Против солнца: как производят жалюзи и шторы

Окно в бизнес

В 2006 году Алексей Карпунин окончил университет в Рязани, освоив специальность «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Как и большинство выпускников, он устроился на работу и 2 года провел в должности аудитора. Хотя это занятие ему нравилось, Карпунин не готов был посвятить этому всю жизнь.

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«У меня была достаточно интересная работа, но в какой-то момент я понял, что, наверное, я не смогу на 100% реализовать себя в этой профессии. И я понимал, что можно попробовать себя в предпринимательстве. На тот момент не было тех современных, доступных инструментов для начинающих предпринимателей, как есть сейчас – например, государственной поддержки, различных ассоциаций, не так сильно был развит франчайзинг и так далее, не было такого активного развития социальных сетей, интернета, маркетинга. То есть нужно было прокладывать этот путь самостоятельно», — вспоминает Карпунин.

Алексей Карпунин и его партнер нашли нишу с минимальными затратами на запуск собственного дела – монтаж и реализация пластиковых окон. Начинающие предприниматели арендовали небольшой офис, заключили дилерский договор с производственной оконной компанией и стали продавать окна.

«Мы заключали договор, клиент приносил нам предоплату в размере 50-70% стоимости, мы выполняли свою работу, и после этого заказчик оплачивал остаток. Это и была часть прибыли. Постепенно мы росли, увеличивались объемы продаж, и я понимал, что на бизнес влияют различные факторы, как внешние, так и внутренние. Поэтому нужно быть производственной компанией», — рассказывает бизнесмен.

Сначала предприниматели продавали к окнам смежные продукты, такие как жалюзи, рулонные шторы и так далее. Поскольку входной билет в производство пластиковых окон был достаточно дорогим с точки зрения покупки оборудования, рязанские бизнесмены решили наладить более доступное производство жалюзи и рулонных штор.

«Сначала мы стали производить горизонтальные и вертикальные жалюзи, сейчас у нас есть специальное оборудование для производства рулонных штор, в нашем регионе мы единственные владельцы профессионального оборудования для их производства», — с гордостью говорит Алексей Карпунин.

По его словам, если человек 10-15 лет назад решал стать предпринимателем, ему приходилось начинать все с нуля – от поиска идеи до поиска помещения или финансирования. Причем ответов на эти вопросы он часто не находил, так как не знал, что ему может предоставить государство с точки зрения поддержки, возмещения затрат или софинансирования, констатирует Карпунин. Эти сведения были малодоступны, кроме того, такого уровня поддержки, как есть сейчас, и в принципе не существовало.

«Сейчас существует много различных ресурсов, в том числе Бизнес-навигатор МСП, которые позволяют предпринимателю на начальном этапе в определенном смысле «протестировать» свою идею. Можно узнать, какие есть конкуренты, какое нужно помещение и где его можно получить, какое потребуется финансирование и какие затраты может компенсировать государство, есть ли вообще какая-то поддержка», — рассказывает Карпунин.

На портале Бизнес-навигатора МСП представлена разная поддержка – от информационной до финансовой. Иногда бывает, что финансовая поддержка требуется в последнюю очередь, ведь сначала человеку нужно понять, что и как делать, поясняет бизнесмен. Эта информационная поддержка требуется на всех этапах – и на начальном этапе, и на этапе развития бизнеса, и так далее.

«Поскольку я член Ассоциации предпринимателей Рязанской области, то знаю, что сейчас есть много компаний, которые начинают экспортировать свою продукцию или планируют это делать. На этом этапе возникает очень много вопросов: как оформить документы, как поучаствовать в выставке и так далее. И Бизнес-навигатор МСП позволяет получить ответы на них», — уверен Карпунин.

Звезда по имени Солнце

В ассортименте компании «Солнцезащитные системы» есть продукты, которые производят только эта компания – например, в Рязанской области они являются единственными производителями рулонных штор «Зебра». Разумеется, такие шторы можно купить в других регионах, например, в Москве или Санкт-Петербурге, но в Рязанской области другие производители отсутствуют.

«Мы сотрудничаем с крупными российскими компаниями, в том числе Amigo (в этом году мы получим статус их регионального партнера в Рязанской области). На сегодняшний момент мы ежегодно производим около 11000 квадратных метров различной продукции – вертикальных и горизонтальных жалюзи, рулонных штор, участвуем в исполнении государственных заказов и так далее», — рассказывает Карпунин.

