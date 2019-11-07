Залатать дыры: жильцы заплатят за ветхие дома

Дома с изношенностью выше 70%, которые не получили статус аварийных, могут начать ремонтировать за счет граждан, допустили в Минстрое. Для таких зданий планируется разработать отдельные подпрограммы капремонта.

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Ведомством написаны уже два законопроекта, которые предусматривают возможность создания в составе региональной программы капитального ремонта отдельной трехлетней подпрограммы для домов с высоким уровнем износа, пояснили «Газете.Ru» в пресс-службе Минстроя. Речь идет о ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

По решению местных властей возможно софинансирование ремонта из регионального и муниципального бюджетов.

«Так как подпрограмма остается частью программы капитального ремонта, то схема финансирования остается прежней: взносы собственников, а также по решению субъекта возможно софинансирование из регионального и муниципального бюджетов. Выделение таких домов в подпрограмму поможет регионам рассчитать необходимый объем господдержки», — пояснили «Газете.Ru» в ведомстве.

Для ветхих домов будут проводиться только самые необходимые виды работ и периодическое обследование, указывают также в Минстрое.

В настоящее время в России 25 млн кв. м такого жилья. Ремонтировать ветхие постройки нужно до того, как они будут признаны аварийными. Предполагается, что таким образом будет осуществлена поддержка жилых помещений в безопасном состоянии.

Капремонт домов с износом выше 70% может стоить в среднем 100–120 тыс. рублей за 1 кв. м в зависимости от типа здания, его площади, конструкции, возраста, указал «Известиям» управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

По словам эксперта, поддержание таких домов может потребовать не только капремонта, но и реконструкции.

Есть и другие оценки. Стоимость самого необходимого вида работ для таких домов обойдется в среднем 10 тыс. рублей за 1 кв. м, указал изданию генеральный директор АО «КТБ ЖБ» Артем Давидюк.

В настоящее время взнос граждан на капремонт в России в среднем обходится в 7,24 рубля в месяц за 1 кв. м, сообщили в Ассоциации региональных операторов капремонта многоквартирных домов (АРОКР).

Предложение Минстроя будут обсуждаться 7 ноября на парламентских слушаниях в Госдуме.

О возможности выделения домов с высоким уровнем износа в отдельные подпрограммы еще в феврале 2019 года сообщал замглавы Минстроя Максим Егоров. Летом в интервью «Газете.Ru» на полях ПМЭФ российский чиновник пояснял эту инициативу.

«Сейчас ситуация следующая: дома с износом более 75% выпадают из программы капитального ремонта, но не попадают в категорию аварийного. Люди несколько лет живут в таких домах – пока они не превращаются в аварийные», — сказал Егоров.

По словам чиновника, «ветхое жилье» — это жилье, в котором можно жить, но которое в определенной части требует больше, чем капитального ремонта. За такими домами необходим отдельный специальный контроль, отметил он.

«Мы должны поддерживать такие дома, включать их в краткосрочные программы по капитальному ремонту, смотреть за теми конструктивными элементами здания, которые самые опасные, ликвидировать эти угрозы.

Зачем доводить ситуацию до крайности, если в доме можно провести капитальный ремонт какой-то технологической конструкции, что позволит жить в этом доме дальше», — говорил Егоров.

При этом замглавы Минстроя добавил, что самого понятия «ветхое жилье» в законодательстве не существует, оно есть лишь на бытовом уровне, однако Минстрой предлагает включить его.

Таким образом можно было бы разграничить аварийное и ветхое жилье. В ведомстве указывали на то, что в ветхих помещения проживать можно при отдельном ремонте, а в аварийном жилье, где существует опасность обрушения конструкций или утраты устойчивости здания, жить нельзя.

Признавать дома ветхими может специальная комиссия, которая в настоящее время признает дома аварийными, предлагал ранее Егоров.