Пузырь, который лопнет: кого глобальный долг утянет на дно

Запутались в долгах

Как следует из отчета, опубликованного Институтом международных финансов (IIF), в первом квартале этого года по сравнению с тем же периодом прошлого года глобальный долг увеличился на $7,5 трлн и установил очередной рекорд — $250 трлн.

Это почти 320% мирового ВВП.

Традиционно больше всего долгов накопили страны с развитой экономикой. В общей сложности на них приходится больше половины всех кредитов – около $177 трлн, а лидерство в гонке уже который год оставляют за собой США.

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В начале месяца суммарная задолженность Штатов выросла до рекордных $23 трлн. Показатель уже превышает объемы производства страны, а к 2023 году достигнет 117% ВВП.

В июле американский Центр двухпартийной политики (BPC) напомнил: США грозит дефолт уже в сентябре, если конгрессмены в очередной раз не повысят потолок госдолга. И спустя неделю политики его повысили, отсрочив пересмотр потолка еще на два года.

При этом еще в 2016 году до вступления Трампа в должность президента госдолг был ниже $20 трлн. Но с приходом одиозного политика расходы резко поползи вверх: только бюджет Пентагона, благодаря щедрости Трампа, вырос до рекордных $700 млрд.

Авторы исследования признают, что огромная и неконтролируемая задолженность — результат безответственной политики центробанков, пристрастившихся к печатанию денег и раздаче кредитов. На своем последнем заседании в конце октября ФРС США под давлением Трампа в третий раз подряд снизила ставку – до 1,5-1,75%. Это в очередной раз послужило стимулом для бизнеса брать больше дешевых займов и не думать об их возвращении. В итоге от этого несет убытки уже мировая экономика, сетуют специалисты IIF.

Любопытно, что экономисты Международного валютного фонда (МВФ) придерживаются более сдержанных оценок. Так, недавно директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева сообщила, что сумма государственного и частного мирового долга составляет всего $188 трлн.

По ее словам, в основном на рост задолженностей повлияли долги частного сектора, составляющие почти две трети общего объема.

Кроме того, отмечается увеличение займов в странах с низким уровнем дохода.

Аналогичный уровень госдолга развивающихся стран был зафиксирован во время долгового кризиса 1980-х годов.

Столь значительная разница в оценках связана с тем, что экономисты IFF, в отличие от МВФ, подсчитали суммарный объем мирового долга, пояснил в разговоре с «Газетой.Ru» генеральный директор УК «Спутник-Управление капиталом» Александр Лосев.

«Специалисты МВФ более формально подошли к оценкам. Дело в том, что после кризиса 2008 года часть правительств поменяла свою кредитно-денежную политику. Так, в США были серьезно ужесточены требования к банкам. В итоге часть кредитования перешла под ответственность фондов, к которым были менее жесткие требования. Именно их деятельность МВФ и не стал учитывать в своих подсчетах – отсюда и разница», — указывает эксперт.

Китай догоняет Трампа

Но не только Америка активно наращивает долги и живет взаймы. По примеру Большого Брата начинает действовать и вечный торговый оппонент США – Китай. По данным IIF, на эти две страны в этом году пришлось около 60% от суммарного роста задолженности. Причем у Поднебесной этот показатель уже перевалил за 300% ВВП.

Больше всех занимал китайский корпоративный сектор, который составляют в основном госкомпании, взял взаймы $21 трлн — 155% ВВП. Это почти две трети общей задолженности. При этом даже у закредитованного Вашингтона показатель находится на уровне 74% ВВП.

И от подобной политики уже начал страдать рынок корпоративных облигаций страны. Еще 2018-м в КНР этих бумаг было на $1,72 трлн — показатель, уступающий только американскому (5,81 триллиона).

Сейчас 42% нового корпоративного долга развивающихся экономик обеспечивают китайские компании, что резко повышает риск дефолтов в будущем.

Если в прошлом году в Поднебесной обанкротились 18 тысяч фирм, а уровень дефолтов по облигациям в пять раз превысил показатель 2015-го. В 2019-м будет достигнут новый рекорд, прогнозируют эксперты.

«Народный банк Китая стал существенно снижать требования к кредиторам, что вызвало волну кредитования. В итоге такая политика вкупе с экономическим замедлением может стать для Поднебесной предвестником рецессии», — не исключает Лосев.

Впрочем, проблемы есть не только у Китая и США. Похожая тенденция наблюдается как в развивающихся рынках, например, Аргентине, так и развитых – в Японии. В какой-то момент глобальная экономика может не суметь переварить огромную и неуправляемую задолженность.

Тогда мир ждет кризис по своим масштабам куда серьезней кризиса 2008 года. «Сейчас мировые банки наполняют экономику ликвидностью и активно кредитуют, чтобы все не рухнуло. Но в какой-то момент часть участников не смогут более обслуживать долги и произойдет кредитное сжатие. Этот процесс провоцирует распродажу активов, а мировую экономику настигнет еще больший кризис, чем в 2008 году», — указывает эксперт.

И этот лопнувший кредитный пузырь может затронуть и Россию, которая практически не имеет госдолга. Чистый государственный долг России по состоянию на 1 августа был равен 16,2 трлн рублей. При этом ликвидные активы государства — депозиты на счетах в ЦБ и банках в рублях и валюте — на ту же дату составили 17,6 трлн рублей, свидетельствуют данные Минфина.

Проще говоря, если бы России вдруг понадобилось немедленно погасить все свои долги, это можно было бы сделать за счет одних только депозитов государственных органов в Центральном банке и коммерческих банках.

Но подобная политика не приносит ничего хорошего нашей стране.

По сути Россия складывает деньги в «кубышку» при стагнирующей экономике, не тратя их на развитие.

«Мы неправильно копим. Политику импортозамещения надо было начинать не с замещения сыра и хамона российскими аналогами, а с локализации производств и уходы от сырьевой зависимости. Но этому не было уделено достаточного внимания, и власти просто копили нефтедоллары. Но падение мировой экономики убьет цены на сырье, что закономерно негативно отразится и на развитии нашей экономике», — заключил Лосев.