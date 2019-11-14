Полмиллиона за малыша: как заставить россиян рожать

Эксперты: материнский капитал не спасет от убыли населения

В 2020 году материнский капитал проиндексируют не только на федеральном, но и на региональных уровнях. Выплаты при рождении третьего ребенка в некоторых субъектах составят сотни тысяч рублей. Их можно потратить на покупку недвижимости, автомобиля или образование ребенка. Но демографическую ситуацию большие деньги не спасут, считают опрошенные «Газетой.Ru» эксперты. Большинство сейчас просто не решаются заводить ребенка.

Власти недавно порадовали россиян, собирающихся в ближайшее время завести второго ребенка, индексацией материнского капитала. Размер помощи семьям от государства увеличится в 2020 году с 453 026 тыс. рублей до 466 617 тыс. рублей.

При этом вырастут суммы выплат не только на уровне федерации, но и в регионах. Сейчас примерно в 70 субъектах действуют свои программы поддержки семей — это так называемый региональный маткапитал. Его выплачивают из региональных бюджетов.

Также, как и на федеральном уровне, на дополнительную поддержку имеют право семьи, в которых рождается второй, или третий по счету ребенок (зависит от законов субъекта — «Газета.Ru»), или последующие дети.

Тратить выплату можно на строго определенные цели — в частности, покупку жилья именно в том субъекте, который выдает сертификат, — или, например, на образование или лечение детей.

В некоторых регионах пошли еще дальше и разрешили использовать маткапитал на приобретение автомобиля. На федеральном уровне такие новации пока что только обсуждаются.

В региональных законах прописаны и другие целевые траты выделенных средств.

Например, в Ростовской области за счет регионального маткапитала возможна компенсация расходов, связанных с газификацией домовладения, подключением к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения, устройством бытовых колодцев и скважин.

Судя по заявлениям субъектов, региональный маткапитал вырастет в следующем году достаточно существенно.

Так, для семей Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), в которых родится третий и последующий ребенок, он будет увеличен на 150 тыс. рублей и составит с 1 января 2020 года 500 тыс. рублей.

Но даже не в очень богатых регионах готовы тратить большие суммы.

Для семей, имеющих трех и более детей, в Брянской области материнский капитал, например, возрастет в следующем году со 100 тыс. рублей до 200 тысяч. Размер выплаты при рождении двойни составит 400 тыс. рублей, а тройни — так и вовсе 1,2 млн рублей.

В Воронежской области в следующем году также увеличили размер регионального материнского капитала: за второго ребенка родители получат 200 тысяч рублей, за третьего и последующих — по 150 тысяч. В Якутии в программе также прописана возможность выдавать материнский капитал при появлении на свет второго ребенка — 135 907 рублей.

Гораздо более скромные выплаты предусмотрены в Тверской области. Региональный маткапитал здесь составляет всего 63 084 рублей. На него также имеют право семьи при рождении или усыновлении третьего ребенка.

«Региональные программы материнского капитала появились еще в 2011 году и к 2015 году распространились практически по всем субъектам. Средняя сумма такой выплаты по стране – 50-150 тысяч рублей», — говорит Павел Сигал, первый вице-президент «Опоры России».

Главная цель, которую преследуют регионы, оказывая дополнительную к федеральной денежную помощь, — это попытаться поднять рождаемость в регионах. Судя по данным Росстата, это не очень удается — ни в целом по России, ни отдельным регионам.

Так, за январь-сентябрь этого года в стране родилось 1,1 млн человек. Это падение на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Например, в Брянской области в январе — сентябре этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого рождаемость упала на 9,9% — с 8 349 человек до 7 519, в Воронежской области — с 16 227 человек до 14 831 (-8,6%), в Нижегородской области — с 24 075 человек до 21 800 (-9,4%).

Рождаемость, по данным статистики, незначительно растет только в трех российских субъектах — Ингушетии, Москве и Карачаево-Черкесии. Как раз в этих субъектах не предусмотрены выплаты регионального материнского капитала.

«Материнский капитал, как на федеральном, так и на региональном уровне, — это одна из попыток стимулировать рождаемость деньгами, искренняя попытка, но пока не успешная», — говорит аналитик ГК АЛОР Алексей Антонов.

Сейчас акценты в демографической политике немного смещены на помощью семьям, которые уже завели детей, рассуждает в свою очередь директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев. «Это правильно и нужно делать, однако проблема так не решается с рождаемостью.

Последние три года естественная убыль населения увеличивается с пугающей быстротой. В этом году она составит не менее 200 тысяч по итогам года. Переломить тенденцию просто выплатой материнского капитала — на федеральном или региональном уровнях — невозможно.

Люди принимают решение заводить или нет ребенка, исходя из текущего состояния своих доходов и общего уровня жизни, а не рассчитывая на помощь при рождении последующих детей», — поясняет эксперт.

Однако нынешняя демографическая политика не решает эти задачи, резюмирует он.