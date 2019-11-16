Дед Мороз и пляжи: как россияне экономят на отдыхе

В этом году россиян не испугал новогодний ценник на турпоездки, традиционно самый высокий в сезоне. Большая часть новогодних туров уже распродана. По крайней мере, так утверждают туроператоры, опрошенные «Газетой.Ru».

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«Мы отмечаем трехкратное увеличение спроса туров на НГ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сообщила Ольга Иванова, руководитель отдела по связям с общественностью Tui.

Бронирование зимних поездок на сезон 2019/20 идет очень активно, подтвердили «Газете.Ru» и в пресс-службе Tez Tour.

«Сейчас спрос уже превышает прошлогодние показатели на 15%-50% в зависимости от направления. Максимальная глубина продаж турпакетов по пляжным направлениям достигает мая 2020 года», — сообщила Елизавета Тимошенко, менеджер Tez Tour.

Селфи со Снегуркой подорожало

Туроператор «Дельфин», специализирующийся на отдыхе по России и СНГ, также утверждает, что не замечает обвального снижение интереса россиян к новогоднему отдыху.

«Тем не менее цены растут. Пятидневный тур к Деду Морозу в Великий Устюг пять лет назад стоил 25 тысяч рублей. Сейчас — 45 - 47 тысяч», — говорит гендиректор компании Сергей Ромашкин.

По его словам, услуги самого Деда Мороза в Великом Устюге не особенно подорожали, а выросли в цене сопутствующие расходы.

Но вопреки росту цен на туруслуги, спрос есть.

Как такое возможно, учитывая, что доходы россиян падают почти шесть лет подряд? Даже Росстат, который трудно заподозрить в сгущении красок, отмечает сокращение доходов.

Впрочем, в случае с поездкой на родину Деда Мороза все более или менее понятно. Родители готовы отдать детям последнее. В Устюг за сказкой охотно едут дети не старше 10 лет и не младше 5 лет, уточняет Ромашкин. Вот это и есть «окно возможностей».

Но за счет чего идет рост турпотока по другим направлениям? Россияне научились экономить по-настоящему, уверяют участники рынка. Приспособились отдыхать, не шикуя, а по-деловому. Высчитывают, на чем можно сэкономить до каждого рубля: на трансфере, на еде, берут туры без экскурсий, покупают поездки заранее...

Это с одной стороны. А с другой, туроператоры тоже стали предлагать более гибкие условия. Тур в Финляндию для семейного отдыха привлекателен, например, тем, что они дарят бесплатную поездку с детьми в Деревню Санта-Клауса.

Еще один из способов возможной экономии — покупать туры не импульсивно, а заблаговременно.

«Россияне раньше с подозрением относились к покупкам туров за несколько месяцев вперед, но теперь поняли преимущества таких покупок, когда скидки достигают 20%, а выбор отелей и сроков поездок шире», — говорит Иванова из Tui. По этой причине и растет глубина продаж, чего раньше замечено не было.

Китай вместо Египта?

Высокий спрос зимой традиционно приходится на пляжные направления. Топ-5 наиболее востребованных стран — Китай (остров Хайнань), ОАЭ, Турция, Испания (остров Тенерифе) и Таиланд.

Стоимость туров в Китай на новогодние даты начинается от 21 400 рублей за тур на шесть ночей с авиаперелетом в Санью, размещением в ½ DBL отеля 4* с завтраком.

Аналогичный тур в Таиланд обойдется от 48 450 рублей, а недельный тур на испанском Тенерифе с размещением в ½ DBL отеля 4* без питания — от 80 300 рублей.

Недешево. Но выбор невелик, а самое бюджетное пляжное направление — в Египет — до сих пор не восстановлено. На недавнем саммите в Сочи встречались лидеры России и Египта, и, казалось, что аэропорты Хургады и Шарм-эль-Шейха откроют для российских туристов спустя четыре года после закрытия. Но этого пока так и не случилось.

