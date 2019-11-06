Новый год под 70: что будет с рублем

Российская нацвалюта в последние несколько дней выглядит вполне благополучно. Так, по данным официальных торгов ЦБ, курс доллара расчетами 8 ноября составил 63,72 рубля, курс евро — 70,54 рубля.

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Рубль держится за счет оптимизма инвесторов по поводу хотя бы временного урегулирования торгового конфликта между США и Китаем. Сваливание мировой экономики в рецессию пока под вопросом. Из внутренних факторов, добавляющих позитива, — инфляция в России вышла на плановый таргет в 4%.

Не долго музыка играла

Вот в общем-то и весь список хороших новостей. Между тем эксперты обращают внимание на негативные факторы, масштаб которых может стать критическим для устойчивости рубля.

Главная угроза — нефть снова начала дешеветь. Сейчас ее стоимость ушла ниже отметки $63 за баррель.

По данным отчета Американского института нефти (API), за неделю до 1 ноября запасы сырой нефти увеличились на 4,26 млн баррелей.

А исходя из отчета Минэнерго США, опубликованного в четверг, запасы нефти увеличатся на 2 млн баррелей, что со всей очевидностью будет способствовать снижению нефтяных цен.

А они в свою очередь продолжат оказывать воздействие на рубль, отмечает Вячеслав Абрамов, директор офиса продаж «БКС Брокер».

В перспективе нефтяные цены будут оставаться под давлением из-за угрозы ослабления мирового спроса на нефть, вызванного негативной динамикой на мировых рынках. Кроме того, среди причин для снижения стоимости барреля есть и такие: Эквадор принял решение выйти из соглашения ОПЕК, Казахстан нарушает квоты по добыче, а США продолжают наращивать добычу.

«В бюджет РФ заложена цена нефти в $40, текущие котировки позволяют пополнять бюджет, однако сохраняется переоцененность российской валюты по отношению к нефтяным ценам. Поэтому вполне вероятна картина более существенной реакции рубля на снижение нефтяных цен», — говорит Абрамов.

По прогнозу эксперта, курс будет находится в диапазоне 63-65 руб. за доллар с плавным ослаблением к концу года — как минимум, до 66-67 рублей за американца.

«В случае возобновления разговоров о санкциях Запада против России, дальнейшего снижения нефтяных цен, нестабильной ситуации на рынках российская валюта может откатиться до 68-70 рублей за доллар», — прогнозирует аналитик.

Не стоит забывать про санкционный пакет

При этом на возобновление санкционной повестки США указывают все эксперты, анализирующие рынки. Сюрпризов со стороны ЕС ждать, вроде бы, больше не приходится. Евросоюз продлил свои санкции на очередные полгода и в этом году больше ничего не добавит. А вот в США разворачивается кампания по импичменту Дональду Трампу, и в этой ситуации получить очередную порцию антироссийских актов от конгресса вполне возможно, единодушны эксперты. В конгрессе в стадии рассмотрения имеются несколько инициатив о введении новых санкций против России и, по касательной, против Трампа.

Не менее значимый для рубля негативный фактор — вполне возможное новое обострение торговых отношений США и Китая, уверен Андрей Люшин, заместитель председателя правления Локо Банка.

Страны должны были подписать соглашение о сотрудничестве в Чили, чтобы урегулировать конфликт и не допустить нового повышения торговых пошлин, но не срослось. «Если документ не будет подписан, то 15 декабря США введет дополнительные сборы на китайские товары. Так как это произойдет перед рождественскими распродажами, которые гарантируют огромную прибыль компаниям, могут возникнуть проблемы у обеих стран», — говорит Люшин.

Похожую ситуацию можно было наблюдать в начале августа, когда торговые переговоры Вашингтона и Пекина были сорваны. Это привело к серьезному ослаблению рубля и валют развивающихся стран.

Наконец, курс рубля подвергается риску за счет внутренних факторов. Так, в четвертом квартале на выплату по внешним долгам будет потрачено около $20 млрд.

«К тому же регулятор в лице ЦБ в ближайший месяц будет покупать валюты в среднем на сумму около 14,2 млрд рублей ежедневно», — напоминает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.

Эти закупки будут идти и в рамках бюджетного правила, и в резервный фонд, и этот объем закупок примерно на 18% больше, чем в сентябре и октябре.

«Это может толкнуть пару рубль-доллар к отметкам 65 — 66 рублей за доллар, и это без учета возможных других негативных факторов, таких как санкции или снижение стоимости нефти», — уточняет эксперт.

Чем ближе к концу года, тем выше будет волатильность, так как конец года традиционно ассоциируется у участников рынка с политическими сюрпризами и переменами. «В конце декабря рубль к доллару может котироваться и по 70, и в этом не будет ничего удивительного», — заключает Антонов.