2 человека на место.

Для обучения набиралось несколько групп: более короткая программа для повышения квалификации и расширенный курс для новичков в изучаемой профессии. «Мне просто интересно развиваться, изучать что-то новое и работать с природными материалами. В жизни все может пригодиться», — уверена Ирина Черткова.

Обучение Ирины Анатольевны еще продолжается – ее группе предстоит сдавать выпускные экзамены 12 и 13 декабря. Занятия, по словам Чертковой, очень разнообразные и интересные, а проводят их неравнодушные преподаватели, которые болеют своим делом. Ученикам дают не только практические, но и теоретические знания: начиная от черчения, формул расчета усадки при обжиге и сушке глины, и заканчивая занятиями на гончарном круге и росписью готовых изделий.

«Программа очень обширная. В отличие от мастер-классов, где преподаватель вмешивается в процесс на каждом этапе работы, здесь программа направлена на передачу навыков ремесла», — рассказывает Ирина Черткова.

По ее словам, полученные знания открывают для нее обширное поле для раздумий и деятельности. «Это вариант интересного хобби, можно заняться преподавательской деятельностью или открыть кружок для детей. Мне говорили, что многие рестораны сейчас готовы покупать глиняную посуду ручной работы. Возможно, в перспективе мы сделаем какой-то проект вместе с дочкой, потому что она тоже очень увлечена керамикой. В любом случае, случайности не случайны, и в жизни все может пригодиться», — резюмирует Черткова.