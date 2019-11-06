«Личные финансовые пирамиды»: россияне влезли в кредитную кабалу

Спрос россиян на займы в МФО растет. По данным на 1 ноября этого года, наши сограждане оформили 170 млн заявок на получение займов в микрофинансовых организациях. Об этом рассказал «Газете.Ru» генеральный директор финансового маркета Юником24 Юрий Кудряков.

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Это выше на 20%, чем в соответствующий период прошлого года.

Так, годом ранее россияне отправили около 141 млн заявок за 10 месяцев, в 2017 году — 107-110 млн.

В целом эксперт считает, что по итогам этого года физические лица подадут порядка 200 млн заявок на получение займов. При этом реально будет выдано всего 32-33 млн займов.

Увеличившийся спрос на займы вызван ужесточениями на рынке кредитования, которые ввел осенью регулятор. Так, с 1 октября финансовая организация, принимая решение о выдаче займа или кредита, обязана учитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) клиента.

Банки и МФО обязаны рассчитывать ПДН по займам от 10 тысяч рублей как отношение ежемесячных платежей по текущим кредитам к ежемесячному доходу заемщика. При этом никакого норматива, соблюдать который кредиторы должны начать «прямо сегодня», не было введено. Каждая финансовая организация должна самостоятельно определять приемлемый уровень долговой нагрузки.

Однако опрошенные «Газетой.Ru» эксперты отмечали, что нагрузка выше 50% уже может считаться заградительным барьером для кредитования.

Показатель долговой нагрузки был введен для того, чтобы не допустить появления «кредитного пузыря», о котором беспокоились чиновники.

Так, Центробанк не раз указывал, что высокие темпы роста необеспеченного потребительского кредитования сегмента (на 1 сентября оно составило 23,8%) несут риски для финансовой стабильности.

При этом Минэкономразвития так и вовсе заявляло о формировании кредитного пузыря в российской экономике и допускало, что он может привести к рецессии в экономике.

Но не брать деньги россияне не могут. По словам президента СРО НАПКА Эльмана Мехтиева, наши сограждане остро нуждается в заемных средствах.

«Кто-то устал жить в режиме вечной экономии и отказывать себе во всем, кому-то не хватает денег на предметы первой необходимости из-за снижения реально располагаемых доходов. Однако в силу жестких ограничительных мер, применяемых регулятором в отношении подконтрольных организаций, далеко не все заявки удовлетворяют кредиторы, опасаясь брать на себя риски. Как показывает практика, на текущий у момент в 90% случаях они отказывают тем, кто имеет просроченный долг», — говорит эксперт.

Граждане не перестали нуждаться в деньгах, а получить их официально в банке они не могут, поэтому и вынуждены брать займы под очень высокий процент в МФО, отмечает Павел Сигал, первый вице-президент «Опоры России».

Общая задолженность граждан составляет 15 трлн рублей, эта сумма не сокращается из года в год, а растет, указывает он.

Потребности никуда не деваются, а реальные доходы (доходы с учетом всех обязательных платежей и скорректированные на инфляцию) почти не растут, объясняет он.

Так, они падали на протяжении 2014–2017 годов. В 2018 году был зафиксирован почти нулевой рост — на 0,2%.

В 2019 году, по всем прогнозам, может повториться ситуация прошлого года. По данным статистического ведомства, в первом квартале располагаемые доходы упали на 2,5%, во втором — на 0,1%. В третьем квартале они выросли на 3%, что эксперты объяснили низкой базой.

По официальному прогнозу Минэкономразвития на 2019 год, реальные доходы могут вырасти по итогам года на 0,1%. В базовом варианте макропрогноза на 2020 год рост реальных россиян ожидается на уровне 1,5%. Но Счетная палата сомневается в реалистичности этого сценария, называя такие оценки слишком оптимистичными.

«Сочетание падающей платежеспособности и растущего интереса к микрозаймам говорит о том, что займы и кредиты часто выплачиваются с помощью новых займов и кредитов, то есть

строятся личные финансовые пирамиды в надежде переждать спад в экономике и в уровне жизни»,

— предупреждает директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский.

При этом улучшения ситуации в России, по мнению эксперта, в ближайшее время не предвидится. Консервативная экономическая политика не предполагает скорых реформ, а финансовые власти делают ставку на создание резервов и на большие инфраструктурные стройки, которые если и приведут к заметному росту уровня жизни, то только через 7-10 лет, отмечает он.

Аналитики полагают, что спрос на займы будет расти в ближайшее время, просто официальные микрофинансовые организации не будут удовлетворять его в полном размере. В результате часть россиян могут пойти за заемными средствами в нелегальные МФО.

Обеспокоенность на днях уже высказал Роспотребнадзор. По результатам исследования рынка микрозаймов он заговорил об основных рисках для потребителей рынка МФО.

Из-за того, что снижается процент положительных решений о выдаче микрозаймов МФО, включенных в государственный реестр, повышается количества обращений к МФО, находящимся в тени, сообщало ведомство.