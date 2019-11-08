Оклад растет, а денег нет: как платят в России

Большинство российских компаний подняли зарплаты своим работникам с мая 2018 года по апрель 2019. Об этом говорится в исследовании аудиторской компании Ernst & Young (EY), пишут «Известия».

Активнее всего в 2018-19 годах росли зарплаты топ-менеджеров компаний – на 8%. Сотрудники среднего и старшего звена управления, а также рядовые специалистам и вспомогательный персонал в среднем стали получать на 6% больше.

В итоге фонд оплаты труда вырос на 6,4%, отмечено в исследовании. Этот рост зарплаты опережает официальную инфляцию. По данным Минэкономразвития, в апреле рост цен составил 5,17% год к году. До конца года тенденция должна сохраниться: МЭР ожидает снижения годовой инфляции до 3–3,3% к декабрю.

Реклама

При этом рост зарплат не исключает общей тенденции падения реальных доходов населения в нашей стране. Так, по данным Росстата, в первом квартале 2019 года они упали на 2,5%, во втором — на 0,1%. В третьем квартале они выросли на 3%, что эксперты объяснили низкой базой.

Опрошенные в ходе исследования компании намерены и дальше повышать оклады своих сотрудников — снова на 6%. Такие данные следуют из материалов аудиторской компании. Принимая решение об увеличении заработной платы, большинство компаний — а это 80% — используют индивидуальный подход. Однако 48% работодателей применяют еще и практику единого для всех сотрудников метода пересмотра зарплаты. В первом случае оклады за год увеличились в среднем на 9%, во втором — на 5%.

В исследовании EY приняли участие более 180 российских и международных компаний. Были собраны данные более чем по 700 предприятиям. Среди респондентов были представители нефтегазовой и тяжелой промышленности, производители потребительских товаров, телекоммуникационные, транспортные и строительные компании. Обзор содержит сведения о зарплатах людей в 24 субъектах России.

Российские компании все чаще прибегают к найму людей на дистанционную работу: такой вариант есть у трети работодателей.

Чаще всего сотрудников на удаленную работу нанимают работодатели в сфере ИТ, производстве, девелопменте и логистике, следует из исследования аудиторской компании.

Кроме того, «удаленные» работники выгодны компаниям, потому что позволяют сэкономить на аренде помещения, которая в последние годы становится все дороже. Через 10 лет три четверти офисов будут виртуальными, предполагают эксперты.

Например, в Москве есть даже несколько банков, большинство сотрудников которых, кроме членов правления, работают преимущественно удаленно, отметил генеральный директор УК «РонинТраст» Сергей Стукалов. Конечно, чаще это встречается среди ИТ-специалистов, в то время как сотрудники, обслуживающие клиентов в отделениях, как и раньше, должны ходить в офисы к 9 часам утра и даже раньше.

Сотрудники сервисов по подбору персонала отмечают, что начиная с прошлого года на рынке труда наблюдается процесс небольшого роста заработных плат. При этом

усиливается конкуренция за начинающих специалистов, поскольку сейчас на рынок выходит самое малочисленное поколение, то есть люди, родившиеся в середине 90-х годов прошлого века.

Постепенное замедление роста мировой экономики и активное проникновение во все сферы информационных технологий не станут причиной активного сокращения работников в российских компаниях, подчеркнули в EY.

Сокращение персонала планирует только 7% организаций, а увеличить штат собирается 24% опрошенных компаний. Планы по изменению численности коснутся в основном производственного и административно-управленческого персонала, говорится в исследовании.

Нанимать дополнительных сотрудников в ближайшее время работодатели станут, поскольку наша страна прошла наиболее активную фазу шока, связанную с введением против нее санкций и девальвации рубля – оба эти события случились в 2013-2014 годах.

За пять лет экономика смогла адаптироваться к изменениям, и работодатели, в суровые годы сократившие свои штаты «на всякий случай», понемногу начинают размораживать проекты, которым они планировали заняться в досанкционный период, а для этого нужны новые работники, считают между тем опрошенные «Известиями» специалисты рынка труда.