Влетели на €40 млн: первый штраф по делу «Северного потока — 2»

Управление по вопросам защиты конкуренции и прав потребителей Польши (UOKIK) по итогам разбирательства против российского «Газпрома» оштрафовало французскую компанию Engie, которая финансирует проект «Северный поток — 2». Об этом сообщили в твиттере ведомства.

Сумма штрафа — 172 млн злотых, или €40,3 млн. Поводом для этого послужило непредоставление данных об участии компании в проекте по строительству газопровода, которые запрашивал регулятор в ходе расследования.

В ведомстве указывают, что это решение стало следствием отказа компании от сотрудничества в ходе расследования, открытого главой Польского антимонопольного управления Мареком Нехцялом.

Реклама

В 2016 году антимонопольный регулятор страны указал, что реализация проекта «Северный поток — 2» ограничит конкуренцию, и вынес возражение.

После этого в 2018 году в Варшаве инициировали расследование в отношении российского газового монополиста и зарубежных инвесторов газопровода по подозрению в заключении сделки при отсутствии на это разрешения польского антимонопольного регулятора. Речь идет о «Газпроме», Engie, OMV, Shell, Wintershall и Uniper. Эти компании финансируют «Севпоток — 2». Его стоимость оценивается в €9,5 млрд, 50% этих средств вложили европейцы. Оставшуюся часть в размере €4,75 млрд дает «Газпром».

«Мы обратились в компанию [Engie. — «Газета.Ru»] с просьбой представить документы и данные, касающиеся договоров, заключенных с «Газпромом».

Нас интересуют сведения о газовом топливе, в частности, договоры о его транспортировке, распределении, продаже, поставках и хранении.

Эти сведения необходимы для нужд производства, проводимого антимонопольным ведомством, в ходе которого мы проверяем, действительно ли компания Engie и пять других субъектов создали совместное предприятие без нашего на то согласия», — объяснил глава UOKiK Марек Нехцял.

В итоге французская Engie «безосновательно» отказывалась предоставлять информацию и сильно затянула дело, указали в польском антимонопольном органе. При этом ведомство собрало «обширную» доказательную базу по этому делу.

В самой компании уже отреагировали на штраф. В Engie с решением польского антимонопольного органа не согласны и готовы оспорить решение.

«Будем оспаривать его незамедлительно», — прокомментировали в компании (цитата по ТАСС).

Если суд оставит решение UOKiK в силе, а Engie откажется выплачивать штраф, то UOKiK будет добиваться исполнения решения суда, например, путем ареста находящегося в польской юрисдикции имущества и иных активов французской компании, отмечает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

«Примерно то же самое сейчас происходит на Украине с активами «Газпрома», которые разыскивает украинский же антимонопольный орган», — говорит эксперт.

Для Варшавы штраф в €40 млн — действительно большие цифры, но с точки зрения остальной европейской практики инцидент незначительный, отмечает директор фонда развития права и медиации ТЭК Александр Пахомов. На работах по завершению трубопровода «Северный поток — 2» это не скажется, уверен эксперт.

Самый высокий штраф в истории впереди

Максимальный штраф, который мог наложить регулятор за сокрытие информации, составляет €50 млн. Но размер наказания за сделку без получения разрешения антимонопольного органа может достигать 10% годового оборота компании, пояснили в UOKiK.

В ведомстве указали на то, что если конкуренцию на рынке восстановить невозможно, то ведомство вправе требовать продать полностью или частично имущество компаний, доли и акции, обеспечивающие контроль над предприятием, или вовсе потребовать ликвидировать предприятие.

В Польше видят угрозу в «Севпотоке — 2» для энергетической безопасности Европы. Об этом говорил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, указывая на то, что проект удвоит объем поставляемого по дну Балтийского моря российского газа.

В октябре сообщалось, что газопровод «Северный поток — 2» построен на 83%.

При этом на запрос «Газете.Ru» в компании Nord Stream 2 (оператор проекта) ответили, что заявление польского aнтимонопольного органа не имеет отношения к реализации «Северного потока – 2».

«Реализация проекта «Северный поток – 2» основана на соблюдении всех действующих законов и нормативных актов. Компания Nord Stream 2 получила все необходимые разрешения от стран, через воды и территории которых проходит газопровод. Проект продвигается по плану», — добавили в компании

«Северный поток — 2» вносит важный вклад в обеспечение доступного, устойчивого и надежного энергообеспечения ЕС за счет развития конкурентного европейского газового рынка. После поступления в газораспределительную сеть ЕС газ может быть направлен в любую точку в зависимости от потребностей рынка. «Северный поток – 2» не подрывает конкуренцию на рынке газа, а, наоборот, повышает ее, заключили в компании.

Получить оперативный комментарий у «Газпрома» «Газете.Ru» не удалось.