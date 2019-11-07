Работа для всех: как помогают людям старшего возраста

Новая работа

Обеспечение занятости граждан пожилого возраста является одним из важных направлений государственной политики. Так, с 2014 года органы службы занятости организуют профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование для пенсионеров, которые стремятся найти работу. Регионы финансируют обучение из собственных средств.

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Кроме того, с 2019 года в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» при поддержке госбюджета повысить квалификацию или получить новую профессию получили возможность и россияне предпенсионного возраста. Общий бюджет проекта составляет 98,8 млрд рублей. В этих программах принимают участие как работники организаций, проходящие обучение по направлениям работодателей, так и граждане, самостоятельно обратившиеся в органы службы занятости населения, рассказал «Газете.Ru» директор по развитию региональных проектов ВНИИ труда Юрий Герций.

Средний срок обучения - 3 месяца. Безработные граждане предпенсионного возраста, обратившиеся в службы занятости для поиска работы, получают стипендию в размере минимального размера оплаты труда в месяц (11 280 рублей), увеличенного на районный коэффициент.

Начиная с 2019 года обучением ежегодно должны быть охвачены не менее 75 тысяч граждан предпенсионного возраста, в том числе 50 тысяч – при содействии органов службы занятости, 25 тысяч – движения Worldskills Россия, отметил Юрий Герций.

Таким образом, к концу 2024 года в программе по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию примут участие не менее 450 тысяч человек. Из федерального бюджета на эти цели ежегодно выделяется 5 млрд рублей. На 1 октября 2019 года, по данным ВНИИ труда, органами службы занятости населения были заключены договоры на организацию обучения 80,5 тысячи человек (161 % от запланированной численности) предпенсионного возраста во всех регионах страны.

С 2020 года категории граждан, участвующих в реализации мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию, планируется расширить за счет обучения граждан в возрасте от 50 лет и старше. Сейчас это граждане предпенсионного возраста, которым до выхода на пенсию по старости осталось 5 лет.

Информирование работодателей и граждан предпенсионного возраста о возможности участия в региональных программах по профессиональному обучению, как сообщил Юрий Герций, осуществляется в регионах. Информация размещается в интернете, в том числе на сайтах служб занятости и органов исполнительной власти, в соцсетях и так далее.

Согласно данным совместного исследования Роструда и проекта «Компании для всех возрастов», проведенного в период с 1 апреля по 28 августа 2019 года, о мерах господдержки в трудоустройстве людей старшего поколения большинство (68% опрошенных) считает, что государство должно оказывать помощь в трудоустройстве данной категории граждан, и только 10% респондентов выступают против вмешательства властей в этот вопрос. В опросе приняли участие около 1200 работодателей, в том числе размещающих свои резюме на портале «Работа в России», и 300 сотрудников различных компаний.

Респондентов, информированных по вопросу господдержки, просили подробнее рассказать об имеющихся для этого инструментах. Ответы многих респондентов были развернутыми: они упомянули не одну, а несколько известных им государственных мер и походов в данной сфере.

Помощь государства

Наиболее активно работодатели писали об образовательной помощи со стороны государства – переобучение или переподготовка, то есть обучение, направленное на получение работниками новых профессий (29%), а также дополнительное обучение (21%). Многие участники опроса также упоминали защиту от увольнения (14%), налоговые льготы предприятиям (11%), повышение квалификации сотрудников (9%) и помощь в трудоустройстве со стороны государственных центров занятости (10%).

Как отмечает основатель проекта «Компании для всех возрастов» Анастасия Лазибная, «мы живем в интересное время, когда меняется государственная политика – она становится более человекоориентированной, начинает слушать и слышать обратную связь, в том числе и от работодателей. Это наш первый совместный с Рострудом опрос, направленный на независимое изучение среды и настроений всех участников рынка труда, а также актуальных тем и запросов, к которым относится и трудоустройство старшего поколения».

«В связи с 350-м федеральным законом у нас появилось такое понятие, как предпенсионер, и меры защиты этой группы населения. Речь идет о людях, которым осталось 5 лет до достижения пенсионного возраста. В случае потери работы они могут получать повышенное пособие по безработице, кроме того, срок получения этого пособия увеличивается до полутора лет. В течение этого времени служба занятости гарантирует, что человек может пройти обучение или переобучение», — говорит доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Помимо этого, для предпенсионеров есть и масса других льгот – это и льготы по уплате налогов, и льготы по оплате ЖКХ, и льготы по пользованию общественным транспортом, и другие льготы, которые могут себе позволить регионы (исходя из своих возможностей и потребностей). Закон также требует, чтобы работодатели не дискриминировали соискателей на различные вакансии из-за их возраста, но пока эта норма во многом остается только словами на бумаге, констатирует эксперт. Ситуация постепенно меняется, и к людям старшего возраста начинают относиться более лояльно, но пока определенное неравенство присутствует.

При этом, по словам Людмилы Ивановой-Швец, есть и такие отрасли, где пожилых сотрудников ценят и не торопятся заменить их более дешевой, молодой рабочей силой: это образование, наука, медицина и другие сферы, требующие глубоких знаний и опыта.

«Служба занятости достаточно качественно выполняет своих функции в рамках того, что ей под силу сделать. Она может обучить и предложить людям какие-то места работы. Как правило, это предложения ниже по квалификации или по должности, на которых ранее был занят работник. Мне кажется, что с некой социально-психологической точки зрения человек, оставшийся без работы, особенно не очень мобильный, попадая в учебную среду понимает, что есть и другие возможные профессии, компании, есть возможность где-то себя попробовать и проявить. Такое обучение дает человеку не только знания, но и позволяет несколько расширить свой кругозор, немного выйти из устоявшегося сценария», — отметила в беседе с «Газетой.Ru» Людмила Иванова-Швец.

Научный сотрудник Лаборатории исследований рынков труда и пенсионных систем Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок говорит, что 100-процентно эффективных механизмов поддержки людей старшего возраста, кроме возможности обучения и предоставления материальной помощи, нет и в других странах мира. Например, в Европе гораздо больше озабочены привлечением к труду мигрантов и решением проблемы молодежной безработицы. Да и в России пока не наблюдается высокой безработицы среди граждан старшего возраста.

«Низкие зарплаты в отдельных отраслях – да. Мы проводили опросы среди людей, обращающихся в службы занятости, и они говорят: проблема не в том, что работы нет и ее невозможно найти, она есть, но предлагаемые вакансии дают заработок, близкий к уровню МРОТ. Поэтому не очень интересуют соискателей. Но вообще проблемы с трудоустройством людей старшего поколения нет, их ничуть не больше, чем безработных других возрастных групп», — констатирует эксперт.

По его словам, даже если проблема высокой безработицы среди людей старшего возраста возникнет в будущем, каких-то супермеханизмов ее решения не существует. Можно будет нарастить расходы на имеющиеся программы господдержки, в частности, на образование, рассуждает Виктор Ляшок, наладить контакт с работодателями, чтобы после переобучения они были готовы взять к себе сотрудников, но чаще всего это вопрос субсидирования заработных плат (когда часть денег выплачивает работодатель, а часть – государство).