Дорого и долго: кому не дадут газ

Полной газификации всех населенных пунктов России не произойдет в ближайшие 15 лет, следует из обнародованного проекта Энергостратегии РФ на период до 2035 года.

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Согласно материалам стратегии, которую подготовил Минэнерго, к концу 2035 года уровень газификации в стране должен составить 82,9%. При этом министерство не гарантирует, что этот показатель будет в итоге достигнут.

На уровне правительства нет цели подключить к трубопроводному газу абсолютно каждое домохозяйство, пояснили «Газете.Ru» в пресс-службе Минэнерго.

«Большинство новых многоквартирных домов имеют электрические плиты и получают централизованное отопление и горячее водоснабжение, которое обеспечивается как природным газом, так и другими источниками энергии. В итоге в ряде случаев выгоднее использовать уголь, добываемый в регионе, или завозить сжиженные углеводородные газы или мазут.

Поэтому целевой уровень газификации 83% к 2035 году — весьма амбициозный»,

— уточнили в ведомстве.

Также в Минэнерго добавили, что каждый новый процент газификации дается государству все сложнее, так как приходится подключать более удаленных потребителей с относительно небольшим объемом потребления. Кроме того, при новых подключениях снижается доля коммерческих потребителей.

«Поэтому даже с учетом выполнения плана внутреннее потребление газа населением и предприятиями вырастет от 2,5 до 5 процентных пунктов до указанного периода», — подчеркнули в ведомстве.

Часть проблем с подключением новых пользователей удастся решить за счет экспортных проектов.

«С запуском газопровода «Сила Сибири» станет возможной газификация ряда субъектов РФ, расположенных на Дальнем Востоке. Плюс в субъектах РФ, удаленных от сетей газоснабжения, развитие получит газификация с использованием СПГ», — отмечается в обновленной Энергостратегии.

Газовый коллапс

По состоянию на конец 2018 года уровень газификации в среднем по стране достиг 68,6%, указали в Минэнерго. Наиболее высокий показатель в городской местности — там к газовой трубе были подключены 71,3% населения, во то время как на селе уровень газификации не доходит и до 60%.

При этом проблема провода газа в удаленные пункты страны стоит перед российские властями уже не первое десятилетие, отмечают эксперты. Например, к 1991 году газификация РСФСР составляла всего 40%, а до 1999 года показатель удалось нарастить до 47,6%.

Масштабная газификация страны была анонсирована лишь в 2005 году, напоминает в разговоре с «Газетой.Ru» директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. По его словам, и тогда власти не ставили перед собой задачу полностью газифицировать страну.

«Протянуть газ в удаленные населенные пункты Якутии или Сибири, в которых постоянно живет всего пара сотен человек, стоит десятки миллионов рублей. Логично, что властям невыгодно проводить газ, так как затраты на это никогда не окупятся. Экономически рентабельно проводить трубу в густонаселенные города в регионах с достаточно высоким уровнем доходов населения. Поэтому даже цели в 83% в ближайшие 15 лет вряд ли удастся добиться», — прогнозирует эксперт.

Медленнее и труднее всего газификация проходит в Ставропольском крае, Дагестане, Карачаево-Черкесии, Хабаровском крае и на Камчатке,

добавляет Пикин.

Но и в европейской части России не все регионы имеют доступ к ресурсу. Так, уровень газификации в Ульяновской области не превышает 48%. При этом те районы, которые подключены к сети, не всегда готовы платить за газ. По состоянию на май 2019 года общая задолженность по ресурсу в регионе составила 2,4 млрд рублей.

Другой проблемой низкого уровня газификации является высокая стоимость подключения, указывают аналитики.

«Газовые корпорации, как правило, проводят газ по границе населенного пункта, а разводить его уже должен местный муниципалитет. Но его представители в большинстве случаев твердят, что у них на это нет средств, и предлагают потребителям самим заплатить за подключение. А эта услуга по карману далеко не всем», — отмечает Пикин.

В Московской области подключение частного участка с учетом стоимости проекта и самого простого оборудования обойдется минимум в 262 000 руб., говорится на сайте «Мособлгаза». Правда, в области дополнительно действует губернаторская программа по развитию газификации, которая позволяла существенно удешевить подключение. В 2018 году действовала акция «Газ к дому за 75 тысяч рублей»: в стоимость включались подготовка проекта и строительство подводящих газопроводов — вплоть до цокольного этажа дом. Но конечная стоимость с учетом оборудования и материалов все равно оказывалась около 115 000 руб. Кроме того, в этой программе могли принять участие населенные пункты, в которых проживали не менее 100 человек.

При этом в отдаленных регионах России стоимость может быть еще выше. В итоге большинство жителей вынужденно переходят на альтернативные источники энергии, признает Пикин. Похожая ситуация наблюдается и в Бурятии.

В регионе около 80% жителей частных домов до сих пор топят дровами, а еще 17% используют для этих целей уголь,

отмечал глава Бурятии Алексей Цыденов. Причем этот показатель с каждым годом только растет.

Но бывают случаи, когда россияне не получают газ, хотя исправно за него платят. Так, в Дагестане жители поселков Юбилейный, Садовый и Новый с начала месяца пытаются добиться от управляющей компании возобновления поставок газа в их дома. В мэрии города утверждают, что причина кроется в том, что компании «Горгаз» и «Даггаз», которые отвечают за доставку газа в дома, не могут договориться по тарифам транспортировки.