Производство компании развивалось постепенно – сначала у партнеров был гараж 6 на 4 метра, в котором они поставили оборудование и начали производить свой продукт. По мере роста объемов производства помещение для него стало расширяться: сначала бизнесмены арендовали помещение площадью в 40 или 60 квадратных метров, а сейчас производство размещено в цехе в 150 квадратных метров.

Станок для производства горизонтальных жалюзи у «Солнцезащитных систем» китайский, все остальное оборудование – российское. У этого оборудования есть польские аналоги, которые до кризиса 2014 года были достаточно популярны, но сейчас это оборудование очень дорогое, поясняет Карпунин. К счастью, отечественный рынок по производству оборудования увидел спрос на такие машины и быстро сориентировался.

По словам бизнесмена, чтобы с нуля организовать подобное производство и удовлетворить минимальные потребности в оборудовании, потребуется порядка 2,5 млн рублей – это позволит закупить хорошие станки, на которых можно будет производить качественный продукт. То есть это вполне доступно малому бизнесу, поясняет Карпунин.

Рассказать обо всем производственном цикле достаточно сложно, но, если говорить упрощенно, то рулонные шторы производят следующим образом.

«Есть специальный стол, на котором раскраивается ткань. Например, если вы заказали рулонную штору размером 2 на 2 метра, имеющуюся ткань размером от 3 до 15 метров, в зависимости от объема, раскраивают на полуавтоматическом станке, затем специалист отрубает карниз (вал, на который наматывается ткань), все комплектующие проходят контроль качества, и продукт можно отгружать», — рассказывает предприниматель.

Абсолютно то же самое происходит и при производстве жалюзи. Если говорить о вертикальных жалюзи, то они поступают на производство в разобранном виде – двухметровые ламели, которые мы потом видим на окне, поступают в скрученных бобинах от 100 до 150 погонных метров. Их нарубают при помощи специального станка, а затем они сшиваются в готовый продукт. Если взять горизонтальные жалюзи, то ламели, которые мы видим на окнах длиной сантиметров в 50, поступают в бобине, как правило, имеющей метраж 1 километр. Эта лента также нарубается на специальном станке для получения готовых ламелей нужной длины.

Производство вертикальных и горизонтальных жалюзи подлежит автоматизации примерно на 50%. Нарубить ламели можно при помощи автоматического оборудования, что и происходит в «Солнцезащитных системах», а остальное – например, сборка карнизов – это ручной труд, других вариантов пока никто не придумал. В целом в компании работает 11 человек, из которых 6 трудятся в цеху.

Бизнесмен и доцент

На сегодняшний момент компании есть три направления продаж: оптовые покупатели, частные физические лица и государственные контракты (примерно 2/3 всех заказов). Для работы с ними действует полный цикл от приема заявки на сайте или по телефону и до выдачи готового продукта.

«Наше конкурентное преимущество по сравнению с другими компаниями, продающими жалюзи – мы можем произвести продукт в течение дня. Бывает такое, что с момента поступления заявки до отгрузки конечного продукта проходит менее суток. Это особенно важно в сезон, когда за окном светит солнце, и решить проблему нужно быстро», — поясняет Карпунин.

На сегодняшний день «Солнцезащитные системы» поставили себе задачу стать лидером на региональном рынке. Сейчас компания предпринимает шаги для того, чтобы нарастить производство и расширить каналы продаж. Так, в следующем году бизнесмены планируют принимать участие в госзакупках не только в Рязанской области, но и в других регионах ЦФО – в первую очередь это Тульская, Владимирская и Липецкая области. Если все удастся, то объемы производства всех продуктов в следующем году должны достигнуть 14 000-15 000 квадратных метров. В частности, на следующий год запланирована покупка автоматического станка для нарубки вертикальных ламелей, что позволит повысить производительность труда.

После окончания университета, когда Алексей Карпунин еще работал аудитором, он поступил в аспирантуру и стал преподавать в вузе. Это тоже переросло с одной стороны в увлечение, с другой – в профессию. Карпунин защитил кандидатскую диссертация по экономическому управлению по специальности «Бухучет и статистика», и сейчас вторая его работа – доцент в Рязанском государственном радиотехническом университете.

«Поэтому мне приходится совмещать две профессии: работу со студентами и практический опыт в бизнесе, что позволяет достаточно интересно представить ребятам материал в рамках учебного процесса», — говорит предприниматель.