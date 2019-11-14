Полмиллиона за малыша: как заставить россиян рожать

Власти недавно порадовали россиян, собирающихся в ближайшее время завести второго ребенка, индексацией материнского капитала. Размер помощи семьям от государства увеличится в 2020 году с 453 026 тыс. рублей до 466 617 тыс. рублей.

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При этом вырастут суммы выплат не только на уровне федерации, но и в регионах. Сейчас примерно в 70 субъектах действуют свои программы поддержки семей — это так называемый региональный маткапитал. Его выплачивают из региональных бюджетов.

Также, как и на федеральном уровне, на дополнительную поддержку имеют право семьи, в которых рождается второй, или третий по счету ребенок (зависит от законов субъекта — «Газета.Ru»), или последующие дети.

Тратить выплату можно на строго определенные цели — в частности, покупку жилья именно в том субъекте, который выдает сертификат, — или, например, на образование или лечение детей.

В некоторых регионах пошли еще дальше и разрешили использовать маткапитал на приобретение автомобиля. На федеральном уровне такие новации пока что только обсуждаются.

В региональных законах прописаны и другие целевые траты выделенных средств.

Например, в Ростовской области за счет регионального маткапитала возможна компенсация расходов, связанных с газификацией домовладения, подключением к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения, устройством бытовых колодцев и скважин.

Судя по заявлениям субъектов, региональный маткапитал вырастет в следующем году достаточно существенно.

Так, для семей Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), в которых родится третий и последующий ребенок, он будет увеличен на 150 тыс. рублей и составит с 1 января 2020 года 500 тыс. рублей.

Но даже не в очень богатых регионах готовы тратить большие суммы.

Для семей, имеющих трех и более детей, в Брянской области материнский капитал, например, возрастет в следующем году со 100 тыс. рублей до 200 тысяч. Размер выплаты при рождении двойни составит 400 тыс. рублей, а тройни — так и вовсе 1,2 млн рублей.

В Воронежской области в следующем году также увеличили размер регионального материнского капитала: за второго ребенка родители получат 200 тысяч рублей, за третьего и последующих — по 150 тысяч. В Якутии в программе также прописана возможность выдавать материнский капитал при появлении на свет второго ребенка — 135 907 рублей.

Гораздо более скромные выплаты предусмотрены в Тверской области. Региональный маткапитал здесь составляет всего 63 084 рублей. На него также имеют право семьи при рождении или усыновлении третьего ребенка.

«Региональные программы материнского капитала появились еще в 2011 году и к 2015 году распространились практически по всем субъектам. Средняя сумма такой выплаты по стране – 50-150 тысяч рублей», — говорит Павел Сигал, первый вице-президент «Опоры России».

Главная цель, которую преследуют регионы, оказывая дополнительную к федеральной денежную помощь, — это попытаться поднять рождаемость в регионах. Судя по данным Росстата, это не очень удается — ни в целом по России, ни отдельным регионам.

Так, за январь-сентябрь этого года в стране родилось 1,1 млн человек. Это падение на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Например, в Брянской области в январе — сентябре этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого рождаемость упала на 9,9% — с 8 349 человек до 7 519, в Воронежской области — с 16 227 человек до 14 831 (-8,6%), в Нижегородской области — с 24 075 человек до 21 800 (-9,4%).

Рождаемость, по данным статистики, незначительно растет только в трех российских субъектах — Ингушетии, Москве и Карачаево-Черкесии. Как раз в этих субъектах не предусмотрены выплаты регионального материнского капитала.

«Материнский капитал, как на федеральном, так и на региональном уровне, — это одна из попыток стимулировать рождаемость деньгами, искренняя попытка, но пока не успешная», — говорит аналитик ГК АЛОР Алексей Антонов.

Сейчас акценты в демографической политике немного смещены на помощью семьям, которые уже завели детей, рассуждает в свою очередь директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев. «Это правильно и нужно делать, однако проблема так не решается с рождаемостью.

Последние три года естественная убыль населения увеличивается с пугающей быстротой. В этом году она составит не менее 200 тысяч по итогам года. Переломить тенденцию просто выплатой материнского капитала — на федеральном или региональном уровнях — невозможно.

Люди принимают решение заводить или нет ребенка, исходя из текущего состояния своих доходов и общего уровня жизни, а не рассчитывая на помощь при рождении последующих детей», — поясняет эксперт.

Однако нынешняя демографическая политика не решает эти задачи, резюмирует он.