Хотя в сентябре, например, Великобритания разрешила полеты своим гражданам в страну пирамид. Для россиян сейчас доступны только регулярные, значит, дорогие рейсы до Каира. И даже в этом случае из столичного аэропорта до побережья придется еще ехать по пустыне на автобусе примерно шесть часов.

«Спрос на отдых в Египте тем не менее вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — уверяют в Tez Tour.

Но советник главы Ростуризма Дмитрий Горин скептичен.

«Ну, разве это спрос? Порядка 150 тысяч россиян в год отдохнули в Египте за прошлый год. А до закрытия египетского неба там отдыхали по 3 млн человек в год», — отмечает Горин.

Стоимость пакетного тура в Египет с вылетом из Москвы на новогодние праздники начинается от 34 450 рублей при размещении в ½ DBL отеля 4* на «все включено». Для любителей Красного моря есть вариант Израиля. Стоимость туров в Эйлат за семь ночей начинается от 33 150 рублей на человека.

То есть все поменялось с точностью до наоборот. Израиль стал дешевле Египта. И сэкономить тут не получится. Но следующий год объявлен перекрестным годом культуры двух народов, и это дает надежду на восстановление полноценного ависообщения.

«Именно из-за отсутствия Египта многие вынуждены ездить за солнцем зимой в Краснодарский край, в Крым. Турпоток туда растет. Но и местные власти накручивают цифры», — говорит Владимир Канторович, первый вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Турция — это наше все

Наконец, хороший вариант вернуться зимой к солнцу — это Турция. Интерес к отдыху в стране в зимние месяцы большой, подтверждают операторы. Наибольшая доля бюджетных вариантов приходится на регион Алания.

В Tez Tour заверяют, что рост налогов на турецких отельеров, запланированный на следующий год, не скажется на стоимости турпакетов, так как контрактинг с отелями Турции на следующий сезон уже на стадии завершения.

Кажется, уже нет смысла интересоваться зарубежными горнолыжными турами на НГ — это стало недоступной экзотикой после 2013 года.

Но если в Альпах совсем дорого, то в Сочи на Красной поляне не совсем. «Где дешевле — туда россияне и поедут. Ни по одному из направлений, насколько можно судить, ни по пляжному отдыху, ни по горнолыжке, отечественный турпоток не вернулся к уровню досанкционного 2013 года», — говорит Канторович из АТОР.

Какой же русский не любит «горящий тур»

Остается и последний способ слетать подешевле на Новый год. Вообще не брать тур. Все покупать самостоятельно, и авиаперелет, и отель.

Эксперты Aviasales, изучив прошлогоднюю статистику, советуют покупать авиабилеты на новогодние праздники с октября по декабрь. Может получиться «аномально дешево».

Так, в октябре были зафиксированы бронирования билетов из Москвы в Коломбо за 19,741 рубль в одну сторону, а также в Бангкок — за 25,195 рублей в обе стороны.

Однако большинство дешевых покупок пришлось на ноябрь. Среди самых заметных оказались перелеты из Москвы на Бали за 26,406 рублей в одну сторону и за 33,655 рублей туда-обратно. Кроме того, в рейтинг вошли билеты из Москвы в Бангкок за 23,165 рублей, в Нячанг за 35,113 рублей, на Мальдивы за 36,396 рублей, в Куала-Лумпур за 37,361 рубль.

В декабре, несмотря на повышенный спрос, туристам удалось также купить билеты по низким ценам. Например, в Куала-Лумпур за 34,599 рублей, в Коломбо за 32,552 рубля, на Бали за 37,935 рублей — все цены указаны за перелет туда-обратно.

При этом в интернете много советов, как экономить в поездках. Это возможно, даже если ехать в совсем не бюджетные Эмираты. Перелет покупается по распродаже, отель бронируется со скидкой, локация выбирается такой, чтобы недалеко и от моря, и от аэропорта — экономия на трансфере. Отель — даже без завтрака. Все закупки съестного — у индусов и пакистанцев в их маленьких магазинчиках.