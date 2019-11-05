«Вакханалия в арбитраже»: что «Нафтогаз» требует от России

Российская сторона должна «Нафтогазу» $22 млрд, заявил председатель правления украинской компании Андрей Коболев. Так он ответил на предложение президента России Владимира Путина отказаться от взаимных претензий с Киевом.

По словам украинского топ-менеджера, его страна, безусловно, заинтересована в продолжении транзита газа в Европу через Украину – а срок действия соответствующего договора между Москвой и Киевом истекает в последний день нынешнего года.

Однако, предложение российского лидера Коболев нашел невыгодным для Украины, во всяком случае – с наличием нынешних исходных условий. Для доказательства своей точки зрения он привел ряд цифр, касающихся газовых споров.

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«Российская сторона предлагает «Нафтогазу» «обнулить» почти $3 млрд по Стокгольмским решениям и отказаться от иска еще на $12 млрд. К тому же Антимонопольному комитету Украины предлагается отказаться от штрафа на около $7 млрд», — посчитал Коболев.

Он пояснил, что списывания сопоставимых по размерам претензий со своей стороны Москва предложить Киеву не может. Также, глава «Нафтогаза» напомнил, что сейчас Украине дешевле покупать энергоноситель по конкурентным ценам в Европе, чем у России.

«В 2018 году, когда мы уже перешли от «дешевого» российского газа на «дорогой» европейский и не имели никаких политических скидок, на транзите заработали $2,7 млрд, а на закупку потратили $2,1 млрд. Положительная разница для нас составила $600 млн. Мы готовы к сотрудничеству ради продолжения транзита, но будем защищать свои интересы», — резюмировал украинский топ-менеджер.

Комментируя объем претензий украинской стороны, глава Министерства энергетики РФ Александр Новак указал, что иски не способствуют продвижению переговоров по новому договору на транзит газа через Украину, и напомнил про оптимальность «нулевого» варианта урегулирования споров, передает РИА «Новости».

Позиция президента РФ Владимира Путина по вопросу переговоров с Украиной по транзиту российского газа была уже озвучена им ранее, и с тех пор неизменна, пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Продолжение задействования арбитража, выдвижение каких-то претензий в арбитраже делают невозможным достижение каких-либо договоренностей. Об этом говорил президент Путин, выступая на пресс-конференции в Будапеште», — сказал представитель Кремля.

Российский президент в Будапеште 30 октября призвал к обнулению судебных претензий между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», связанных с урегулированием проблемы долга и подписанием контрактов на транзит и поставку газа, передает НСН.

«Надо от этого абсурда избавиться, обнулить все требования со всех сторон. Мы готовы к конструктивной работе и по прокачке газа через Украину, и по поставкам газа на Украину», — отмечал Путин.

По словам российского лидера, наша страна готова к переговорам о поставках на Украину газа по значительно сниженным ценам, а также о транзите через территорию страны.

Впрочем, Минэнерго Украины заверяет в готовности прекратить транзит газа из России. «Если говорить о газе — а я являюсь непосредственным участником переговоров о подписании транзитного договора — мы готовы к остановке транспортировки по украинской территории», — сказал глава ведомства Алексей Оржель.

По словам чиновника, в хранилищах Украины находится «рекордное количество газа» — 21,7 млрд куб. м. По этой причине Киев готов к прекращению транзита. Впрочем, заключение нового договора, по словам Оржеля, остается приоритетом, так как получение денег за транзит является важным для страны.

Иной позиции придерживаются в Москве – по словам Пескова, газотранспортная система Украины просто перестанет существовать без прокачки российского энергоносителя, передает ФАН.

«Если не будет транзита, то ГТС Украины просто развалится», — заявил пресс-секретарь президента России.

По его словам, пока трудно сказать, как будет развиваться данная ситуация, при этом Россия не может осуществлять транзит, если Украина против этого. Песков напомнил, что продолжается «вакханалия в арбитраже», имея в виду международные инстанции.