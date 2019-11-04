Символическая сумма: оренбуржец подал иск к приставам на 100 трлн рублей

В России подан рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба с требованием возместить истцу 100 трлн рублей. Об этом сообщили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП). С иском в суд обратился должник по исполнительному производству в Оренбургской области, сообщили в ведомстве ТАСС.

По исполнительному производству обратился в Первомайский районный суд Оренбургской области с исковым заявлением к ФССП России о компенсации морального вреда в размере 100 трлн рублей»,

— пояснили в пресс-службе ФССП.

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Между тем раскрыть детали судебного иска, в ФССП отказались. Единственное, что рассказали в службе, что сумма иска более чем в пять раз превышает годовой бюджет России. Впрочем, после изучения материалов дела суд принял решение отклонить иск.

Позже сам подавший иск пояснил предмет спора. Оренбуржец отметил, что он рассказывал в соцсети о ситуации с местным предпринимателем и называл его мошенником, а позже подал к нему иск. Однако приставы в ходе судебного разбирательства постановили заблокировать его страницу в соцсетях из-за распространения неподтвержденных обвинений. «У нас есть мошенник, который обманул весь Первомайский район – некачественно окна пластиковые ставит, деньги берет. Все люди на него подают в суд. Конечно, я об этом рассказывал в соцсетях», — цитирует слова истца издание «Подъём».

Он также добавил, что сумма в 100 триллионов, которую он указал в иске, «была символической и демонстративной» и была призвана отразить ту неразбериху, которая, по его мнению, царит в судебном производстве. В судебных материалах говорится, что страница была заблокирована на один день, однако фактически разблокировать ее удалось только через 2 месяца, сетует истец.

В борьбе за компенсации

За девять месяцев текущего года россияне подали 4,6 тыс. исков в суд с компенсацие морального ущерба на сумму 12 млрд. рублей, свидетельствует официальная статистика ведомства. В свою очередь суды приняли положительное решение лишь по 700 делам.

В итоге россияне смогли получить в качестве компенсаций за моральный вред всего 339 млн. рублей.

По закону взыскание морального вреда возможно в более чем десяти разных случаях. Например, можно подавать в суд и требовать компенсацию за нарушения тайны завещания, авторских прав, а также прав потребителя, в том числе с помощью недобросовестной рекламы. Вдобавок рассчитывать на выплаты можно за на невыполнения обязательств по договору, разглашения информации ограниченного доступа или ее незаконного применения и других ситуациях.

Во всех вышеперечисленных случаях размер выплат рассчитывается в индивидуальном порядке. Если были нарушены права потребителя, например, покупателю продали испорченный товар, то он имеет право на возмещение понесенных убытков, а также оплату лечения и больничного листа, отмечал в разговоре с «Газетой.Ru» адвокат Андрей Некрасов.

При таком раскладе выплаты могут составлять от 3-5 тыс. рублей в зависимости от тяжести причиненного ущерба.

Однако в случае с исками к судебным приставам речь чаще всего идет о некорректно взысканном долге или неправомерном закрытии выезда за границу в отношении должника, указывал эксперт. На практике нередки случаи, когда приставы ограничивали выезд должника за рубеж, но при этом тот не получал уведомления о запрете на пересечение границы. В итоге неприятную новость должнику сообщали уже представители пограничной службы, когда тот купил билет или оплатил путевку за границу.

В таком случае после уплаты долгов гражданин может подать в суд на ФССП, требуя возместить потери за испорченный отпуск. Иск о взыскании убытков составляется как обычный имущественный иск, с приложением документов, расчетом суммы иска и уплатой госпошлины. Кроме того, истец обязан предоставить суду доказательства того, что он не получал извещение приставов о запрете выезда. Для этого нужно проверить входящую корреспонденцию в отделении почты России и ознакомиться с материалами исполнительного производства в территориальном отделе ФССП. Если доказательств отправки постановлений нет, то это серьезно увеличивает шансы на выигрыш дела, отметил адвокат.

Между тем количество невыездных в стране с каждым годом растет. Как ранее рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе ФССП,

по итогам 8 месяцев текущего года запрет на выезд действует для 3,7 млн. россиян.

Причем показатель беспрерывно растет уже четвертый год подряд. Так, еще в 2016 году должников без права покидать Россию насчитывалось всего 1,3 млн, на конец 2017-го таковых было уже 1,8 млн.

Чаще всего в стоп-листе судебных приставов оказываются жители Центрального, Приволжского и Южного федеральных округов. Самые ответственные плательщики проживают на Урале. Невыездным гражданина России делает долг в размере от 10 тыс. рублей. Это касается задоженностей по алиментам и социальным выплатам, например, по возмещению вреда в связи со смертью кормильца. Тот же размер взысканий действует и по отношению к штрафам. В случае если россиянин имеет задолженность по налогам, оплате ЖКХ и кредитам, то планка установления запрета на выезд вырастает до 30 тыс. рублей. Если гражданин не погашает долги по кредитам и налогам более двух месяцев, то закрыть выезд ему могут и за 10 тыс. рублей.