Смена привычек: россияне бросают сигареты

Россияне стали меньше покупать традиционные сигареты, отметил оператор фискальных данных «Платформа ОФД», проанализировав данные 900 тысяч торговых касс.

При этом отмечается серьезный рост продаж стиков для систем нагревания табака, уточняет в субботу 16 ноября RT.

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В период с января по октябрь спрос на сигареты упал на 5%, отметил оператор. Средняя стоимость пачки составила 115 рублей, а стика — 135.

Платформа «Такском», изучившая данные с 17 млрд кассовых чеков, фиксирует падение продаж сигарет на 7%. В то же время за 10 месяцев 2019 года спрос на стики для электронных сигарет вырос в 4,5 раза по сравнению с предыдущим годом.

Сравнение продаж год к году показывает активный рост доли электронных сигарет.

«Тенденция выражена в столице и городах-миллионниках», — сообщил RT директор по продуктам «Платформы ОФД» Дмитрий Батюшенков.

Сейчас в России обозначился такой тренд: на смену сигаретам и папиросам пришли испарители (вэйпы), а вдобавок к вэйпам стали расти с 2017 года продажи систем нагревания табака. В них используются стики — это сменные картриджи с видом, вкусом и запахом обычных сигарет, они содержат табак, специально подготовленный для нагревания.

По виду система нагревания табака — как мундштук со вставленной в него укороченной сигаретой.

Напомним, Россия присоединилась к Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака в 2008 году. С 1 июня 2013 года в России вступил в силу закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Всемирная организация здравоохранения рекомендует правительствам приравнять электронные сигареты к классическим, запретить использование ароматизаторов и ввести запрет на их курение в закрытых помещениях.

Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов США (FDA) не считает электронные сигареты безопасной заменой традиционным видам курения, рассказывал ранее в интервью «Газете.Ru» глава департамента ВОЗ по борьбе с табаком Дуглас Бетчер.

«Нет подтвержденных научных доказательств того, что электронные сигареты являются безопасными. Они часто содержат привлекательные для молодежи вкусовые добавки, имитирующие вкус конфет, фруктов, сливок, колы... ВОЗ считает, что до тех пор, пока производители электронных сигарет — а большая их часть изготавливается в Китае — не проведут необходимые научные исследования, электронные сигареты не будет признаваться легитимным методом терапии для курильщиков, пытающихся бросить курить», — пояснял Бетчер.

В этом году немецкие ученые определили молекулярные механизмы, которые появляются во время курения электронных сигарет.

Дисфункция обеcпечена

Результат не обрадует потребителей.

Сотрудники медцентра Майнцского университета под руководством Томаса Мюнцеля выяснили, что даже кратковременное использование электронных сигарет вызывает эндотелиальную дисфункцию — причину многих сердечно-сосудистых заболеваний.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в ноябре в журнале European Heart Journal. Кроме того, страдают кровеносные сосуды сердечно-сосудистой системы, головного мозга и легких.

Также Мюнцель выяснил, что после употребления вейпа у экспериментальной группы увеличивалась частота сердечных сокращений, в артериях возрастала напряженность, а внутренняя оболочка сосудов — эндотелий — переставала нормально работать.

Табачные стики для нагревания выпускают все те же транснациональные табачные компании, отмечает Виктор Зыков, член координационного совета по борьбе против курения табака при Минздраве РФ.

«Нагреваемый табак — это один из видов табачных изделий, то есть там, как и в сигаретах, содержится табачный лист. Строго говоря, табачные стики — это и есть сигареты особой конструкции», — говорит эксперт.

После того как в России и многих странах мира были приняты антитабачные меры, табачные компании для спасения своего бизнеса выпустили на рынок новые изделия, которые давали возможность обойти действующее законодательство. При помощи нагреваемого табака. Потребители стиков пользуются ими в общественных местах.

Производители табака и стиков ведут мощную маркетинговую компанию. Для того чтобы не называть данные изделия сигаретами, их назвали стиками, стали доказывать, что это не курение, что они менее вредны, чем курение сигарет, объясняет Зыков. «Однако это не так, компания Филип Моррис не смогла доказать американскому регулятору FDA, что потребление таких изделий способно снизить заболеваемость и смертность, связанную с табаком. В рамках распространения такого продукта в США запрещено заявлять, что при его использовании выделяется меньше вредных веществ, чем в сигаретах», — добавляет он.

В России курение стиков не урегулировано законодателем, и потребитель вводится в заблуждение заявлениями о якобы меньшей вредности вэйпов и стиков, резюмирует эксперт.