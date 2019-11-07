Блокировать «Поток»: Украина пугает Германию судом

Если Германия примет документ, который позволит обойти ограничения новой газовой директивы ЕС для газопровода «Северной поток — 2», он будет обжалован Киевом. Об этом сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Качка, передает «Интерфакс».

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Чиновник рассказал о методах сдерживания, которые планируют использовать украинские власти.

«Это могут быть судебные процедуры между Европейской комиссией, правительством Германии, Польшей, Украиной. (. . .) Между многими», — сказал он на конференции «Топливо-энергетический комплекс Украины: настоящее и будущее» в Киеве.

По его словам, этот шаг приведет к долгосрочным судебным процессам, которые заблокируют работу российского проекта.

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что представители партий ХДС/ХСС и СДПГ подготовили законопроект, который поможет «Северному потоку –2» обойти директиву Европарламента, принятую в апреле этого года.

Согласно законам ЕС, части трубопроводов, которые идут из третьих стран через территории европейских стран, включая их территориальные воды, должны будут соответствовать определенным требованиям.

В частности, должны быть четко разделены компании-поставщики газа и компании, которые его транспортируют. Таким образом, оператор «Северного потока — 2» должен быть независимым от «Газпрома».

Также необходимо, чтобы другим операторам был предоставлен доступ к трубе, то есть 50% пропускной мощности газопровода должны резервироваться для альтернативных поставщиков.

Вместе с тем российская сторона обязана установить прозрачное регулирование тарифов на прокачку топлива.

Исключения возможны только с одобрения Еврокомиссии.

30 октября Дания, на территории которой будет реализован проект «Северный поток --2», дала согласие на постройку газопровода. Маршрут пройдет к юго-востоку от острова Борнхольм.

Напомним, газопровод проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии, однако сроки окончания строительства были под вопросом из-за того, что Копенгаген не согласовывал заявку.

В документе, который подтверждает разрешение Дании на строительство, говорится, что власти страны пошли на этот шаг в соответствии с законом о континентальном шельфе и с обязательствами страны по конвенции ООН по морскому праву.

На это решение, в частности, отреагировали на Украине. Так, президент страны Владимир Зеленский заявил, что строительство «Северного потока — 2» позволяет России усилить свои позиции и ослабить европейские страны.

По его словам, это «не просто вопрос энергетической безопасности, это вопрос геополитический».

«Это усиливает Россию и ослабляет Европу. Это, наверное, мое мнение и мнение нашего правительства», — сказал Зеленский на брифинге по итогам заседания комиссии Украина — НАТО.

Зеленский заявил, что если бы все зависело только от него, «то Дания, наверное, бы не подтвердила» постройку газопровода через свои территориальные воды.

При этом сенатор Алексей Пушков, отвечая на слова украинского президента, обратил внимание, что Европейский союз всегда выступал за диверсификацию поставок газа, которую, наравне с надежностью, гарантирует российский газопровод.

Кроме того, российские власти неоднократно подчеркивали, что этот проект сугубо коммерческий и не имеет никакой политической подоплеки. В связи с этим, призывали в Москве, не надо его делать заложником геополитических игр.

Но на Украине не унимаются. 4 ноября премьер-министр Украины Алексей Гончарук предложил главе МИД Эстонии Урмасу Рейнсалу оказывать совместное противостояние российскому газопроводу.

«Важно, чтобы государства-члены ЕС объясняли своим гражданам негативные последствия «Северного потока — 2» для энергетической безопасности Европы»,

— приводит его слова РИА «Новости».

Рейнсал в ответ подтвердил, что эта тема важна и что необходимо согласовывать шаги для борьбы с «Северным потоком – 2».

В Европарламенте тем временем считают, что подобные призывы ни к чему не приведут. Такое мнение в комментарии телеканалу «360» высказала депутат от Эстонии Яна Тоом, предположив, что слова политиков не перейдут в действия.

«Бороться против «Северного потока — 2» как-то странно. Дания его уже согласовала. С кем бороться? Непонятно. Призыв украинской стороны имеет политическую подоплеку. В практическом русле, как остановить газопровод, я не вижу», — сказала она.